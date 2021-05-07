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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Резкому росту спроса на доллар 6 мая финансисты дали одно объяснение - покупки Укрэксимбанка под закупку вакцин от COVID-19

23:57 06.05.2021 |

Финансы

 Елена Лысенко / СТРАНА.ua

6 мая курс безналичного доллара приподнялся на 2 копейки, и межбанк закрылся на 27,75-27,76 грн/$.

Курсы обменников менялись незначительно. Средний курс продажи доллара остался на вчерашнем уровне, а курс покупки приподнялся на 5 копеек.

К вечеру зафиксировались следующие расценки:

* 27,75-27,90 грн/$ - на продаже;
* 27,45-27,70 грн/$ - на покупке.

В кассах и мобильных приложениях банков все еще доминирует валютная продажа. Продолжается апрельская тенденция. Ее сегодня подтвердил отчет Нацбанка: он сообщил, что в прошлом месяце население сдало в банки $2,2 млрд, а купило у финансистов лишь $1,7 млрд.

Оптовые наличные курсы сегодня опустились с 27,75-27,80 грн/$ до 27,69-27,74 грн/$.

Госбанки помогли друг другу

На межбанке сегодня произошло резкое оживление. Объем сделок на площадке Bloomberg подскочил в 2,2 раза: с $90 млн до $195 млн. Это выше среднего уровня, который находится в рамках $150-180 млн, и стало неожиданностью для большинства участников рынка. Нацбанк на торгах не появлялся, но там доминировали госбанки.

"Сильно вырос спрос на валюту. Говорили, что она нужна на покупку лекарственных препаратов. Но рынок смог удовлетворить этот спрос, и валютные котировки на крупных объемах сделок двигались не очень значительно - в рамках 6-7 копеек. Выход регулятора не потребовался. При этом появился намек на укрепление гривны, ведь стали понятны возможные объемы валютных продаж", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Резкому росту спроса на доллар дали одно объяснение - покупки Укрэксимбанка под закупку вакцин от COVID-19 и прочих лекарственных препаратов.

Из числа валютных продавцов выделяли Укргазбанк, который по слухам продавал доллар НАК "Нафтогаз". Казначеи считают, что Укргазбанк заранее знал об ожидаемых валютных покупках Укрэксимбанка, и специально вышел на торги под него.

Как только Эксим стал "пылесосить" рынок, под него подстроились и многие другие экспортеры, а также банки-спекулянты. Дали о себе знать те, кто стоял на паузе и держал свои валютные позиции.

С утра валютные покупки были небольшими: безналичная торговля начиналась в рамках 27,72-27,74 грн/$ и двигались в сторону 27,70-27,72 грн/$. Валютного предложения хватало, и межбанк пробивал психологический минимум - до 27,67-27,68 грн/$.

Но как только спрос подрос и Укрэксимбанк сильно увеличил покупки доллара, котировки достигали уже 27,74-27,77 грн/$. Финиш произошел на 27,75-27,76 грн/$.

"Это торги двух актеров, вряд ли это можно назвать рынком, если оборот сделали два госбанка. Это ситуативный всплеск активности. Если бы не закупка вакцины, то, полагаю, и "Нафтогаз" бы не выходил с валютными продажами", - сказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Секретные курсовые оценки от Нацбанка

Главной новостью для валютного рынка стала сегодняшняя публикация Нацбанком критериев для стресс-тестирования банковской системы.

В 2021 году регулятор оттестирует 30 банков, об этом он сообщал ранее, а сегодня выдал параметры, по которым это будет делать. Стресс-тестирование - это комплексная проверка финучреждения на стрессоустойчивость.

НБУ моделирует разные неприятные ситуации, которые могут происходить в украинской экономике и на внешних рынках, а после проверяет, выстоит ли банк в них.

Неприятные ситуации - это не прогноз, а гипотетическая оценка. Но очень важная. Если регулятор посчитает, что у банка могут возникнут проблем с преодолением кризиса, и ему не будет хватать средств, чтобы выжить и рассчитаться со своими клиентами, то он потребует акционеров увеличить капиталы структуры.

По сути, это ультиматум: либо банк увеличивает капитал, либо его попросят уйти с рынка.

