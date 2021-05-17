Позитив недели. Украинская «Горлица-2» не будет уступать турецкому Bayraktar

ГП "Антонов" создает оперативно-тактический ударно-разведывательный дрон "Горлица-2" - аналог турецкого Bayraktar TB2. Об этом в интервью АрмияInform рассказал директор по программам беспилотных авиационных комплексов и их модификаций ГП "Антонов" Николай Воробьев.

Ожидаемые тактико-технические характеристики БПАК "Горлица-2": взлетная масса - 250-300 кг; полезная нагрузка - 65 кг; тактический радиус действия - 150 км; продолжительность ведения воздушной разведки - не менее 8 ч; крейсерская скорость полета - 150-180 км/ч. БПАК практически полностью выполняет те же функции, что и турецкий аналог, за исключением времени барражирования в воздухе.

Ранее ГП "Антонов" представил макет разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Горлица". В ноябре 2017 г. состоялся его первый демонстрационный полет. Первая "Горлица" способна осуществлять 7-часовой непрерывный полет, работать на высоте до 5000 метров, имеет тактический радиус действия до 150 км и дальность полета до 1050 км. Летательный аппарат способен развивать скорость до 230 км/ч и несет полезную нагрузку до 50 кг.

Польские бронемашины Oncilla уже в Украине, американские катера Island прибудут к концу мая

До конца мая из Соединенных Штатов в Украину отправят два патрульных катера "Сумы" и "Фастов" типа Island. Об этом сообщил и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

Как сообщала "ДС", в марте в американском Балтиморе успешно завершилась подготовка экипажей этих патрульных катеров.

Кроме США, Украина успешно сотрудничает и с другими странами - членами НАТО. Так, 12 мая в Василькове состоялась передача ВСУ очередной партии польских бронированных машин Oncilla 4Х4 L2014-UD. Как сообщает Ukrainian Military Pages, в этот раз военные получили девять таких бронемашин. Согласно государственному оборонному заказу 2020 г. для ВСУ приобрели 24 польские бронемашины Oncilla. Кроме того, украинские военные в подарок от Польши получили несколько грузовиков Star.

На админгранице с Крымом прошли практические тренировки РСЗО "Ураган"

Неподалеку административной границы с временно оккупированной территорией Крыма подразделения реактивной артиллерии отработали развертывание на огневых позициях и наведения на цели условного противника. Об этом сообщает Командование Объединенных сил ВСУ.





Как сообщил командующий ОС генерал-лейтенант Сергей Наев, плановые полевые тренировки по слаженности расчетов реактивных систем залпового огня "Ураган" прошли в условиях, максимально приближенных к боевым. По его словам, во время тренировки военнослужащие отработали учебные упражнения по уничтожению морских десантов, бронетехники и замаскированных пунктов управления условного противника. Кроме того, реактивники выполнили упражнения с дистанционного минирования выходных районов вероятного наступления условного противника.

Подытоживая ход тренировки, командующий подчеркнул, что данные подразделения круглосуточно находятся в полной боеготовности в районах сосредоточения, а в случае обострения ситуации всегда готовы выдвинуться в заданный район и адекватно отреагировать на военную угрозу.

ВСУ приняли на вооружение беспилотник "Аист-100"

На вооружение Вооруженных Сил Украины принят беспилотный разведывательный летательный аппарат "Аист-100", который может выполнять задачи в любое время суток и в условиях повышенной облачности и дождя. Соответствующий приказ подписал министр обороны Андрей Таран.

По его словам, БПЛА "Аист" используется армией с 2016 года, он неоднократно применялся в районе проведения операции Объединенных сил и зарекомендовал себя положительно.

Как отмечается, передача данных с беспилотника происходит в режиме реального времени, а видеотрансляция - путем кодирования данных, что исключает возможность его перехвата стандартными видеоприемниками. Кроме того, сигнал имеет еще ряд дополнительных защитных характеристик для защиты от перехвата.

Наши артиллеристы с "Гиацинтами" примут участие в масштабных учениях НАТО

Украинские артиллеристы, вооруженные системами 2А36 "Гиацинт-Б", прибыли в Польшу для участия в международных учениях Dynamic Front. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Сводное подразделение Сухопутные войска ВС Украины на базе артиллерийской батареи 26 артиллерийская бригада им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича прибыл в тренировочный центр города Торунь.

Вскоре будет проведен ряд мероприятий подготовки совместно с личным составом государств-членов НАТО, а также достижение оперативной совместимости с вооруженными силами государств-членов НАТО (США, Польша и Дания).

Международные учения Dynamic Front являются элементом широкомасштабных учений Альянса Defender Europe 21. К ним будет привлечено 1800 участников из 16 стран НАТО со всей Европы и Соединенных Штатов, включая участие Украины. Все участники сосредоточат внимание на совместимости и способности работать как единая боевая артиллерийская сила.