Спрос и предложение на межбанке 13 мая находились приблизительно на одинаковом уровне

Елена Лысенко / СТРАНА.ua

13 мая безналичный доллар подешевел на 1 копейку, и межбанк финишировал на 27,61-27,63 грн/$. Наличные курсы в обменниках не поменялись:

* 27,69-27,80 грн/$ - на продаже;

* 27,35-27,60 грн/$ - на покупке.

В целом в кассах сохранялись прежние настроения по сдаче валюты в банки. Хотя в некоторых городах ощущалось увеличение валютного спроса со стороны населения - в Днепре и Харькове.

В тоже время оптовые наличные курсы приподнялись лишь на 1 копейку: с 27,63-27,66 грн/$ до 27,63-27,67 грн/$.

У экспортеров дешевеет сырье

На межбанке шла активная торговля, объем сделок на площадке Bloomberg немного (на $2 млн) приподнялся, и держался на среднем уровне - $164 млн. Нацбанка на торгах не было, но работали крупные игроки.

"Активно торговали и иностранцы, и системные банки, но сохранялся общий баланс. Спрос и предложение находились приблизительно на одинаковом уровне, потому котировки доллара не удалось сильно раскачать, они двигались в рамках 2-3 копеек", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Утренний старт безналичного рынка произошел на уровне вчерашнего открытия, и спекулянты попытались опустить цену доллара. Однако у них не вышло, межбанк приподнимали до $27,635-27,65 грн/$. Хотя в итоге по этой цене закрывалось немного сделок, большинство покупок все-таки прошло на уровне 27,63 грн/$. А когда крупные игроки позакрывали свои позиции, котировки откатились на 27,605-27,620 грн/$. Вечерние 27,61-27,63 грн/$ - это результат финишной коррекции.

"В целом день был ровным и спокойным. Исключение составила только ценовая коррекция на сырьевых рынках: стоимость зерна, руды, металлов заметно просела. Поэтому оптимизма может и поубавится. Инфляция ускоряется, это может сыграть в перспективе против гривны. Тем не менее валютный рынок сегодня был устойчивым", - прокомментировал ситуацию руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Казначеи активно обсуждали политические новости, которые возникали вокруг предъявления обвинений Виктору Медведчуку, а также заявления правоохранительных органов по обыскам в разных ведомствах, связанных с киевской мэрией.

"Напрямую на работе бизнеса все это не сказалось, потому не спровоцировало покупок/продаж на межбанке. Но на наличном рынке у некоторых банков ощущалось оживление - шли более активные покупки доллара. Движение не стало массовым, и касалось только наличного рынка, но в банках об этом говорили. Паники на этот счет никто не разводит, но за новостями казначеи следят", - заметил в разговоре со "Страной" директор казначейства крупного банка.

Вторая важная новость - это требование Кабмина к АЗС по согласованию повышения розничных цен на топливо.

"Регулирование цен на бензин и ДТ не должно жестко ударить по валютному рынку, но нервозности нефтетрейдерам добавит. Топливо у нас традиционный импорт", - подчеркнул Андрей Шевчишин.

Пока нефтетрейдеры не кинулись скупать валюту, но могут начать это делать.

"Пока нефть сорта Brent не перейдет уровень $71 за баррель (сегодня снижались до $67,60/барр.), они будут стабильны. Но если уйдет выше - наши импортеры будут скупать доллары, чтобы законтрактовать поставки", - считает Шевчишин.

Выплаты по ОВГЗ надавят на гривну

К вечеру четверга Минфин заявил о серьезных намерениях по увеличению госдолга. В ближайший вторник, 18 мая, он предложит на продажу сразу 7 новых выпусков облигаций внутреннего госзайма. Два из которых будут валютными: в евро на 9 месяцев и в долларе на 1,9 года. А в гривне целых 5 видов ОВГЗ:

* на 3 месяца;

* на 1,3 года;

* 1,5 года;

* на 2 года;

* на 3 года.

Можно не сомневаться, что правительство увеличит объемы своих заимствований. Поскольку в этот вторник разместили ОВГЗ на минимальную сумму - на 1,43 млрд грн. Превзойти ее будет не сложно, особенно если чиновники пойдут на повышение процентных ставок по своим бумагам.

Деньги правительству очень нужны. На следующей неделе ему предстоит крупное погашение по крупному гривневому выпуску гособлигаций, а также выплата процентов по целой пачке старых бумаг. "Страна" выяснила график выплат:

* 17 мая - 432 млн грн процентов по ОВГЗ;

* 19 мая - 12,97 млрд грн погашение ОВГЗ + 1,69 млрд грн проценты;

* 20 мая - 196 млн грн проценты по ОВГЗ;

* 22 мая - 238 млн грн проценты по ОВГЗ.

То есть всего нужно заплатить 15,5 млрд грн. Размещение новых бумаг на меньшую сумму нельзя будет считать успешным.

Плюс полученные проценты могут давить на валютный рынок, если иностранцы захотят перевести свои доходы в доллар, и вывести их из Украины.

Что будет с курсом гривни

Впрочем, выплаты по гособлигациям - это перспектива следующей недели. Эта может закончится более-менее спокойно.

15 мая казначеи прогнозируют открытие межбанка в рамках 27,60-27,64 грн/$. Если бизнес будет подкупать валюту под вывод дивидендов, то котировки могут вплотную приблизиться к 27,70 грн/$.

Однако при одновременной продаже валюты под налоги, финансисты допускают стабилизацию межбанка в рамках 27,62-27,65 грн/$.