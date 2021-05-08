Укрэксимбанк два дня подряд скупал доллар на межбанке под вакцину

Елена Лысенко / СТРАНА.ua

Активная торговля на межбанке 7 мая не вылилась курсовое изменение, и неделя закончилась в рамках вчерашнего дня - 27,73-27,76 грн/$.

Цены в кассах банков также почти не изменились:

* 27,80-27,90 грн/$ - на продаже;

* 27,45-27,70 грн/$ - на покупке.

Перед трехдневными выходными люди в основном продавали валюту, и крайне неактивно ее покупали. Но оптовые наличные курсы немного приподнялись - с 27,69-27,74 грн/$ до 27,73-27,77 грн/$.

На межбанке второй день к ряду продолжался бум. Объем валютных торгов на площадке Bloomberg поднялся с $195 млн до $230 млн, и был установлен новый рекорд 2021 года.

"Сегодняшние торги очень напоминали вчерашние. Снова шли крупные покупки доллара под оплату вакцин и прочих медпрепаратов. Но самое главное, что валюты на рынке для таких приобретений хватало. Мировые цены на ключевые экспортные товарные группы стабильно растут, потому увеличивается и валютная выручка наших экспортеров: фьючерсные контракты по пшенице только за сегодня прибавили в стоимости 1,3%, а кукуруза ранее подорожала на 5,7%, древесина - на 6,5%", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Утром торговля на межбанке начиналась на 27,73-27,76 грн/$, после чего котировки двигались в рамках 1-2 копеек: сначала поднимались на 27,745-27,77 грн/$, а затем на 27,77-27,79 грн/$. После чего ходили вокруг этих значений.

По словам казначеев, главным скупщиком доллара второй день подряд остался Укрэксимбанк, которому он, по слухам, нужен для оплаты вакцин.

"При этом вчера основным, ярко выраженным, валютным продавцом был Укргазбанк, который, скорее всего, продавал доллар НАК "Нафтогаз". А сегодня межбанк снабжало валютой сразу несколько госбанков. А также к ним присоединились крупные экспортеры. Это металлурги, ГОКи, а также агропредприятия. Потому валютное предложение было очень обширным, доллара рынку хватило и Нацбанку не пришлось ничего продавать из своих золотовалютных резервов", - рассказал директор казначейства одного из крупных банков.

Министерство финансов сегодня выплатило процентов по старым выпускам облигаций внутреннего госзайма на 203 млн грн. Это небольшое гривневое вливание, и оно на торгах не сказалось.

При этом правительство переписало свою заявку на размещения ОВГЗ в ближайший вторник, 11 мая. Изначально оно сообщало о продаже 6 видов бумаг: на 5 месяцев, 1,3 года, 1,5 года, 2 года, 3 года и 6 лет. Но после отказалось от половины из них. Решили размещать только ОВГЗ сроком обращения 5 месяцев, 1,3 года и 3 года.

Обычно это значит только одно - что Минфин провел предварительные переговоры с банками-первичными дилерами и понял, что спроса на часть гособлигаций не будет. Потому решил не выводить их на рынок, чтобы потом не краснеть за результаты размещения.

Хотя в целом ситуация с ОВГЗ, по словам финансистов, стабилизировалась.

"Иностранцы больше не распродают свои портфели гривневых гособлигаций. За эту неделю те даже капельку подросли - на 3,3 млрд грн (до 95,7 млрд грн). Цены вторичного рынка госбумаг практически сравнялись с первичкой", - рассказал финансовый эксперт Владислав Кравец.

Но деньги Минфину по-прежнему нужны. На следующей неделе ему предстоят сразу несколько выплат по разным видам старых ОВГЗ. Одна придется на Нацбанк, потому не скажется на рынке. Общий график платежей такой:

* 10 мая - 3,3 млрд грн процентов по гривневым ОВГЗ, большинство из которых принадлежат Нацбанку;

* 12 мая - 1,2 млрд грн процентов по гривневым ОВГЗ;

* 13 мая - €428 млн погашение ОВГЗ в евро + €5 млн процентов по ОВГЗ в евро;

* 15 мая - 141 млн грн проценты по гривневым ОВГЗ.

Дальше курс доллара будет зависеть от двух моментов, которые пока находятся под вопросом:

* Продолжит ли государственный Укрэксимбанк скупать доллар, как делал это два последние дня. Чего пока на межбанке не знают.

* Развернут ли банки валютные покупки под вывод дивидендов, что ранее допускали казначеи. Но в этом уверенности тоже нет.

Если сработают оба пункта (покупки под вакцины и дивиденды), то доллар может торговаться на межбанке в рамках 27,75-27,85 грн/$, то есть подорожает. Но если этого не произойдет, безналичная торговля, скорее всего, будет происходить в диапазоне 27,65-27,78 грн/$.