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Виталий Портников: Что означает удар по главному пророссийскому лоббисту
14:05 12.05.2021 |
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что народные депутаты от пророссийской партии ОПЗЖ Виктор Медведчук и Тарас Козак подозреваются в государственной измене и попытке расхищения национальных ресурсов. Речь идет о трех эпизодах, среди которых передача российскому чиновнику информации о дислокации секретного военного подразделения Вооруженных сил Украины.
Эти обвинения выглядят даже более серьезным ударом по Медведчуку - главному лоббисту российских политических интересов в Украине и куму президента Владимира Путина, - чем недавние санкции украинского Совета национальной безопасности и обороны. Санкции СНБО не предусматривают уголовного преследования, они могут лишь ограничить экономическую активность. А тут мы можем говорить именно о начале уголовного преследования ведущего пророссийского политика Украины.
В связи с этим, конечно же, важно понять, каким может быть ответ России и насколько этот ответ просчитан президентом Владимиром Зеленским. Наблюдатели в Киеве не раз указывали, что беспрецедентная концентрация российских войск на границе с Украиной могла быть ответом Владимира Путина на санкции против Медведчука и Козака и закрытие пророссийских телевизионных каналов.
Какой может быть реакция Кремля на уголовное преследование Медведчука?
Насколько в связи с этим можно реалистично обсуждать желание Владимира Зеленского встретиться с Владимиром Путиным? Как теперь будут проходить украинско-российские консультации, если куратор украинского направления в администрации Путина Дмитрий Козак - еще одна пикантная деталь - и есть тот чиновник, которому Медведчук передал секретную информацию? Будет ли Генеральный прокурор возбуждать уголовное дело не только по подозрениям Тарасу, но и по подозрениям Дмитрию Козаку?
На эти вопросы мы, возможно, получим ответ уже в ближайшие недели. Многое, конечно, будет зависеть и от действий самого Виктора Медведчука. На протяжении всего предыдущего дня распространялись слухи о том, что политик вообще не находится на территории Украины и что подозрение ему специально выписали в тот день, когда он был за границей.
Но ближе к ночи сам Медведчук выступил с заявлением, в котором заявил, что находится в Украине и не собирается прятаться от следствия. И разумеется, назвал действия украинских правоохранителей «политической расправой». Очевидно, что именно в этом духе будут уже сегодня высказываться российские политики и пропагандисты.
Крах Медведчука еще не крах пророссийских
Что же касается Владимира Зеленского, без одобрения которого Генеральная прокуратура вряд ли могла бы решиться на столь решительные действия, то президент, без сомнения, увеличит популярность среди патриотически настроенных потенциальных избирателей и утратит сторонников в пророссийской части общества.
При этом вряд ли политический крах Медведчука - если он, конечно же, состоится - приведет к краху пророссийских сил как таковых. Просто неформальное лидерство в ОПЗЖ от Медведчука перейдет к бывшему главе администрации президента Виктора Януковича Сергею Левочкину - опытному «серому кардиналу» украинской политики, имеющему, по данным из информированных источников, влияние и на действующего главу государства.
Другое дело, что Левочкин, в отличие от Медведчука, не имеет личных отношений с российским президентом.
А украинский пророссийский избиратель всегда голосует за того, на кого указывает Владимир Путин.
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