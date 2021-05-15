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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

На следующей неделе на валютный рынок будет одновременно влиять два фактора

23:34 14.05.2021 |

Финансы

 Елена Лысенко / СТРАНА.ua

В пятницу, 14 мая, курс безналичного доллара опустился на пять копеек и пробил психологический минимум. В итоге неделя завершилась в рамках 27,56-27,58 грн/$.

Ровно на тот же пятачок опустились и цены наличного рынка:

* до 27,65-27,75 грн/$ - на продаже;
* до 27,30-27,55 грн/$ - на покупке.

Перед выходными люди активнее сдавали валюту и мало покупали доллар. Оптовые курсы наличного рынка снизились с 27,63-27,67 грн/$ до 27,60-27,64 грн/$.

Гривна попала в вакуум

Активность межбанка немного снизилась: объем торгов на площадке Bloomberg уменьшился с $164 млн до $115 млн. Но в целом торговля двигалась довольно живо.

"Шли активные продажи валюты, поступления на счета наших экспортеров не сокращаются, несмотря на последние снижения сырьевых котировок на мировых биржах (кукуруза, руда). Они контрактовались раньше. Так что мы видим стабильные валютные продажи, и мало что препятствует укреплению гривны. За счет этого могут регулировать объем гривневой массы и стараться стимулировать уменьшение инфляции", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Из числа валютных продавцов сегодня выделяли государственный "Укрэксимбанк". Говорят, он продавал доллары госпредприятий, которым нужно на следующей неделе отдать в бюджет часть своего дохода за 2020 год. Под налоги наращивали валютные продажи и другие компании.

Поэтому банки-спекулянты старались сегодня укрепить гривну и заработать на игре на понижении: продать утром валюту подороже, а затем откупить подешевле.

Межбанк открылся на уровне вчерашнего закрытия рынка - 27,61-27,63 грн/$. Валютные продажи пошли с самого утра, никто ничего не придерживал, однако котировки просели лишь на 27,59-27,61 грн/$. После этого они крутились вверх/вниз в рамках двух копеек. Было несколько попыток укрепить гривну, но до 15:00 рынок не уходил ниже 27,61-27,62 грн/$.

Чем активнее экспортеры продавали доллар, тем сильнее его откупали: импортеры следили за валютными продажами и подхватывали "американца" во время снижения цены. Провал на 27,56-27,58 грн/$ случился уже под занавес торгов, когда основные сделки были завершены и на рынке почти никого не осталось.

"Рынок был достаточно ровным до вечера. Когда покупатели валюты насытились и перестали брать, образовался вакуум - в результате доллар провалился к годовому минимуму. Тогда экспортеры долили валюты, чтобы закрыть контракты до конца недели", - прокомментировал "ситуацию руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Эмиссия и прочие неприятности

Казначеи сегодня мало ориентировались на политические новости, больше следили за данными о новых эмиссионных вливаниях. В частности, через нацбанковские кредиты рефинансирования. Сегодня НБУ предоставлял не только краткосрочные (трехмесячные), но и пятилетние кредиты. Результат следующий:

* 5-летнее рефинансирование получили девять банков на общую сумму 1,72 млрд грн;
* 3-месячное рефинансирование выделили трем банкам на 306,5 млн грн.

Это самое скромное пятилетнее кредитование Нацбанка в этом году (выделяется раз в месяц). В предыдущие месяцы оно предоставлялось в большем объеме:

* 9 апреля - 2,39 млрд грн на 10 банков;
* 12 марта - 2,48 млрд грн на 12 банков;
* 12 февраля - 9,3 млрд грн на 17 банков;
* 15 января - 8,47 млрд грн на 15 банков.

В связи с этим финансисты не ждут рекордных размещений облигаций внутреннего госзайма в ближайший вторник, 18 мая.

"Долгосрочного рефинансирования было выдано лишь 1,7 млрд гривен, поэтому Минфин будет пытаться взять во вторник средства со свободного рынка. В свою очередь нерезиденты на неделе взяли ОВГЗ всего на 139 млн грн, поэтому говорить об их активной позиции пока не приходится", - считает Шевчишин.

Может уйти на 27,50 грн/$

На следующей неделе на валютный рынок будет одновременно влиять два фактора.

Первый - налоговый период: бизнес до 20 мая включительно платит квартальные налоги, а госпредприятия перечисляют в госбюджет свои заработки за 2020 год. Поэтому продажи валюты со стороны экспортеров должны увеличиваться.

Второй - крупное погашение ОВГЗ в среду, 19 мая, - на 12,97 млрд грн. Конечно, Минфин будет делать все, чтобы большая часть выплаченных сумм была перевложена в его новые облигации, которые будут размещаться 18-го числа. Однако какое количество покупателей чиновники смогут убедить, сложно представить, так как непонятно, сколько среди держателей бумаг госбанков и иностранцев. Гасятся ОВГЗ, которые размещались год назад - в мае 2020 года их раскупала разношерстная публика. К тому же Минфин выплачивает на следующей неделе несколько порций процентных выплат (купонов) по гособлигациям (на общую сумму 2,6 млрд грн), что может провоцировать покупки доллара и давить на гривну.

Это взаимоисключающие факторы. Один будет стимулировать валютные продажи, а другой - спрос. Валютные покупки иностранцев под дивиденды, по слухам, будут переноситься на начало июня.

Пока финансисты настроены на укрепление гривны.

"Думаю, межбанк может тестировать уровень 27,50 грн/$, а может, доллар опустится и ниже. Посмотрим. Но скорее всего, рабочий коридор расширится до 27,50-27,70 грн/$", - спрогнозировал Василий Невмержицкий.
 

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