Армагеддон в городе. Что высматривал в Донецке российский генерал Теплинский

Олег Полищук / Деловая столица

Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса.



За все семь последних лет оккупации Россией части украинских Донецкой и Луганской областей российские оккупационные администрации в ОРДО и ОРЛО непременно устраивали между собой состязание, у кого майское победобесие окажется ярче и масштабнее. К примеру, в 2019 году в конкурсе на лучший парад 9 мая донецкий гауляйтер Кремля Пушилин напрочь проиграл своему луганскому "коллеге" Пасечнику в массовости, но все же сумел отличиться в зрелищности.

Но это было, подчеркнем, в докоронавирусную эпоху, так что уже в прошлом году COVID-19 поломал грандиозные победобесные планы коллаборантов как в Донецке, так и в Луганске - весь пафос действа из-за эпидемии и связанных с ней карантинных мер откровенно сдулся. Теперь же парад на центральной луганской площади Театральной таки состоялся, его принимал сам "главнокомандующий ЛНР" Пасечник, и в нем участвовали около 2 тыс. оккупантов из 2-го армейского корпуса ВС РФ и приблизительно 100 единиц военной техники. Однако за действом вживую наблюдало минимальное количество зрителей - "власти" из-за сложной эпидемиологической ситуации в ОРЛО призвали смотреть парад по телевизору.

Зато в ОРДО никаких карантинных ограничений на победобесие не было, о чем наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в своем отчете сообщили следующее: "9 мая в Донецке команда СММ наблюдала за проведением "военного парада", участие в котором принимали около 1000 членов вооруженных формирований, а также было задействовано вооружение в нарушение линий отвода и техника военного типа. Посмотреть на парад пришли по меньшей мере 5000 человек".

Далее по центру оккупированного города прошел марш "Бессмертного полка", где на палках пронесли портреты не только Сталина, но и ликвидированных военных преступников нынешней, а не былой войны - Захарченко, Моторолы, Гиви, Мамая и других таких же "дедов". На этой мажорной ноте все для обывателей, в принципе, и закончилось.

Армагеддон в городе

Впрочем, по-настоящему наблюдательные люди заметили на победобесной трибуне, установленной 9 мая на донецкой площади Ленина, несколько очень знаковых лиц из числа действующего верховного командования российской оккупационной армии. И, прежде всего, - генерал-лейтенанта Михаила Теплинского по кличке Армагеддон, одетого, правда, "по гражданке", а не в парадный генеральский мундир со звездой героя России, полученной им еще в 1995-м во время первой чеченской войны.

Теплинский с начала российской агрессии был начальником штаба Сухопутных войск в Южном военном округе ВС РФ, а затем - начштаба и первым заместителем командующего всего ЮВО. То есть именно он заведовал в Ростове бесперебойной комплектацией российских оккупационных войск на Донбассе личным составом, оружием и техникой. В 2019 году этот генерал дослужился до врио командующего Центрального военного округа российской армии, но сейчас в московском Генштабе его якобы решили откомандировать из Екатеринбурга опять в Ростов с заездами в ОРДЛО.

Кстати, свою громкую кличку он заслужил именно на Донбассе и не просто так. Ведь Теплинский известен своим крутым нравом: куда он приезжает с проверками - случается сущий Армагеддон, сопровождающийся массовыми выговорами подчиненным и даже понижениями в званиях. Вот и теперь данный верховный ихтамнет, понаблюдав с трибуны за парадом, сразу же отправился на "разбор полетов", устроенный им для командования 1-го армейского корпуса, дислоцированного в ОРДО. А вся эта накачка Теплинским высших российских офицеров оккупационного корпуса, случившаяся явно неспроста, происходила в помещении бывшего управления СБУ в Донецкой области, куда донецким даже топ-коллаборантам вход строго воспрещен.

Донецк полнится противоречивыми слухами о том, что реально происходило на этом закрытом совещании российских оккупантов, где якобы присутствовали представители штаба ЮВО, руководство 8-й армии ЮВО (в чьем подчинении пребывают оба армейских корпуса ВС РФ в ОРДЛО, закамуфлированных под "народные милиции ДНР и ЛНР"), а также местные ГРУшники и ФСБшники. Хотя верить в их достоверность не представляется возможным по понятным причинам.

Но сам факт такого генеральского визита в расположение частей под победобесным прикрытием вряд ли может сулить что-то хорошее. Пока же первым последствием приезда Теплинского в родные пенаты (он, между прочим, является уроженцем донецкого пригорода Моспино) стало одновременное объявление Пасечником и Пушилиным о проведении "военных учений", запланированных на следующей неделе.

Символический слив "республиканцев"

Прошлая неделя для живущих в оккупации ознаменовалась еще одним "праздником" - 11 мая была годовщина фейковых "референдумов о независимости", что тут именуется как "день республики". Однако на этот раз сильно побесноваться "республиканцам" Кремль не позволил, спустив на "праздничные мероприятия" скудный бюджет.

Так, по данным "Радио Свобода", на празднование 9 мая оккупационной администрацией в ОРДО было потрачено 32 млн рублей, а на торжества, приуроченные к так называемому "дню республики" 11 мая - 16,5 млн рублей. То есть в два раза меньше. Причем часть этих средств банально пошла на своз населения из других оккупированных городов в Донецк для их участия в "праздничном" шествии, а также в "праздничном" концерте с участием любимой путинской группы "Любэ". После чего, кстати, резко взлетели цифры COVID-статистики, обнародованные "минздравом ДНР".

Впрочем, это случилось несколько позже, а 11 мая перед началом концерта "Любэ" Пушилин разогрел публику кратко, но с яркой смысловой нагрузкой: "Я сегодня буду краток. Донбасс был русским, Донбасс остается русским и Донбасс навсегда будет только русским". В толпе зрителей были замечены исключительно российские, а не "республиканские" триколоры. То есть тотальный слив "республиканцев" оказался достаточно символичным. Наконец, в ВИП-зоне расположились депутаты Госдумы РФ от "Единой России", которые перед этим отметились заключением соглашения с "Союзом добровольцев Донбасса" генерал-майора ФСБ и бывшего "премьера ДНР" Александра Бородая об общем походе на грядущие думские выборы.

