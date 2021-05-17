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АНАЛИТИКА

СНБО и воры в законе. Как Зеленский готовит Медведчуку двойной выигрыш

08:25 17.05.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Президент предпринял несколько попыток затушевать свой промах с Медведчуком. Но при этом совершил новые промахи.

Прежде всего, Зеленский написал (ему написали) статью для «Фокуса» под претенциозным заголовком «Минус Медведчук». «Впервые за много лет в Украине не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук. Он был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество в ущерб стране», - похвастался Зеленский решениями СНБО о санкциях против Медведчука и близких к нему людей и компаний.

Однако это не какие-то свежие решения СНБО. Это те решения, которые были приняты еще в феврале. Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил тогда, что основой для них является уголовное производство СБУ по статье о финансировании терроризма. Хотя прошло уже почти три месяца, однако подозрение Медведчуку по этой статье до сих пор так и не предъявлено. И если бы Зеленскому было что сказать на сей счет, он наверняка бы сказал это в статье. Но он не нашел никаких слов на эту тему и предпочел промолчать.

Статья с молчанием вышла утром 14 мая, а вечером состоялось новое заседание СНБО. Это была прекрасная возможность отреагировать на события 9 мая, когда пятая колонна Кремля провела публичную демонстрацию своих сил и тот же Медведчук в центре Киева синхронно с Путиным в Москве вещал о «советском народе».

Однако никаких мер против пятой колонны на заседании 14 мая не было принято. И не анонсировано тоже никаких.

Правда, Данилов на итоговом брифинге упомянул Медведчука и подчеркнул, что Зеленский поставил задачу деолигархизации и борьбы с пятой колонной. Но на тему пятой колонны Данилов распространяться не стал, зато подробно рассказал о грандиозных планах Зеленского по деолигархизации. И анонсировал, что в ближайшее время президент внесет в парламент законопроект об олигархах.

Переключение внимания

Таких резких поворотов в информационной политике Зеленского давно не было. Еще 11 мая из каждого утюга можно было услышать, что СБУ ищет кума Путина Медведчука, чтобы вручить ему подозрение в государственной измене и разграблении национальных ценностей в оккупированном Крыму. Но Медведчук сам пришел к генпрокурору Ирине Венедиктовой, которая к такому повороту событий была совершенно не готова. 13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест, а Зеленский с Даниловым принялись переключать внимание на то, что Медведчук, оказывается, бывший олигарх. Словно все слова о финансировании терроризма, о госизмене, о помощи оккупантам в разграблении Крыма - это не более, чем пустая болтовня.

Промах с Медведчуком в том, что на Банковой рассчитывали на его бегство. А к суду оказались не готовы. Судя по той откровенной ерунде, которую прокуроры говорили на суде по выбору меры пресечения, дело имеет все шансы развалиться. Все доказательства и обоснования свелись к фразам типа «подозреваемый в неустановленное время в неустановленном месте передал неустановленным лицам неустановленную информацию о воинской части, которую мы не можем назвать. Доказательства у нас есть, ваша честь, слово чести прокурора!» А в качестве доказательств - кипа распечаток из интернета. Это даже не смешно, это шокирует: люди готовят процесс по делу о госизмене против кума Путина, главы политсовета ОПЗЖ и, нелишне напомнить, одного из самых влиятельных юристов в Украине - и аргументируют в суде распечатками с сайтов.

С таким подходом к делу, если оно таки дойдет до суда, а не будет стыдливо похоронено, Зе-власть рискует его позорно проиграть. То есть Медведчук распиарится дважды: сначала как преследуемый и затем как победитель.

А самым убедительным доказательством того, что все к этому идет, является именно тот факт, что сейчас Зеленский пытается переместить акцент на то, что Медведчука деолигархизовали.

Однако это тоже промах. Ведь борьба с пятой колонной и деолигархизация - это разные вещи, с разными механизмами реализации.

Например, для патриотического электората это очень печальный сигнал. Оказывается, Зеленский собирается бороться только с той пятой колонной, которая Медведчук, а которая не Медведчук - пусть себе процветает? А если нет, то почему дело против Медведчука такое слабое? Почему не получили ни санкций, ни объявления подозрений другие видные персонажи пятой колонны? И почему еще больше обнаглели все ретрансляторы кремлевской пропаганды, которые не связаны с Медведчуком?

Очковтирательство Вашингтону

Что же касается анонсированного Зеленским и Даниловым закона об олигархах, то у него есть еще одна задача. Это - банальное очковтирательство Вашингтону по вопросу о Коломойском, против которого США ввели санкции за коррупцию.

