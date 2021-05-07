Война за «ватный» электорат: Что стоит за разговорами о расколе в ОПЗЖ

Юрий Васильченко / Depo.ua

Согласно данным опроса КМИС Юрий Бойко опустился на 5 место в президентском рейтинге. Чем вызвано такое падение уровня поддержки одного из лидеров ОПЗЖ?

На днях были обнародованы результаты двух срезов общественного мнения - один от Центра Разумкова, другой от Киевского международного института социологии. В обоих лидерами остаются действующий президент Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко, однако в опросе "разумковцев" Юрий Бойко с 14,5% на третьей позиции, а в опросе КМИС - на пятой с 9,6%. Его опередили не только Юлия Тимошенко (11,9%), но и Игорь Смешко (10,4%). Кажется, здесь что-то не так, ведь в февральском опросе КМИС Бойко был вторым после Зеленского с 14,7%. В мартовском опросе социологи интересовались у респондентов уровнем доверия к отдельным политикам, и тут один из лидеров ОПЗЖ оказался третьим после Зеленского и Юлии Тимошенко. Что же изменилось за короткий промежуток времени?

Здесь может быть несколько ответов. Рейтинг Бойко мог пойти вниз после блокировки трех телеканалов из пула Козака-Медведчука, из-за чего ОПЗЖ потеряла значительный медийный ресурс. Однако следует учитывать, что в арсенале этой политсилы остались и другие мощные медийные ресурсы (и на оппозиционные его приглашают), поэтому вряд ли рейтинг одного из лидеров "Опоплатформы" мог настолько обвалиться за эти месяцы. Поэтому, вероятно, ответы следует искать в процессах, которые покаместь скрыты от широкой общественности.

Как писал Depo.ua, один из главных деятелей ОПЗЖ Сергей Левочкин в последнее время сблизился с президентским Офисом, его даже называют инициатором "патриотического поворота" власти, одним из элементов чего стало блокирование трех телеканалов и санкций против причастных к ним лиц. Этот поворот выгоден и Зеленскому - соцопрос демонстрируют рост рейтинга президента - и Левочкина, группа которого вследствие вытеснения группы Медведчука имеет все шансы занять господствующее положение на пророссийском электоральном поле.

В чем выгода власти? Во-первых, Юрий Бойко, которого относят к группе влияния Левочкина, выглядит достаточно удобным соперником для Зеленского на президентских выборах. Все соцопросы показывают, что во втором туре действующий президент со значительным отрывом побеждает Бойко. У Медведчука есть свой рейтинг, однако он слишком мал, чтобы надеяться на хоть какой-нибудь успех, а других более или менее рейтинговых фигур в этом лагере нет. Однако, очевидно, у такого сценария есть противники. И пятое место Бойко в упомянутом выше опросе, возможно, является сигналом со стороны этих противников, что в случае инициирования группой Левочкина раскола в ОПЗЖ так просто ей избирателей не подарят.

Здесь стоит вспомнить, что в прошлой Верховной Раде фракция "Оппозиционного блока", которая в то время состояла из различных групп, самыми многочисленными из них были группы Фирташа-Левочкина и депутатов, которые ориентировались на Рината Ахметова, также пережила раскол. В ноябре 2018 года из рядов фракции исключили Левочкина и Бойко. Причина ссоры - их союз с ОПЗЖ без согласования с руководящими органами политсилы. Однако сейчас ситуация несколько иная: если часть, которая ориентируется на Медведчука, исключит депутатов из группы Левочкина, или наоборот, фракция просто поделится и от конфликта обе части понесут существенные рейтинговые потери. Поэтому не исключено, что не будет формализованного раскола, по крайней мере сейчас, пока речь не идет о выборах.

Во-вторых, на Банковой хорошо понимают, что нынешний курс быстро будет уменьшать поддержку Зеленского и "слуг" среди той части избирателей, а она весьма значительная, которая никогда не будет голосовать за прозападные политсилы, однако как-то влиять на этого избирателя нужно. Традиционно здесь может быть два варианта: первый - раскалывать партии, которым симпатизирует этот избиратель и таким образом уменьшать их шансы на победу на выборах; второй - скрыто поддерживать ту из них, которая на данный момент выгоднее.

Depo.ua ранее анализировал шансы нового политического проекта "Украина - наш дом", который анонсировал соратник Рината Ахметова Борис Колесников. Сейчас идут дискуссии, имеет ли отношение к этому проекту непосредственно самый богатый человек страны, или это собственная инициатива Колесникова. Впрочем, появление такой партии можно рассматривать через призму вышесказанного: у группы Левочкина могут нарисоваться конкуренты не только за электорат нынешней ОПЗЖ, но и за возможность быть более выгодными для власти. В случае раскола в "Опоплатформе".

Уместным будет напомнить, что Колесников неоднократно довольно жестко высказывался в адрес Левочкина и Бойко. В феврале 2009 года Левочкин и Колесников были заместителями председателя фракции Партии регионов, и когда первый из них обвинил коллег в "коррупционных действиях" тогдашней власти, второй резко ответил: не ему говорить о коррупции, потому что с ползунков в чиновниках, ездит на дорогом авто, но не может даже задекларировать законную покупку "Жигулей". А в декабре 2018-го Колесников обвинил Бойко в "стукачестве". В то время исключенный из "Опоблока" Бойко обратился с заявлением в полицию, в котором обвинил руководство партии в подделке документов и препятствовании деятельности политических партий. В ответ Колесников в Фейсбук написал пост, в котором помимо прочего заявил: "У представителей нынешней власти все "непристойные" места в поцелуях от Бойко и Левочкина". И сопроводил свое сообщение фрагментом из советского кинофильма "Место встречи изменить нельзя", где главарь банды подозревает подосланного милиционера, что тот "стукачок". Фрагмент завершается карикатурой на Бойко.

Жестко проходился Колесников по Левочкину и Бойко и в феврале 2019 года, когда в интервью the Babel объяснял, что этих двух попросили на выход из "Опоблока" за то, что пошли в "ЗаЖОП". Так и говорил. Поэтому, не исключено, что создание нового проекта, о котором на днях рассказал Колесников, может мотивироваться желанием помешать планам группы Левочкина единолично формировать при негласной поддержке власти политическую повестку дня для бывшего электората Партии регионов.