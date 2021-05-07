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Сигнальный визит. Что потребовал Блинкен от Зеленского
США обозначили Украину как свою территорию влияния. Таков главный итог визита в Украину госсекретаря США Энтони Блинкена. Конечно, этот сигнал адресован Путину, но не только ему. Это еще и сигнал Владимиру Зеленскому.
Можно долго обсуждать символичность того, что Блинкен после встречи министров иностранных дел G7 в Лондоне отправился в Киев. Действительно, свой первый визит в должности госсекретаря США для двусторонних переговоров с руководством европейского государства Блинкен совершил именно в Украину. И именно тогда, когда Россия сосредоточила на украинской границе и в оккупированном Крыму крупнейшую группировку ударных войск.
Но главный сигнал Путину заключается не в символах. Визит Блинкена в Киев продемонстрировал готовность США оказать Украине, в случае нового российского наступления, гораздо большую помощь, чем в 2014-м. По крайней мере, можно не сомневаться в том, что будет помощь вооружениями, тем более, что она уже поступает.
Кстати, накануне визита Блинкена министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью CNN сообщил о намерении обсудить с Блинкеном список военной поддержки со стороны США. В частности, Кулеба сказал, что Украина запросит у США системы противовоздушной обороны и антиснайперские технологии. Он уточнил, что речь идет не только о получении вооружения от США, но и о покупке, поскольку «партнерство должно быть взаимовыгодным».
По словам Кулебы, Киев также ждет поддержки Вашингтона по вопросу о приеме Украины в НАТО. «Путь к членству в НАТО уже абсолютно на столе, - сказал он. - Мы должны иметь четкую, пошаговую дорожную карту нашего присоединения к НАТО. И здесь США могут нам помочь».
По сообщению офиса Зеленского, на встрече с Блинкеном Зеленский выразил надежду, что на саммите НАТО 14 июня начнется обсуждение перспективы получения Украиной ПДЧ - Плана действий по членству в Альянсе. И Зеленский попросил содействия США в том, чтоб этот процесс начался.
Но и это не еще самое главное. После переговоров на Банковой Зеленский и Блинкен дали короткую пресс-конференцию, и Зеленский во вступительном слове сообщил две сенсации. Правда, только намеком, без подробностей.
Во-первых, по словам Зеленского, он и Блинкен обсудили формат фундаментальной стратегической поддержки Украины со стороны США, однако о деталях этих договоренностей говорить пока рано. Судя по всему, речь идет о возможности предоставления Украине статуса MNNA - основного союзника США вне НАТО.
Во-вторых, Зеленский сообщил, что они с Блинкеном обсудили вопрос безопасности в Черном и Азовском морях. «Тут мы видим общие действия, и, я считаю, есть фундаментальная идея - пока тоже не буду говорить об этом публично. Нужно, чтобы все стороны согласовали эту идею, и тогда мы все расскажем общественности», - сказал он. Можно предположить, что речь идет о сопровождении американскими кораблями судоходства через Керченский пролив в Мариуполь и Бердянск и из этих портов.
Блинкен, со своей стороны, был менее словоохотливым о планах США. Но он подтвердил: «Мы вместе с партнерами работаем над тем, чтобы Украина могла защитить себя от агрессии России».
Вообще же визит был явно нацелен не на протокольные беседы, а на решение конкретных вопросов, как тактических, так и стратегических. И если США действительно решились предоставить нам статус MNNA, то это четкий сигнал Путину, что Вашингтон не отдаст Украину Москве и не обменяет на какие-то уступки, которые Путин наверняка будет предлагать Джо Байдену на двусторонней встрече, ожидаемой в июне.
Конечно, остается вопросом, чем сам Зеленский расплатится за свою встречу с Путиным, которую Киев сейчас выпрашивает у Москвы. Похоже, визит Блинкена должен поспособствовать тому, чтобы Зеленский не наобещал Путину лишнего.
