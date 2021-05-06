Понять, чем дышит Зеленский: Как изменятся отношения Украины и США после визита Блинкена

Тарас Паньо / Depo.ua

Зеленский после разговора с Госсекретарем США пообещал, что вот-вот наступит "фундаментальный год в отношениях между Украиной и Соединенными Штатами". Проблема в том, что, судя по последним событиям, на Банковой напрочь отсутствует план изготовления этого "фундамента". И вины Вашингтона в этом нет.

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину подходит к концу. Этот визит прошел на удивление предсказуемо. Стороны сделали все необходимые дипломатические телодвижения, поговорили о неприятных вещах за закрытыми дверями, и похвастались высоким уровнем отношений между странами перед журналистами. Хотя и здесь не обошлось без неоднократных заявлений Блинкена, в которых опасности российского наступления вполне себе приравнивались к опасностям для государства Украина со стороны олигархата.

Все присутствующие явно понимали, что главным драйвером визита были не совместные проекты, а общая проблема двух стран в виде российских войск на украинских границах, и необходимости для руководства США начинать какие-то переговоры с Владимиром Путиным - продемонстрировав перед тем с помощью визита Блинкена свои, как теперь модно говорить, "красные линии".

А другим, возможно, не менее важным мотивом для визита в Украину именно главы американской дипломатии и хорошо знакомой с украинской реальностью Виктории Нуланд было вполне искреннее желание новой политической команды в Вашингтоне понять, каковы политические и экономические планы украинской партии власти на ближайшие годы, в течение которых она будет оставаться у власти. Идет ли речь о сохранении действующего "аморфного" состояния, при котором декларируется приверженность реформам при сохранении существующего положения вещей. А может, Зеленский и его окружение всерьез планируют быстрый переход если не к "управляемой демократии", то, по крайней мере, к ручному управлению наиболее прибыльными сегментами экономики - в стиле "развитого кучмизма". На возможность чего история с "Нафтогазом" весьма недвусмысленно намекает.

При этом Блинкену, вероятно, даже не интересно, в чью пользу команда Зеленского готовится перераспределять политические и экономические активы страны. То ли "недодеолигархизированного" Коломойского, то ли "равноудаленного от Банковой" Ахметова, который сейчас в той или иной степени может влиять на решение едва ли не половины президентской фракции в действующем парламенте. Просто Госдепу необходимо понимать реальную политическую ситуацию в стране, которая, в силу обстоятельств, является стратегически важной для США в данный промежуток времени.

Кстати, хорошей для украинцев новостью является тот факт, что вооруженная поддержка Киева Вашингтоном продолжится независимо от того, какой будет дальнейшая позиция команды Зеленского на внутриполитической арене. Поскольку противостояние с Россией - это вопрос национальной безопасности США, и, когда речь идет о таких вещах, Вашингтон готов поддерживать такие политические силы и режимы, на фоне которых любые телодвижения Банковой покажутся чистым детским садом. Но профессиональным дипломатам следует знать специфику власти в стране, с которой они сотрудничают. И от вектора движения команды Зеленского зависит то, что будет получать Украина - исключительно, образно говоря, ящики с патронами или, например, патроны в комплекте с какими-то более системными вещами. Например, в случае лучшего развития событий, какими-то зримыми перспективами членства в Североатлантическом альянсе.

Но если мотивы и позиция США в этой истории, в общем, понятны, то с украинской стороной все сложнее. Хаотические, сумбурные, и, в общем, не слишком содержательные заявления президента Украины Владимира Зеленского во время брифинга по результатам встречи с главой Госдепа, наверное, спровоцируют немало шуток и пародий. Но главная неприятность заключается в том, что эти заявления довольно точно отражают как состояние отношений между Украиной и США, так и способность действующего руководства нашего государства к стратегическому планированию и формированию этих отношений. Показательной в этом плане является все та же история с "Нафтогазом" - перед которой, по слухам, Банковая советовалась с Вашингтоном относительно дальнейших действий, получила максимально решительную рекомендацию оставить компанию в покое - после чего сделала то, что сделала. Каким был смысл спрашивать совета в ситуации, при которой этот совет никто не собирался выполнять - в Вашингтоне, скорее всего, не поняли и до сегодняшнего дня.

В целом, складывается впечатление, что политика Банковой на американском направлении сохраняет удивительную простоту. И сводится к попыткам получить максимум помощи - как военной, так и финансовой - избегая при этом ответственности за шаги, которые идут вразрез декларируемому соблюдению значимых для США ценностей. И в Вашингтоне прекрасно это понимают. Настолько четко понимают, что на брифинге Блинкен откровенно заявляет - важно не то, какие законы принимает Верховная Рада. Важно то, выполняет ли их кто-то.

Подобные заявления - которые в частном общении, вероятно, были еще более жесткими и артикулированными - это явная попытка Госдепа США убедить Зеленского в том, что "пропетлять" не получится. Сохранять хорошие отношения с Вашингтоном и олигархами - не удастся. Остается надеяться, что американский дипломат в этом вопросе был максимально убедителен. Поскольку от способности украинской власти усвоить этот урок и зависит фундамент отношений между двумя странами, о котором так охотно говорил Зеленский.