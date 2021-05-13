Странные обыски в КГГА. Зачем Зеленский напросился на ответный удар от Кличко

Юрий Вишневский / Деловая столица

Зеленскому хочется всевластия, какое имел Янукович, а для этого обязательно нужен контроль над столицей.

Если бы фиксировались рекорды по странным совпадениям, то в Киеве рекордсменом могло бы стать 12 мая 2021 г. Силовые органы одновременно провели обыски в целом ряде столичных структур, которые между собой напрямую никак не связаны.

Официально было сообщено об обысках в двух департаментах КГГА - земельных ресурсов и социальной политики, в коммунальной корпорации «Киевавтодор», коммунальном объединении «Киевзеленстрой», коммунальных предприятиях «Киевгорсвет» и «Спецжитлофонд», а также у подрядчика строительства Подольского мостового перехода через Днепр. 13 мая подвергся обыскам департамент градостроительства и архитектуры КГГА.

В столичной прокуратуре не придумали объяснений этим странным совпадениям. Застенчивость силовиков понятна: ну не могли же они в самом деле публично признать, что действуют по указке с Банковой. Зато Telegram-каналы, близкие к Офису президента, совершенно не стесняются признавать, что все это нисколько не случайно и что отмашка была дана с самого верха.

Кличко принял вызов

Также 12 мая обыски прошли у народного депутата двух предыдущих созывов Артура Палатного, который с 26 марта 2021 г. возглавляет исполком партии «УДАР Виталия Кличко». Это лишь подчеркивает тот очевидный факт, что мишенью всей этой кампании является именно мэр Киева.

«Прямо сейчас идет фарс под названием "обыски". Проводят их у меня дома и даже в квартире моей первой жены, с которой мы более 20 лет разведены, - прокомментировал происходившее Палатный. - Команда пошла с Банковой. Там сидят главные сценаристы этого дешевого кино. Руководят политическим заказом те, кто пытаются манипулировать президентом, шепча ему на ухо». По его словам, у исполнителей «не хватило креатива даже на то, чтобы придумать какую-то весомую причину - потому что ее банально не существует. Они даже не могут адекватно объяснить основания для своих действий. Ни о каком соблюдении норм закона речь тоже не идет. А для чего? Если работа ведется "под крышей" сильных мира сего».

Утром 13 мая на сессии Киевсовета Кличко прямо обвинил Офис президента в удушении местного самоуправления. «В течение последних двух дней правоохранители и налоговики буквально кошмарят столичную власть. Такого не было в Украине даже в махровые времена Януковича! Врываются на коммунальные предприятия, домой к их руководителям. Это какие-то налеты! - заявил мэр. - Сегодня утром ворвались домой к главному архитектору Киева. Приходили домой и к председателю исполкома партии "УДАР". Ищут коррупцию?! Как молниеносно и массово нашлись какие-то "дела", не выдерживающие никакой правовой критики».

Если просуммировать информацию от всех источников, то вырисовывается довольно интересная картина. У Банковой сейчас есть три главных мотива для кампании против Кличко: контроль над Киевом, парламентские выборы (которые могут быть внеочередными) и президентские выборы (которые тоже могут пройти досрочно). Поэтому неудивительно, если в Офисе президента захотели одним махом решить три проблемы.

Мотив контроля над Киевом

На Банковой давно зарятся на киевский бюджет. Это самый крупный лакомый кусочек, который неподвластен Банковой и вызывает там жгучий аппетит. На нынешний год запланировано, что доходы столичного бюджета должны превысить 60 млрд грн. Поэтому задача-минимум обысков в киевских структурах - это установить над ними контроль. Чтобы делились.

Но пока Кличко мэр, эта задача, похоже, нерешаема. Ввиду этого Офис президента, скорее всего, возьмется за задачу-максимум - убрать Кличко с должности главы КГГА. Это желание царит в Зе-команде еще со времен президентских выборов. Зеленскому хочется всевластия, какое имел Янукович, а для этого обязательно нужен контроль над столицей.

Также у Зеленского есть особая причина поторопиться. Осенью в столице может быть жарко из-за акций протеста. Осень вообще традиционный сезон повышенной протестной активности, а тут еще могут совпасть разные поводы.

Более того, когда Банковая пытается договориться с Кремлем и что-то обещает, она всегда слышит в ответ сомнения в ее договороспособности: мол, как вы все это реализуете, если вам там сразу же устроят Майдан. А Банковая очень хочет договориться. Поэтому ей нужен не просто контроль над Киевом, а силовой контроль. Чтобы во главе КГГА стояла послушная марионетка, которая выполнит все указания. Как, например, Попов, которого Янукович поставил руководить КГГА вместо Черновецкого.