В этой связи примечательно, что Зеленский на пресс-конференции с Блинкеном бросил камень в огород Германии. «Мы обсудили вопрос не только оккупации наших территорий и незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией. Мы обсудили вопрос Северного потока - 2. Для Украины очень чувствительный вопрос. И я знаю, что в этом вопросе есть разные позиции, и в Европе, к сожалению, они иногда не совпадают с позицией Украины. Но в этом вопросе мы едины с Соединенными Штатами», - сказал Зеленский.
Так что визит Блинкена - это сигнал еще и Германии и Франции, которые иногда склонны подыгрывать России в ущерб украинским интересам.
Сигнал Зеленскому
Сам Зеленский тоже получил довольно четкий сигнал. Раз уж США рассматривают Украину как свою территорию влияния, то Зеленский должен с этим считаться. И как минимум, советоваться с партнерами, а не ставить их перед фактом, как он это сделал в ситуации с «Нафтогазом».
Накануне визита Блинкена в Киев на сайте Госдепа США появилась информация «США и Украина: стратегические партнеры». Там сформулированы основные требования Вашингтона к Зеленскому. «Построение целостных институций и обеспечение подотчетного управления как в государственных учреждениях, так и в корпоративном секторе - это ключ к достижению Украиной ее евроатлантических устремлений и построению процветающего, безопасного и демократического будущего. США поддерживают Украину, продолжающую бороться с коррупцией и продвигающуюся в вопросах верховенства права и судебной реформы», - говорится в документе. Это означает (если расшифровать дипломатические формулировки), что если Банковая намерена хозяйничать в «Нафтогазе», то перспектива членства в НАТО для нас закрыта. И пока Банковая будет тормозом в деле судебной реформы и борьбы с коррупцией, никакой финансовой помощи нам не будет.
На совместной пресс-конференции с Зеленским Блинкен подчеркнул, что перед Украиной стоят два вызова: извне от России и внутри от коррупции, олигархов и других лиц, которые ставят свои интересы выше интересов украинского народа. Эти два элемента взаимосвязаны, потому что Россия также использует коррупцию и людей, которые помогают ей продвигать свои интересы против интересов украинского народа. «В этом контексте мы говорили о важности продолжения работы в направлении корпоративного управления. Этот вопрос чрезвычайно важен. В частности, это касается "Нафтогаза", но не только его. Это касается основных институтов», - сказал Блинкен. А вот Зеленский на вопрос о «Нафтогазе» предпочел вообще промолчать.
Впрочем, смысл сигнала Зеленскому заключался не только в требованиях. Блинкен наглядно продемонстрировал желание Вашингтона контактировать в Киеве не только с властью, но и с оппозицией. Утром он провел рабочий завтрак, на который пригласил спикера Верховной Рады и лидеров парламентских фракций. Глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал после встречи, что он обратился к Блинкену с просьбой изучить возможность заключения двустороннего договора о стратегическом военном сотрудничестве между США и Украиной. А лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко сообщил, что передал Блинкену пакет предложений по развитию сотрудничества между США и Украиной.
Эта утренняя встреча с участием глав парламентских фракций не была заранее запланирована. И то, что Блинкен решил провести ее, можно расценивать как своеобразный ответ Зеленскому на переворот в «Нафтогазе». Мол, если Банковая будет игнорировать пожелания стратегического партнера, то Вашингтон будет наращивать контакты с другими политсилами.
Для Зеленского это болезненно, поскольку он уже строит планы повышать свой рейтинг на теме развития сотрудничества с США. Он уже объявил, что 2021 год станет знаковым в отношениях между двумя странами. «В год 30-летия нашей независимости, в рамках которого состоится важная Крымская платформа, я пригласил президента и вице-президента США с визитом в Украину, - рассказал он. - Верю, что эта встреча состоится».
И это еще один рычаг, с помощью которого Вашингтон сможет добиваться от Зеленского нужных результатов.
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