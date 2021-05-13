Курс доллара на межбанке 12 мая подняли даже без покупок иностранцев под дивиденды

Елена Лысенко / СТРАНА.ua

12 мая курс доллара поднялся на 3 копейки, и межбанк закрылся в диапазоне 27,62-27,64 грн/$. На наличном рынке цены шли в обратную сторону. Средние наличные курсы покупки/продажи "американца" опустились на 5 копеек:

* до 27,69-27,80 грн/$ - на продаже;

* до 27,40-27,60 грн/$ - на покупке.

Люди в основном продавали валюту в обменники и через мобильные приложения банков. Хотя некоторые банки сообщали о ситуативных валютных покупках во Львовской и Закарпатской областях.

Оптовые наличные курсы опустились с 27,68-27,72 грн/$ до 27,63-27,66 грн/$.

На межбанке активизировалась валютная торговля: объем сделок на площадке Bloomberg вырос с $94 млн до $162 млн.

"Ощущались предпосылки к покупке доллара. Активизировались импортеры и банки-спекулянты, потому валютные котировки росли. Все брали доллар по чуть-чуть, и межбанк уходил на 27,67 грн/$. Однако к вечеру на торгах произошел курсовой откат", - описал настроения на рынке финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Безналичные торги начинались с 2-копеечного подорожания доллара (по сравнению со вчерашним закрытием рынка) - до 27,60-27,63 грн/$. После чего с продажей валюты был замечен Ситибанк, что спровоцировало практически мгновенное снижение котировок - на 27,60-27,61 грн/$. Это стандартная реакция межбанка на появление крупного валютного продавца. Впрочем, продажи оказались не самыми большими, а спрос на доллар плавно подрастал, многим понравились снизившиеся цены. Потому котировки поднялись сначала на 27,63-27,64 грн/$, а затем и на 27,63-27,67 грн/$. Откат на итоговые 27,62-27,64 грн/$ произошел к вечеру после сокращения объемов торгов.

"Вот и появились объемы и крупные игроки. Праздники уже отыграли, уровни и новые цели рынка более-менее понятны, поэтому происходило курсовое движение в узком диапазоне и без сильных изменений", - прокомментировал настроения руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Минфин сегодня провел выплату процентов по старым выпускам облигаций внутреннего госзайма на 1,22 млрд грн. Но казначеи уверяют, что это не сильно сказалось на настроениях валютного рынка.

Эксперты уверены, что банки еще не начали скупку доллара под вывод дивидендов иностранцам, которую ждали в начале мая.

"В принципе нерезиденты действуют правильно. Сейчас взяли небольшую паузу, и выйдут скупать валюту, когда объемы ее продажи подрастут на пике налоговых платежей. В пятницу или с понедельника продажи доллара на межбанке должны увеличиться под бюджетные платежи, плюс госпредприятия будут платить дивиденды государству. Как только дополнительные валютные объемы появятся на рынке, мы, скорее всего, и увидим покупку доллара иностранцами", - сказал директор казначейства крупного банка.

Из текущих событий финансисты также выделили погашение завтра Минфином крупной партии ОВГЗ в евро - на €428 млн, еще будут уплачены проценты на €5 млн. Однако этот фактор не должен повлиять на гривну.

13 мая открытие межбанка прогнозируют в коридоре 27,60-27,65 грн/$, и аналитики рассчитывают на сохранение торгового диапазона в рамках 27,60-27,70 грн/$.

"Ждем увеличения валютного спроса, но под него появятся и продавцы, которые не хотели продавать дешевле. Совпадет два движения. В результате курс останется в текущем диапазоне", - считает Андрей Шевчишин.