Дело Медведчука: Не посадили, потому что не захотели, или не посадили, потому что не смогли

Юрий Васильченко / Depo.ua

Печерский суд, где около семи часов длилось заседание, на котором избиралась мера пресечения для подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука, решил отправить его вместо СИЗО под домашний арест. Кажется, недовольными этим решением остались обе стороны.

Прокуратура требовала для Медведчука заключения под стражу с правом внесения залога в 300 млн 930 грн (почти 10 млн евро). Сам подозреваемый сразу сообщил: заплатить такую сумму не сможет, потому что из-за санкций заблокированы все его счета. Однако следственный судья Вячеслав Пидпалый своим решением облегчил дилемму Медведчука, где взять деньги на залог, и отправил политика под круглосуточный домашний арест. Условия пресечения тот вряд ли будет нарушать, скорее, его защита обжалует вчерашнее решение суда и добьется его смягчения. Хотя оно и без того куда мягче, чем ожидали и сторона обвинения, и значительная часть общества.

Коротко напомним, в чем подозревают Медведчука. Пока речь идет о трех эпизодах - передача российским оккупантам материальной и документальной базы месторождения "Глубокая" в Крыму, причастность к реализации проекта "Луч", который якобы занимался вербовкой агентуры, и передача врагу секретных данных о расположении скрытого подразделения ВСУ, его личном составе и боевой подготовке. По этим эпизодам Козаку и Медведчуку сообщили о подозрении в совершении госизмены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории АР Крым. То есть совершение преступлений, предусмотренных статьями 111 и 348 УК.

Вчера в суде сторона обвинения не смогла убедить судью Пидпалого, что обвинения против Медведчука тянут на СИЗО с залогом. В то же время и сторона защиты не убедила суд в полной невиновности их клиента, поэтому решение, которое выбрал следственный судья, было прогнозируемым. Не произошло чего-то катастрофического: да, приговор мягкий, но и к работе стороны обвинения возникают вопросы. Прокуратура должна учиться на собственных ошибках и быстро, потому что ее представителям придется еще не раз встречаться в судах и с Медведчуком, и его адвокатами, и депутатами от ОПЗЖ в качестве группы поддержки.

Теперь возникает вопрос, что будет дальше в деле Медведчука

Первое - будет много пиара. Причем со всех сторон. Со стороны провластных спикеров, очевидно, во всем попытаются обвинить судью. В его служебной биографии уже отыскали темные пятна. Основная линия, которую будут гнуть против Пидпалого: представляет старые кадры, их нужно менять.

От промедведчуковских спикеров и дальше будут звучать обвинения в адрес власти в преследованиях оппонентов. (Кстати, примечательно, что за "оппонента" вчера никто не вышел. Не было под Печерским судом масштабного митинга в поддержку этого оппозиционного политика. Были спортивные молодые люди в темной одежде.)

Третьей стороной пиара будут выступать все те, кто либо не любит "зеленую" власть, либо скептически относится к ее управленческим способностям. Эти будут рассказывать, что дела Медведчука власти сливают, что все это - шоу и цирк, чтобы отвести внимание общества от насущных проблем, что патриотов держат в тюрьмах месяцами, а подозреваемого в госизмене Медведчука отпустили домой. Потому что власть его сажать в СИЗО и не хотела. У каждой из сторон будут свои слушатели и зрители, и пока тема горячая, на ней будут хайповать все. Но аргумент о старых судьях существенно проигрывает. Поэтому власти следует запастись еще несколькими, иначе есть риск утонуть в море пиара критиков.

Второе - глобальной зрады нету. Есть провал, и вполне ожидаемый по причинам, о которых уже сказано выше. На брифинге, который проводили председатель СБУ Иван Баканов и генпрокурор Ирина Венедиктова, заявлено, что озвученные эпизоды - не единственные. А это значит, что существуют еще "крючки", на которые могут "подвесить" Медведчука, Козака, и, очевидно, в этих делах будут фигурировать и другие лица. Кто-то в качестве свидетеля, кому-то также объявят подозрение. То есть речь идет о достаточно типичном сценарии, когда сначала задевают за одно, потом за другое, и так до тех пор, пока какое-то из дел не выстрелит. Поэтому вчерашнее заседание суда по избранию меры пресечения Медведчуку, скорее всего, не последнее. Если, конечно, у Зеленского хватит политической воли, а у следователей СБУ и представителей прокуратуры - мастерства.

Третье: если в деле Медведчука власть допустит еще несколько серьезных ошибок, похожих на вчерашнюю, и все затянется на месяцы, она начнет проигрывать. И проигрывать сильно. Сейчас мы видим следующее: во-первых, бежать из Украины Медведчук не будет (не исключено, этого кому-то во власти хотелось), более того, он еще и медийно активизируется. Во-вторых, Кремль устами Дмитрия Пескова отмежевался от вмешательства в дело с Медведчуком, а, следовательно, привязка эскалации на Донбассе к попыткам посадить кума Путина становиться все более слабым аргументом как для внутренней, так и для внешней аудитории. В-третьих, западные партнеры положительно отозвались о мерах украинской власти в отношении граждан, которые действовали в интересах РФ, но когда Запад увидит, какой у этих мер результат, кроме шума (никакой?), реакция будет существенно другой. Могут заподозрить в двойной игре или в том, что их просто водят за нос.

В-четвертых, нужно понимать, что наиболее внимательно за перипетиями вокруг Медведчука наблюдают кукловоды наших политиков, и для них очень важно, способна эта власть показать силу, "нагнуть", где нужно, или просто играет в патриотов и борцов с русским миром ради рейтинга. И если они не увидят проявлений реальной силы, то вряд ли станут вообще обращать внимание на угрозы такой власти.