"Банковское регулирование предписывает обязательное использование стресс-тестирования при применении банками внутренних рейтингов. В соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору, банки должны осуществлять стресс-тестирование для оценки достаточности собственного капитала. Кроме того, стресс-тестирование активно применяется органами финансового регулирования (чаще всего, центральными банками) и международными организациями (такими, как МВФ) для оценки устойчивости банковских и финансовых систем", - объяснил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Самое интересное начнется, когда Нацбанк будет оглашать результаты: сколько банков прошло тестирование и не нуждается в капитализации, а скольким придется искать деньги.

Сегодня был предварительный этап - оглашение условий тестирования. До результата еще далеко, но здесь интересно другое - что НБУ считает нормальными изменениями в экономике, а что потрясением и кризисом.

Закладывается множество факторов: рост безработицы, ситуация на внешних рынках (изменение объемов экспорта), рост/падение производства и многое другое. Но самое интересное для широкой публики - это параметры инфляции и курса гривны.

Особенно по курсу, ведь после изменения закона "О Национальном банке", регулятор перестал оглашать свои прогнозы по курсу гривны к доллару (его функцией больше не является стабильность нацвалюты, ключевая задача - поддержание ценовой стабильности).

В публичной презентации регулятор назвал такие базовые сценарии на 2021-2022 год:

* индекс инфляции: в 2021 году - 8%, в 2022 - 5%;
* снижение курса гривны к доллару: в 2021 году - на 3,6%, в 2022 году - на 2,8%.

Базовый сценарий - это нормальное плановое развитие ситуации в экономики. Второй вариант называется "неблагоприятным", у него следующие параметры.

* индекс инфляция: в 2021 году - 8,6%, в 2022 году - 7,5%;
* снижение курса гривны к доллару: в 2021 году - 16,4%, в 2022 году - 7,7%.

Точные курсовые оценки Нацбанк не обнародовал, но "Страна" смогла разыскать текст внутреннего решения №177-рш, и стало понятно, какую девальвацию гривны регулятор считает нормальной, а какую стрессовой.

Базовый сценарий по курсу на конец года, согласно решению НБУ №177-рш следующий:

* 2021 год - 28,6 грн/$;
* 2022 год - 29,2 грн/$;
* 2023 год - 29,1 грн/$.

Неблагоприятный сценарий по курсу на конец года:

* 2021 год - 33,5 грн/$;
* 2022 год - 35,4 грн/$;
* 2023 год - 38,1 грн/$.

 

 

Все понимают, что гривна может и не выйти на такие курсовые уровни. Однако то, что Нацбанк на всякий случай тестирует банки по этим значениям (ведь банки выдают и валютные кредиты юрлицам в том числе, и изменение курса может влиять на платежеспособность заемщиков) - заинтересовало многих.

Сегодня межбанк не отреагировал на все эти курсовые оценки, но эксперты пытались понять, последует ли реакция рынка на сценарии Национального банка со временем.

"Теоретически нельзя исключить сугубо психологической реакции рынка на показатели, приведенные в моделях для проведения стресс-тестирования. Спекулятивно настроенные участники рынка обычно пытаются воспользоваться такого рода новостями, чтобы раскачать котировки. Однако в последнее время им все реже это удается. Ликвидность рынка значительно выросла за последние пару лет на фоне валютной либерализации, сейчас нужно намного больше ресурсов, чтобы оказать влияние на показатели", - прокомментировал данные председатель правления Кредитвест банка Игорь Тихонов.

Больше всего финансисты впечатлились негативным сценарием Нацбанка. Потому все хором высказывали надежду, что он не будет реализован на практике.

"Репорт Нацбанка конечно жесткий по негативному сценарию. Поэтому игроки напряглись. Но, если честно, при стечении негативных факторов, даже такой прогноз НБУ может оказаться не самым негативным. Впрочем, вероятность одновременной реализации таких факторов достаточно низка", - считает Андрей Шевчишин.

Что завтра будет с долларом

Пока на межбанке доминируют позитивные настроения. Сегодня казначеи говорили об укреплении гривны, если Укрэксимбанк больше не будет скупать доллар под вакцину. 7 мая открытие безналичного рынка прогнозируют в рамках 27,73-27,77 грн/$.

"Но в целом ожидается укрепление нацвалюты к 27,70 грн/$ и даже ниже этого уровня", - сказал Василий Невмержицкий.

Если госбанк продолжил закупать валюту, то рабочий курсовой коридор может остаться в рамках 27,70-27,75 грн/$.
 

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