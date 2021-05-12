Игра Путина с Зеленским. Почему Медведчук не сбежал в Москву

Юрий Вишневский / Деловая столица

Венедиктова подписала подозрение Медведчуку еще до 9 мая. Но несколько дней СБУ его не трогала и дала спокойно развлекать публику на митингах в Киеве.

В феерическом потоке новостей о том, как СБУ безуспешно пытается найти главу политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука, особенно блистает сообщение самого Медведчука на сайте ОПЗЖ: «Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия». О том же поведал его давний соратник, нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич. По его словам, Медведчук «находится в Украине и не будет прятаться от следствия, а использует все законные инструменты, чтобы доказать свою невиновность».

Злые языки, правда, ехидничают, что Медведчук может объявиться в Севастополе и сказать: вот, я на территории Украины, приезжайте и вручайте мне подозрение. Однако его жена Оксана Марченко в полдень 12 мая сообщила на своей страничке в Facebook: «Пребывая на отдыхе за пределами Киева, вчера мы узнали, что в нашем доме и офисе мужа - обыски... И да, мы, конечно, вернулись домой».

Допустим, что Медведчук действительно не сбежит из Киева. Что тогда?

Расчеты Банковой

Вряд ли мы откроем какой-то секрет, если скажем, что власть рассчитывала на то, что Медведчук сбежит в Москву. Такая развязка была бы очень выгодна Банковой. Бегство подозреваемого легко было бы подать как признание им своей вины.

Это дало бы в руки Зеленскому два козыря. Во-первых, перед украинскими избирателями и западными партнерами. Дескать, смотрите, как я жестко наказал целого кума Путина, он понял, что ему конец, и сбежал. Западные партнеры, наверное, должны были бы расчувствоваться и в знак одобрения снизить свои претензии к Банковой по другим направлениям. Ну и рейтинг Зеленского должен был бы вырасти. Причем не только среди патриотического электората, но и среди тех, кому «какая разница». Им нравится, когда Зеленский изображает из себя «твердую руку», и они говорят ему: «Дави их всех». Им без разницы, кого именно он будет давить, лишь бы давил.

Во-вторых, Зеленский получил бы козырь перед Путиным. Типа: если захочу, то заочный суд засудит Медведчука на 15 лет с конфискацией имущества, после чего он станет политическим трупом, как Янукович. А вот если Путин пойдет на уступки, то дело Медведчука можно будет тихо спустить на тормозах. И затем, когда договоренности Банковой и Кремля будут реализованы, Медведчук сможет вернуться в Киев и как ни в чем не бывало продолжить заниматься бизнесом и политикой.

Что выболтал Кива

Однако если Медведчук действительно не сбежит, то в этот план придется внести коррективы. С точки зрения украинских избирателей и западных партнеров, предъявление подозрения Медведчуку - это еще вовсе не победа над кумом Путина, а лишь маленький шаг к ней. Для победы нужно довести уголовное производство до суда, а затем довести судебный процесс до обвинительного приговора. То есть вместо мгновенных пиар-достижений власть получает груз взятых на себя обязательств посадить Медведчука. И если эти обязательства не будут выполнены, то этот груз потянет рейтинг Зеленского на дно.

Ну а для Кремля Медведчук, оставшийся в Украине, это новый козырь против Банковой. Путину не настолько дорог его кум, чтобы обменивать его на Донбасс. Вместо того чтобы приютить кума у себя, Путин кинул его на амбразуру. И тому теперь придется стать героем в глазах пророссийского электората.

Планы Путина восторженно описал соратник Медведчука, нардеп от ОПЗЖ Илья Кива. «Если Виктор Медведчук окажется в тюрьме, то это неприкрытое, явное давление на оппозиционного политика сделает из него человека, за которым пойдут миллионы людей. Медведчук ничего не боится, это очередная ступень его политического развития».

Похоже, Киве уже невтерпеж, когда же Медведчука посадят, чтобы эти планы начали сбываться. Однако и у Путина, и у Зеленского есть проблема: дело против Медведчука может попросту развалиться.

Подозрение в госизмене

Зеленский не в первый раз становится жертвой завышенных ожиданий, которые он же сам старательно возбудил в обществе. Вот и сейчас может получиться тот же эффект. Все ждут быстрой посадки. Но на самом деле Медведчуку и его подельнику, нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку даже еще не вынесено обвинение, только подозрение.

О содержании подозрения рассказали на совместном брифинге генпрокурор Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов. По их словам, подозреваемые помогали России в подрывной деятельности против Украины путем ведения информационной войны. В 2020 г. они участвовали в доработке разработанного органами РФ антиукраинского проекта «Проминь». «На первый взгляд, речь идет о создании организации, которая будет тесно опекать украинцев, едущих работать и учиться в Россию. Но истинная цель - создание инфраструктуры влияния в пользу РФ. А уже через механизмы этого "Проминя" - собирать персональные данные украинцев, вербовать их, влиять на внутреннюю политику нашего государства, распространять пропаганду», - поделился подробностями Баканов.