Сейчас май, еще месяц-другой будут создаваться информационные поводы для волн черного пиара против мэра столицы. А затем могут появиться указы Зеленского об увольнении Кличко с должности главы КГГА и назначении вместо него кого-то, кто не имеет у киевлян никакого авторитета. Он будет четко контролироваться Банковой, которая при потребности сможет сделать его козлом отпущения, если что-то пойдет не так. А такая потребность, скорее всего, возникнет обязательно.

Мотив парламентских выборов

Досрочные парламентские выборы остаются весьма вероятными. Хотя Зеленскому они не выгодны, но он может объявить их, чтобы выпустить пар народного недовольства.

Подготовку к ним на Банковой уже ведут. Ходят упорные слухи, что в Офисе президента разработали стратегию по изменению политического ландшафта в стране. Для этого планируется создать или возродить несколько политических проектов на разных электоральных флангах. Их задача - отобрать электорат у «Европейской солидарности» и ОПЗЖ, а в новом парламенте стать послушными сателлитами партии «Слуга народа». Для этого даже вроде бы планируется снизить проходной барьер для партий с 5% до 3%.

Независимый Кличко со своим «УДАРом» этим планам крайне мешает. И дело не только в том, что он независим, а еще и в том, что он будет отбирать голоса главным образом не у «Европейской солидарности», а у «Слуги народа».

Не секрет, что Кличко имеет хорошие отношения с мэрами многих украинских городов. И региональные элиты могли бы внести весомый вклад в электоральный успех «УДАРа». Поэтому Банковая решила действовать на опережение, чтобы отпугнуть от Кличко других мэров.

Обыски в столичных структурах не случайно совпали с заявлением Кличко о своих политических планах. Лидер партии «УДАР» обратился к лидерам местного самоуправления, главам территориальных громад, мэрам городов, представителям общественного сектора, экспертам и всем неравнодушным гражданам с призывом консолидировать усилия в борьбе с вызовами, которые стоят перед Украиной.

«Многие из нас привыкли к тому, что перед каждыми выборами нас призывают объединяться ради спасения страны. Но объединяться надо не когда выборы, а когда это необходимо в интересах людей. Объединяться ради эффективных действий надо сегодня! Я предлагаю, чтобы партия "УДАР" стала платформой для такого объединения», - заявил Кличко.

Мотив президентских выборов

Также целью обысков является дискредитация Кличко как вероятного участника президентской гонки. Нужно сказать, что к шансам Кличко на Банковой относятся весьма серьезно, ибо понимают, что нарастить президентский рейтинг можно буквально за месяц. Понимают там и то, что Кличко будет отбирать электорат прежде всего у Зеленского.

Сейчас главное преимущество Кличко - высокий рейтинг доверия. Среди украинских политиков он лидирует как по уровню доверия, так и по разнице между уровнями доверия и недоверия. Причем это устоявшийся, крепкий результат, обеспеченный семью годами на посту мэра Киева. А Зеленский свой рейтинг доверия за два года почти растерял.

И вот сейчас, похоже, начинается самое интересное. До сих пор о президентских шансах Кличко можно было спорить чисто гипотетически. Сам он публично таких претензий не высказывал, Зеленского не трогал, по Банковой не бил. И вообще дистанцировался от конфликтов между главными политическими игроками. Но именно из-за этого он в общественном сознании не воспринимался как один из главных претендентов на президентский пост.

Наконец, можно отметить желание ОП любым способом не пустить не президентские выборы Петра Порошенко - например, через обещанный "закон об олигархах". В таком случае большинством электората "Европейской солидарности" именно Кличко будет восприниматься как "преемник" Порошенко. На Банковой это понимают, потому и решили бить по рейтингу Кличко на упреждение, чтобы для начала снизить уровень доверия, а в идеале заблокировать такую "миграцию электората".

Итак, сейчас Банковая начала против Кличко большую кампанию. Но у политтехнологов Офиса президента уже стало доброй традицией: что они ни делают, все идет не так, как планировалось. Поэтому будет неудивительно, если кампания черного пиара против Кличко на самом деле просто распиарит его как перспективного кандидата в президенты. И заодно опустит еще ниже рейтинг Зеленского, причем не только в Киеве.