Как рассказывают знающие люди, во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев 6 мая Зеленскому был задан прямой вопрос, почему не расследуется коррупция Коломойского. Был получен ответ, что влияние Коломойского будет уменьшаться с помощью закона об олигархах, однако этот странный способ не удовлетворил американцев. Тем не менее, на Банковой не собираются менять свою тактику. Они готовы идти в поход против главного олигарха только очень дальними обходными путями.

Данилов на брифинге вечером 14 мая упомянул, что санкции США введены (за все годы, начиная еще со времен Януковича) против 61 гражданина Украины. И вот сейчас на СНБО, по словам Данилова, решили официально обратиться к властям США с просьбой официально предоставить нашим правоохранителям все свои претензии к фигурантам своего санкционного списка.

Данилову на брифинге был задан прямой вопрос, а почему не сделали этого сразу. В самом деле, санкции США против Деркача были объявлены более восьми месяцев назад, против Дубинского - более четырех месяцев назад, против Коломойского - более двух месяцев назад. Данилов от ответа ушел. Ну не мог же он признаться, что на Банковой попросту тянут время, чтобы не предпринимать ничего.

По сути, Медведчука подсовывают американцам вместо Коломойского. Однако Вашингтон такая арифметика (1+1 = 1) не устраивает. И Коломойский для них в приоритете, ибо они правильно оценивают масштабы влияния одного и другого на власть и на экономику, как и ущерб, который нанесен украинской казне. Коломойский в глазах американцев по всем этим критериям явно оставил Медведчука далеко позади.

А очковтирательство может только усилить подозрительное отношение Вашингтона к людям на Банковой.

Зрелище для наивной публики

Впрочем, нельзя сказать, что затея Зеленского с переключением внимания совсем уж безуспешна. Какой-то кратковременный эффект будет. Этой же задаче была посвящена и главная часть заседания СНБО 14 мая - та часть, о которой рассказал сам Зеленский.

По словам главы СНБО, применены персональные санкции против 557 воров в законе (из них 542 иностранца и только 15 украинцев), а также против 111 иностранцев, которые являются криминальными авторитетами. Кроме того, СНБО заинтересовался государственными землями и домами в Конча-Заспе и Пуще-Водице, которыми сейчас, по словам Зеленского, пользуется «ряд непонятных лиц» (и он сам, напомним, тоже).

Как известно, на предыдущих заседаниях СНБО Зеленский боролся с контрабандистами, теперь вот принимает санкции против воров в законе и криминальных авторитетов, хочет освободить Конча-Заспу и Пущу-Водицу от «непонятных» людей, чтобы заселить «понятными». Наверное, все это очень вкусные новости для тех, кто в феврале с таким же аппетитом потреблял новости о санкциях против Медведчука.

Но и тут у Зеленского промахи. Ибо даже самые доверчивые все же интересуются - а что такое - эти санкции, Медведчук действительно от них страдает? Как страдает Медведчук, все воочию увидели из телерепортажей о том, как сотрудники СБУ долго-долго уговаривали его охранников пустить их в его особняк.

К слову, в указе Зеленского от 19 февраля первым пунктом в списке санкций, которым подвергнуты Медведчук и его жена Оксана Марченко, записано «блокирование активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом». И все тогда, наивные, интересовались, где же теперь чета Медведчуков будет жить. А сейчас оказалось, что ничего у них не отобрали.

Так что санкции от Зеленского - это прежде всего пиар. Ну и еще мягкое предупреждение тем, кого это касается: мы тут изображаем борьбу с контрабандистами, ворами в законе, криминальными авторитетами, а вы поизображайте, пожалуйста, что нас боитесь.

Борьба с олигархами - из той же серии. Злые языки говорят, что непопадание в список контрабандистов имело свою цену. И что этот способ заработка настолько понравился, что его решили распространить на другие категории пассажиров и теперь ждут наплыва просителей, желающих не попасть в список олигархов.

Конечно, для подавляющего большинства избирателей Зеленского главным критерием будет их личная финансовая выгода. Ведь Зеленский еще два года назад на выборах выстроил четкую и очень убедительную пропагандистскую схему из двух частей: «сажать будем» и «конец эпохи бедности». И миллионы избирателей Зеленского до сих пор ждут, когда же он посадит олигархов, отберет у них миллиарды и раздаст их людям. Люди ждут, когда же они наконец обогатятся благодаря Зеленскому.

И вот он сказал: «Минус Медведчук». Сегодня украинцы услышали это по телевизору, а завтра они откроют холодильник - и увидят, что никакой «плюс» там не появился. Проблема в том, что это лишь усилит позиции Медведчука. И эту проблему Зеленский создает всей Украине.
 

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