Другой эпизод уголовного производства касается передачи спецслужбам РФ сведений, содержащих государственную тайну. «Этот эпизод произошел в августе 2020 г. Медведчук направил Козаку, который тогда находился на территории России, секретные данные о расположении скрытого военного подразделения Вооруженных Сил Украины, его личном составе, боевой подготовке. Информация предусматривалась для спецслужб РФ», - сообщил Баканов.

Конечно, этот эпизод выглядит посерьезнее, чем «участие в доработке проекта создания организации, опекающей украинцев в России». Но тут проблема в том, что функцию передатчика спецслужбам РФ секретной информации выполнял, по версии следствия, Козак. А он, в отличие от Медведчука, из Украины сбежал. «Он находится, по нашей информации, в РФ. Временно, возможно, уехал с территории РФ на отдых, но не планирует, к сожалению, возвращаться в Украину», - признал Баканов.

По этим эпизодам Медведчука и Козака подозревают в госизмене (ч.1 ст.111 УК). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без.

Подозрение в разграблении

Также Медведчука и Козака подозревают в нарушении законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УК), конкретно - в разграблении национальных ценностей на оккупированной территории. Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

По версии следствия, фигуранты в 2015 г. вступили в предварительный сговор с чиновником правительства России для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря - в оккупированной Россией морской экономической зоне Украины. «Поясню, о чем речь: после аннексии полуострова оккупанты начали такую себе "национализацию" предприятий, ресурсов и прочего имущества. Стартовал процесс незаконной перерегистрации юридических лиц. И украинские политики приобщаются к разработке месторождения на оккупированной территории и фактически помогают государству-агрессору, которое это месторождение и забрало!» - рассказал Баканов.

Больше он с Венедиктовой ни о чем не вспомнили. И такая забывчивость вызывает сомнения в том, чтобы Банковая имела серьезные намерения посадить двух нардепов из ОПЗЖ.

Что осталось без подозрения

Напомним, что 19 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных санкций к Медведчуку и Оксане Марченко. Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал тогда: «СБУ ведет уголовное производство по статье 258 ч.5 - это финансирование терроризма. Соответственно по этой статье к госпоже Марченко и господину Медведчуку применены санкции».

С тех пор прошло почти три месяца - казалось бы, достаточный срок, чтобы предъявить Медведчуку и Марченко подозрения по статье о финансировании терроризма. Но нет, сейчас эта статья почему-то осталась без подозрения.

Бывает молчание, которое кричит. Так вот, тот факт, что Баканов и Венедиктова на совместном брифинге забыли о финансировании терроризма, это воистину кричащее молчание. Кричащее о том, что мы стали зрителями спектакля.

Почему СБУ провалила игру

Попытаемся восстановить хронологию событий последних дней. Вечером 11 мая Баканов сообщил на брифинге с Венедиктовой: «Что касается Виктора Медведчука, то сегодня устанавливается его местонахождение, но, по нашей информации, он находится в Украине, поскольку въехал на территорию Украины, мне кажется, 8 мая этого года и пока из Украины не выезжал».

Бывший генпрокурор Юрий Луценко утверждает, что Венедиктова подписала подозрение Медведчуку не позже 8 мая, еще до прилета Медведчука из Москвы. Но, имея на руках подозрение, СБУ почему-то Медведчука не трогала. Не задержала его ни в аэропорту, ни на трассе, ни на следующий день на праздновании 9 мая. Хотя он был у всех на виду и синхронно с Путиным вещал о «советском народе».

Поскольку Баканов не дал никакого объяснения этому вопиющему факту, остается предположить, что СБУ просто-напросто ждала, когда Медведчук сбежит. Весь сценарий строился на этом.

Сюрприз для Бойко и Левочкина

В интересную ситуацию попали партнеры Медведчука по ОПЗЖ Юрий Бойко и Сергей Левочкин. Они после февральских санкций СНБО против Медведчука, похоже, уверовали, что Медведчук выбыл из игры. То есть что безальтернативным кандидатом от пророссийских сил на следующих президентских выборах будет Бойко.

Однако теперь, когда Банковая решила сделать из Медведчука героя для пророссийского электората, Бойко и Левочкин не могут не встать на защиту Медведчука. И когда придет время президентской кампании, им придется выдвигать Медведчука. Или, теряя рейтинг, объяснять своим избирателям, почему «страдает за всех» Медведчук, а партия выдвигает Бойко, который не пострадал ни капельки.

Ну и для полноты картины уточним, что даже если Медведчука посадят в тюрьму, он сможет баллотироваться в президенты. В депутаты - нет, а в президенты - пожалуйста. Так гласит Конституция и, в соответствии с ней, Избирательный кодекс.

Так что у Медведчука есть ради чего рисковать. Особенно если такой сценарий выберет Путин.