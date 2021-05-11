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Урок «АрМоВиры» от Блинкена. Когда у Зеленского расшифруют церковный сигнал Вашингтона
07:58 11.05.2021 |
Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в Киеве не только с отечественным политическим бомондом, но и с предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием. Это о многом говорит.
В четверг, 6 мая, на нескольких интернет-ресурсах появилось сообщение, что глава президентского Офиса Андрей Ермак якобы пытался помешать встрече Блинкена с главой ПЦУ. Сам "обвиняемый" назвал новость фейком, подчеркнув, что имел теплую и доверительную беседу с Епифанием. Очевидно, кто-то действительно запустил "утку", ведь довольно сложно представить, как власти могли без громкого скандала помешать прибывшему представителю государства - главного стратегического партнера, встретиться с главой украинской церкви. Тем более, что Блинкен не только посетил Михайловский Златоверхий монастырь, но и почтил погибших в украинско-российской войне, возложив цветы к Стене памяти.
Однако во встрече высокого американского гостя с митрополитом Епифанием есть иной момент, который следует учесть: наши партнеры связывают поддержку Украины в сфере безопасности, в том числе, и с политикой властей в религиозной сфере. Вопрос теперь в том, услышали ли этот сигнал на Банковой.
По официальным сообщениям, в ходе встречи Епифания с Блинкеном особое внимание уделялось становлению Православной церкви Украины, важности устранения искусственных преград при свободном определении общинами своей принадлежности, вопросам защиты свободы совести на оккупированных Россией территориях - в Крыму и на Донбассе. Глава украинской церкви высоко оценил усилия США в консолидации международной поддержки Украины и усилении санкционного давления и сдерживания РФ до восстановления территориальной целостности нашей страны. То есть, в разговоре Епифания с Блинкеном поднимались темы, важные для всех жителей нашего государства.
Но в УПЦ МП на это событие отреагировали болезненно. Епископ Виктор Коцаба в словах "устранения преград" узрел команду к действию для чиновников. Он опасается "новой волны захватов храмов, а, следовательно - гражданского напряжения и религиозной конфронтации". Впрочем, вряд ли стоило ожидать от УПЦ МП иной реакции. Здесь стоит напомнить, что месяц назад представители Украинской православной церкви принесли в Офис президента более миллиона подписей прихожан, требующих отмены закона, предусматривающего переименование этой религиозной общины. Тогда "ДС" отмечала, что президента Зеленского вынуждают определиться с отношением к УПЦ МП и это может серьезно навредить его планам "патриотического разворота".
По всей видимости, проблему осознали и на Банковой, потому решили просто сохранить нейтралитет. Последний тому пример - встреча президента в канун Пасхи с предстоятелями церквей, где присутствовал и митрополит Онуфрий. Однако, по мнению религиоведов, главным выгодополучателем от нейтралитета властей является как раз УПЦ МП. Ведь пока власть не педалирует переход общин этой церкви к ПЦУ, до тех пор можно сохранять свое влияние, в том числе, и политическое.
Оправдаются ли опасения церковников из УПЦ МП, навеянные встречей Блинкена с митрополитом Епифанием? По всей вероятности, у их страхов просто глаза велики. Во-первых, американцы никогда не требовали искусственным путем ускорить переход общин в состав ПЦУ, а встречу госсекретаря Штатов с митрополитом Епифанием стоит рассматривать лишь в качестве сигнала нашим властям, что религиозные вопросы очень важны при обеспечении национальной безопасности.
Во-вторых, нынешняя властная команда далека от религиозной тематики. Ею и так реализуются многие инициативы предшественников, но, по всей видимости, прослыть полной копией Порошенко в гуманитарной сфере Зеленский не хочет. Оттого в церковные дела он вмешиваться не станет. Он мог это сделать еще на старте "патриотического разворота", когда заблокировали работу трех "телеканалов Медведчука" (на YouTubе их заблокировали совсем недавно) и ударили санкциями по собственникам опальных медиа. Тогда даже ходили слухи, что Совбез примет какое-то решение и по УПЦ МП, но слухами все и закончилось.
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