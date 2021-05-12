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АНАЛИТИКА

Доллар резко обвалился на межбанке из-за медленного восстановления рынка после майских выходных, но может снова подорожать

23:30 11.05.2021 |

Финансы

 Елена Лысенко / СТРАНА.ua

Доллар резко провалился после майских праздников: 11 мая его курс на межбанке рухнул на 15 копеек, и остановился на 27,59-27,61 грн/$. Цены наличного рынка опустились не так сильно - на 5-10 копеек:

* 27,70-27,85 грн/$ - на продаже;
* 27,40-27,65 грн/$ - на покупке.

На наличном рынке преобладают продажи валюты. Цены оптового наличного рынка просели с 27,73-27,77 грн/$ до 27,68-27,72 грн/$.

Активность на межбанке сильно сократилась по сравнению с рекордным объемом, который был продемонстрирован 7 мая, когда доллар скупал государственный Укрэксимбанк под закупку вакцины против COVID-19. Если в пятницу на площадке Bloomberg наторговали на $230 млн, то сегодня лишь на $94 млн.

"Первая валютная торговля после затяжных выходных была не очень объемной. В числе продавцов были в том числе и иностранцы. Продажи доминировали, потому курс доллара так сильно и скатился вниз. Бизнесу стоит активизироваться по части заключения форвардных контрактов, чтобы зафиксировать курсы для работы", - прокомментировал ситуацию на рынке финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Утром межбанк открылся снижением котировок на 5 копеек (по сравнению с пятничным закрытием торгов) - до 27,68-27,71 грн/$, после чего очень быстро пробил психологический минимум и оказался на 27,68-27,69 грн/$. В этом диапазоне заключалось множество сделок. Только после обеда рынок провалился сначала на 27,62-27,65 грн/$, а затем и на 27,59-27,62 грн/$. На финишные 27,59-27,61 грн/$, межбанк вышел уже на закрытии торгов.

Из числа валютных продавцов казначеи выделяли Ситибанк, а также отмечали активность валютных спекулянтов, которые активизировали продажи доллара по мере роста курса евро на мировом рынке. При этом не наблюдалось активных покупок/продаж "американца" госбанками, как в конце прошлой недели. Похоже, они завершили закупки валюты под оплату вакцин от коронавируса.

"Это послепраздничное движение, оно пока еще ситуативное. Продавцы валюты уже проснулись, их было больше, и они были более активные. Покупатели - более вялые", - объяснил настроения руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Банкиры уверяют, что Национальный банк 11 мая имел основания выходить с покупкой доллара. Тому, что НБУ не появился на торгах, дали только одно объяснение - валютные продажи не сильно опережали покупку, излишек доллара был небольшой. Немного пополнив свой валютный запас, регулятор мог спровоцировать существенное подорожание "американца".

Казначеи считают, что центробанк поступил грамотно, дав гривне немного укрепится после праздника. Тем более, что мог себе это позволить после недавно зафиксированного увеличения золотовалютных резервов: по итогам апреля они выросли на 3,6%, и достигли $28 млрд. Главным образом, это произошло за счет долговых вливаний: размещения правительством еврооблигаций на $1,25 млрд и облигаций внутреннего госзайма на $121,4 млн. Тем не менее остается фактом.

Сегодня Минфин провел очень скромное размещение облигаций внутреннего госзайма, смог их продать лишь на 1,428 млрд грн. Ставки выросли по одному виду бумаг - на 3 года - на 0,02% годовых (до 12,3% годовых) В последний раз такие скромные продажи ОВГЗ фиксировались в начале апреля, когда чиновники привлекали в бюджет 1,1 млрд грн и 1,59 млрд грн на аукционах 6 и 13 числа, соответственно. Но уже к 27 апреля они смогли нарастить их 10,4 млрд грн. Сейчас случился новый спад.

Понятно, что 1,428 млрд грн - это мизер для правительства с учетом текущих долговых платежей и сохраняющегося дефицита бюджета. Минфин рискует снова не выполнить план долговых привлечений: в январе-апреле 2021 года он был выполнен лишь на 88,3% плана, получил от кредиторов 170,1 млрд грн.

Той суммы, которое правительство одолжило 11 мая хватит только для того, чтобы покрыть выплаты процентов по старым гривневым ОВГЗ, которые стоят в графике чиновников на эту неделю:

* 12 мая - 1,2 млрд грн;
* 15 мая - 141 млн грн.

Еще Кабмину предстоит 13 мая погашение большой партии ОВГЗ в евровалюте - на €428 млн. Так что по итогам мая золотовалютные резервы Нацбанка могут снова сократиться.

На этом фоне финансисты пока не очень верят в затяжное укрепление гривны, и считают уровень 27,59-27,61 грн/$ временным. Они ждут активизации межбанка после майских праздников и повышение спроса на доллар на фоне валютных покупок под дивиденды.

12 мая казначеи прогнозируют старт межбанка на 27,60-27,65 грн/$ и движение к отметке 27,70 грн/$.
 

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