Газ подешевеет? Почему Витренко не заберет облгазы у Фирташа

Сергей Танин / Деловая столица

Новый глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассказывает, что выбьет долги из газовых компаний и добьется снижения цен для бытовых потребителей.

Власть принялась усиленно бороться с врагами государства. В политике, как видим, на роль козла отпущения назначен один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук, а в бизнесе, похоже, она достанется опальному олигарху Дмитрию Фирташу. {одят слухи, что у него собираются рейдернуть газовый бизнес.

Новый председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, комментируя большие долги газосбытовых компаний перед госкомпанией "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ), что если они не могут погасить долги, то должны законным образом перейти в собственность государства.

"Часто на самом деле это жесткая судебная работа против компаний того же господина Фирташа, где у него через суд нужно эти компании забирать. Если не может рассчитаться, значит, эта компания должна фактически перейти в собственность государства по правильному законному способу", - заявил Витренко в интервью "НВ".

По данным "Нафтогаза" на 5 мая, суммарная задолженность газосбытовых компаний за поставки газа составила 23,6 млрд грн, при этом 12,8 млрд грн - это долги тех газсбытов, которые, как считается, принадлежат именно Фирташу.

Огромные долги накопились и у облгазов (операторов газораспределительных сетей) - компаний, которые управляют газопроводами, по которым подается ресурс потребителям. По данным ОГТСУ, на сегодня общие долги облгазов составляют 10 млрд грн, в том числе долг компаний, работающих под брендом "Региональная газовая компания", которая принадлежит Фирташу, - 7,7 млрд грн.

Дело на несколько лет

Пока Витренко грозит газовым компаниям судами, власть может применить для раскулачивания газового бизнеса Фирташа тяжелую артиллерию - Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), орган, который уже показал свою активность в деле экспроприации частных активов. Напомним, что 19 февраля этого года СНБО поручил вернуть в госсобственность часть нефтепровода "Самара-Западное направление", которую контролировал Виктор Медведчук. Кроме того, как сообщали СМИ, СНБО готовилось ввести санкции и против облгазов Фирташа. Впрочем, по слухам, анонсированное "тарифное" заседание СНБО не состоялось, поскольку Фирташ "порешал" - договорился о сохранности своего бизнеса. Якобы в этом деле не обошлось без вмешательства Сергея Левочкина, о влиянии которого на политику Банковой все чаще говорят в последнее время.

Впрочем, попытка отобрать газовые компании у частных собственников - уравнение со многими неизвестными. Процесс может оказаться сложным и растянуться на многие годы. Можно просто увязнуть в судах хотя бы по той причине, что вопрос собственности сетей очень запутанный: есть государственные, есть - коммунальные. А есть сети, собственников которых еще нужно будет установить, - многие из них, или их участки, модернизировались, в это вкладывались деньги, и теперь резонно возникнет вопрос о том, у кого - владельца и инвестора - какая доля собственности в этих сетях.

Поэтому, считает эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип, если государство ввяжется в судебные войны с собственниками газовых компаний, процессы могут растянуться на долгие годы. "Это не тот узел, который можно просто разрубить. Это будет очень долгая история, суды длятся годами. Это не та проблема, которая будет моментально и однозначно решена", - сказал он.

Ценовые войны: подешевеет ли газ

Еще одно направление, которым решил заняться Юрий Витренко (и это отвечает чаяниям нынешней власти) - снижение цен на газ для населения. По его словам, газосбытовые компании Фирташа, которые держат значительную долю рынка бытовых потребителей, имеют сверхприбыли, продавая газ на 30-40% дороже, чем конкуренты. По мнению Витренко, цены могут снизиться, если будет создан прозрачный рынок, на нем установится честная конкуренция и будут исключены посредники.

Однако каким образом Витренко хочет добиться снижения цен, остается неясным. В частности, еще в конце марта НАК "Нафтогаз Украины" продал компании "Йе Энергия" Фирташа газ, который газсбыты будут поставлять населению по годовым контрактам с фиксированной ценой, введенным с 1 мая этого года. Однако Витренко на вопрос о том, будет ли пересмотрена стоимость газа по этому контакту (что позволило бы снизить цену для конечных потребителей), ответил, что этот вопрос еще анализируется.

Вместе с тем, следует напомнить, что "Нафтогаз" и сам является крупным продавцом газа для населения, и он установил цену по годовым контрактам на уровне 7,96 грн за 1 куб. м, что не намного ниже, чем газ от газсбытов Фирташа - 7,99 грн. Казалось бы, сегодня "Нафтогазу" ничто не мешает самому значительно снизить свою цену на газ (уменьшать расценки никто не запрещает) и переманить к себе массу бытовых потребителей от тех компаний, которые продают газ дороже. Правда, тут следует сделать ремарку о слабой мобильности наших потребителей - как показал прошлый отопительный сезон, большинство абонентов не стали менять поставщика, даже если он продавал газ по более высокому, чем некоторые конкуренты, прайсу.

Весомым фактором для снижения цены могла бы стать продажа на бирже значительных объемов того газа, который сегодня выкачивает из недр государственная "Укргаздобыча", входящая в "Нафтогаз". Предложив на бирже большие объемы малыми лотами, НАК мог бы обеспечить им широкий круг газсбытов и создать ту конкурентную среду, о которой говорил Витренко. Разговоры о необходимости продажи на бирже значительных объемов газа от "Укргаздобычи" ведутся уже давно, но будет ли Витренко подталкивать этот процесс - пока не понятно.

Однако сооснователь Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что именно таким образом и удастся снизить цены на газ, ради чего Витренко и поставили главой "Нафтогаза". На первоначальном этапе Витренко заключит новые договора с газсбытами на продажу газа, а с осени - будет увеличивать долю продажи газа "Укргаздобычи" на бирже. По мнению эксперта, за счет этого можно будет снизить цены на газ до 5-6 грн за кубометр с учетом транспортировки.

