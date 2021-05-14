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Беспилотный разведчик: Что за БПАК «Лелека-100» приняли на вооружение в ВСУ
13:59 14.05.2021 |
Вооруженные силы Украины получили на вооружение беспилотный авиационный комплекс "Лелека-100".
Это произошло по итогам государственных испытаний, во время которых работу авиационного комплекса оценивали в условиях противодействия средств противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Мы решили выяснить - что это за беспилотный авиационный комплекс и какая от него практическая польза для украинских военных.
Что собой представляет
Беспилотный авиационный комплекс (БПАК) "Лелека-100" - это украинский военный многофункциональный беспилотный летательный аппарат, предназначенный для решения задач по аэроразведке и определению точных географических координат объектов в режиме реального времени.
Комплекс разработан украинской компанией DeViRo для работы в условиях сложной радиоэлектронной ситуации в режиме преднамеренного создания радиопомех или блокировки систем спутниковой навигации. Для этого беспилотник оборудован специальной анти-РЭБ системой DeViRo, которая автоматически распознает среду умышленного блокирования сигнализации GPS/Glonass и попытки замены навигационного поля.
Также БПАК устойчивый к погодным условиям и пригоден для использования в любое время суток. Разрешается использование комплекса в условиях плотной облачности и мелкого дождя, если время нахождения в воздухе под дождем составляет не более 20 минут.
"Лелека-100" может эксплуатироваться как отдельно, так и в составе машины артиллерийской разведки "Барс-8АР", разработанной для нужд ВСУ на базе бронеавтомобиля "Барс-8". Также возможно использование на базе американского внедорожника HMMWV.
Как работает
БПАК "Лелека-100" работает по принципу автоматизированного управления воздушным аппаратом в течение всего полета, что значительно упрощает работу оператора и позволяет концентрировать внимание на анализе оперативной информации поступающей от камер беспилотника.
В то же время существует режим комбинированного управления с частичным вмешательством оператора и возможностью координирования аппарата в нужном направлении. После окончания вмешательства оператора, аппарат возвращается к выполнению заранее запрограммированного маршрута.
Управление беспилотником происходит по шифрованному цифровому радиоканалу, который позволяет получать данные телеметрии в течение всего полета. Оператор может отслеживать по спутниковым картам местонахождение "Лелеки", корректировать маршрут, дать команду на экстренное возвращение в точку взлета или, в случае необходимости, запрограммировать место приземления. Поэтому даже в случае подавления радиоканала обмена данными и, как следствие, потери оперативного контроля над беспилотником, "Лелека-100" способен продолжить автономный полет, вернуться и совершить приземление в заранее запрограммированной точке.
Беспилотник построен по модульной схеме, что позволяет использовать различные варианты быстроменяющихся устройств целевой нагрузки (фото- и видеокамер) с единственным унифицированным интерфейсом соединения. Это позволяет устанавливать необходимый модуль в соответствии с требованиями конкретной задачи.
Модули целевой нагрузки для использования в светлое время суток гироскопически стабилизированные по двум осям и дистанционно управляются в направлениях: вправо-влево и вверх-вниз. Целевая нагрузка для использования в ночное время оснащена тепловизионным сенсором с возможностью дистанционного управления в направлении вверх-вниз.
В чем его особенность
Видеотрансляция с беспилотника осуществляется в кодированном виде, что исключает возможность её перехвата стандартными видеоприемниками. Кроме того, видеосигнал с борта БПАК не содержит ни полетной телеметрии, ни GPS, поэтому даже в случае перехвата его врагом информативность будет достаточно низкой.
Также существует возможность установки на него отдельной камеры, которая может быть запрограммирована на осуществление фотографий с заданным интервалом времени или по команде, которая будет поступать из системы автопилота.
Для исключения вероятности быть запеленгованным средствами РЭБ возможного противника, передатчик видеоканала оснащен системой дистанционного включения и отключения. Таким образом БПЛА "Лелека-100" способен осуществить взлет и приземление в режиме радиомолчания, а в течение всего полета оператор имеет возможность при необходимости включать или выключать видеотрансляцию с борта беспилотника.
Тактико-технические характеристики
* Размеры воздушного аппарата 1980 мм х 1135 мм
* Взлетный вес: 5 ± 0,5 кг
* Материал: композит стекло-углеволокно
* Силовая установка: электрическая
* Максимальная высота полета: 1500 м
* Температурный диапазон: от -20°С до + 40°С
* Сопротивление ветру: до 20 м/с
* Крейсерская скорость: 60-70 км/ч
* Гарантированная длина маршрута: 100 км
* Максимальная скорость: 120 км/ч
* Время нахождения в воздухе: 2-2,5 часа
* Управление: до 30-50 км двусторонний цифровой канал с шифрованием
* Программирование: визуальный режим по спутниковым картам
* Система обеспечения полета: автопилот с автоматическим режимом полета и навигации
* Запуск: ручной или с катапульты
* Приземление: парашютная посадка или посадка "на живот".
Перспективы
БПАК "Лелека-100" находится на опытной эксплуатации в Вооруженных силах Украины еще с 2018 года, а в Госпогранслужбе - с 2020 года.
Более того - в открытых источниках есть информация, что по состоянию на весну 2020 года ВСУ получили более 300 беспилотников "Лелека-100", которые совершили около 46% всех боевых вылетов.
Таким образом еще до официального принятия на вооружение БПАК "Лелека-100" стал самым массовым беспилотником в украинской армии. Это свидетельствует о его востребованности а, следовательно, и о больших перспективах.
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