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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Конкурс на главу САП. Как на наглость Банковой отреагируют США, МВФ и ЕС

19:17 17.05.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Делвоая столица

Кресло руководителя САП для Банковой весит больше, чем, возможно, кресло главы Кабмина. Чужой во главе САП - это перспектива тюрьмы и конфискации имущества.

Борьба за САП - Специализированную антикоррупционную прокуратуру - вышла на финишную прямую. В ближайшие дни начнется последний этап конкурса - собеседования с кандидатами насчет их соответствия критерию добропорядочности.

Однако главный вопрос сейчас заключается не в том, кто окажется победителем. Так вопрос вообще не стоит.

Главный вопрос в том, сумеет ли Владимир Зеленский поставить своего протеже во главе САП сейчас - или же для этого придется проводить новый конкурс.

Ну и еще есть маленькая интрига, как на эту наглость Банковой отреагируют США, МВФ и ЕС.

Кресло для Костина

Должность заместителя генпрокурора Украины - руководителя САП вакантна уже почти девять месяцев. Назар Холодницкий ушел с этого поста по собственному желанию 21 августа прошлого года. После этого проведение честного конкурса и назначение руководителем САП лица, независимого от Банковой, вошло в список топ-требований к Киеву со стороны западных партнеров.

Согласно закону «О прокуратуре», назначения на административные должности в САП осуществляются по результатам открытого конкурса, который проводит конкурсная комиссии в составе 11 человек - четверо от Совета прокуроров Украины и семеро от парламента. Верховная Рада избрала своих представителей 17 сентября прошлого года (Совет прокуроров заполнил свою квоту еще раньше). Уже то голосование засвидетельствовало, что Банковая решила «показать Западу кукиш». Постановление набрало 239 голосов: 172 «слуги народа», 30 от ОПЗЖ (в т.ч. все лидеры партии - Бойко, Левочкин, Медведчук, Рабинович), 18 от группы «За майбутнє», 11 от группы «Доверие» и 8 внефракционных (в т.ч. первый вице-спикер Стефанчук). Категорически против выступили «Европейская солидарность», «Батьківщина» и «Голос», чьи интересы были совершенно проигнорированы.

Цена вопроса

Этот вопрос в общем-то риторический, ибо цена его очень высока. По большому счету, тут даже сравнивать не с чем.

Например, если взять кресло премьера, то там Банковая может сделать замену кадра в любой момент. Напомним, предыдущего премьера Алексея Гончарука вынудили уйти, хотя у него был годовой иммунитет в виде программы правительства, одобренной парламентом. Нынешний премьер Денис Шмыгаль будет сохранять свое кресло ровно столько, сколько нужно Зеленскому.

Намного более крепким орешком был Андрей Коболев во главе «Нафтогаза». Его называли «непотопляемым авианосцем США», но Банковая все-таки избавилась от него, воспользовавшись моментом обострения российской угрозы. И теперь во главе «Нафтогаза» стоит Юрий Витренко, своим трудоустройством обязанный исключительно руководителю ОП Андрею Ермаку.

Но кресло руководителя САП для Банковой весит больше, чем кресло главы Кабмина или «Нафтогаза». В конец концов, это всего лишь деньги, пусть и большие. А САП - это перспектива тюрьмы и конфискации имущества.

Руководитель САП - это лицо, полномочное подписать подозрения в совершении коррупционного преступления любым высокопоставленным членам Зе-команды (кроме самого Зеленского, который вопреки своему предвыборному обещанию так и не снял с себя президентскую неприкосновенность). И какое может быть удовольствие от контроля над большими деньгами в «Нафтогазе», «Большом строительстве» и прочем, если в любой момент праздник жизни может быть испорчен подозрением из САП. А вот если удастся поставить во главе САП своего человека, тогда фактически уже можно не бояться ни НАБУ (кто бы его ни возглавлял), ни антикоррупционного суда, ибо САП сможет заблокировать и развалить любое дело.

Впрочем, фигура Костина, возможно, не является безальтернативной. В начале мая «24 канал» сообщил, ссылаясь на собственные источники, что «в Офисе президента уже поставили на другого, менее токсичного кандидата». Тем не менее, в любом случае речь идет о том, что должен победить фаворит Банковой.

Знающие люди утверждают, что после удачной операции по изгнанию Коболева из «Нафтогаза» на Банковой уверовали в свою безнаказанность. И хотят поставить своего человека во главе САП любым способом. На данный момент в качестве основного варианта рассматривается победа на конкурсе. Если же конкурсная комиссия с этой задачей не справится, то вариант победы какого-то постороннего кандидата даже не рассматривается. Вместо этого подведение итогов конкурса будет сорвано под каким-то искусственным предлогом. И объявлен новый конкурс, который пройдет, наверное, по более удобной и контролируемой процедуре.

Как отреагирует Запад

США, МВФ и ЕС об этих планах, конечно, догадываются. Предупредительным выстрелом из Вашингтона можно назвать появившееся на днях расследование «Схем» (проект «Радио Свобода») о связях между членами конкурсной комиссии, Костиным и заместителем Ермака Олегом Татаровым. Можно предположить, что западные партнеры уже готовят аргументацию, почему они не признают конкурс честным, если конкурсная комиссия объявит победителем Костина или какого-то другого фаворита Ермака с Зеленским.

Журналисты «Схем» утверждают, что за этим конкурсом следят и в Еврокомиссии - в контексте безвиза. «В прошлогоднем отчете Еврокомиссии насчет плана по безвизу - уже там было указано, что Еврокомиссию очень волнует предстоящий конкурс на руководителя САП, - отметил исполнительный директор «Трансперенси Интернешнл Украина» Андрей Боровик. - Это может существенно повлиять на наши отношения как с США, так и с любыми международными партнерами, потому что именно антикоррупционная реформа и независимость антикоррупционных органов стоят в центре наших отношений с западными странами».

Однако Зеленского и Ермака, похоже, все это мало пугает. В самом деле, зачем украинцам безвиз с ЕС, если туда все равно будут пускать по паспортам вакцинации, а у нас вакцинация провалена. Или чем может наказать Банковую МВФ, если он все равно денег не дает. Ну будет одной претензией больше, и что с того?

Реальный страх на Банковой есть только перед США. Но тут своего рода конкуренция, что страшнее: гнев Вашингтона или чужой во главе САП. Однозначно, Вашингтон далеко и потому менее страшен. К тому же на Банковой могут быть уверены в том, что США не лишат Украину помощи и поддержки перед лицом российской угрозы.

Конечно, это не предохраняет обитателей Банковой от ударов со стороны Вашингтона по их персональным интересам. Но то будет когда-нибудь потом, если вообще будет, а решать вопрос по САП необходимо уже сейчас. Поэтому выбор Офиса президента очевиден.
 

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