Пресс-операция. Почему Зеленский и Блинкен не захотели рассказывать о Джулиани и Нафтогазе

Владислав Гирман / Деловая столица

Госсекретарь США посоветовал Банковой не только принимать законы, но и выполнять их.

Американская делегация, возглавляемая госсекретарем Энтони Блинкеном и его замом по политическим вопросам Викторией Нуланд, сегодня днем провела переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Предшествовали этим переговорам встречи Блинкена с главой ПЦУ Епифанием, украинским коллегой Дмитрием Кулебой и руководителями парламентских фракций, включая экс-президента Украины Петра Порошенко. Последнего мероприятия в графике госсекретаря еще вчера не было. Но и ничего экстраординарного или экстравагантного в такого рода встречах нет.

На самом деле протокол нарушен не был, ведь американские, да и не только американские дипломаты очень часто общаются с представителями оппозиции перед переговорами с руководством государства.

Хотя, безусловно, тонкости дипломатической деятельности многими будут проигнорированы и уступят сугубо медийной картинке. То есть тому, что пятый президент встретился с госсекретарем США раньше президента шестого. Справедливости ради, однако, нужно отметить, что хайп, устроенный вокруг этой встречи ЕС - с использованием старых фотоматериалов - не делает чести пятому президенту.

Это, впрочем, не перечеркивает того факта, что общение с носителями альтернативных мнений накануне переговоров с "первыми лицами" - обычная для США дипломатическая практика. Ненормально как раз игнорировать оппозицию, как это делают на Банковой. В том числе и во время сегодняшней пресс-конференции, состоявшейся по итогам встречи Зеленского и Блинкена, на которую Офис президента не аккредитовал нелюбимые гарантом и его окружением телеканалы "Пятый" и "Прямой".

Да и в целом саму пресс-конференцию ее участники - и Зеленский, и Блинкен - фактически "слили".

Почему?

Во-первых, Зеленский после того, как участники переговоров вышли к прессе, вмешался в процесс проведения пресс-конференции, перебив модератора, уже начавшую говорить о том, что сейчас журналисты будут задавать вопросы. Президент пожелал сказать вступительное слово - так сказать, дать свою оценку состоявшимся переговорам.

Слово это состояло из похвал в адрес высокопоставленных гостей, прекрасно ориентирующихся в украинских делах, а также из неудачной шутки о том, что такая осведомленность в "некоторых вопросах" является минусом.

Видимо, разговор был действительно очень непростой, гости поднимали темы и непонятных рокировок в энергетической сфере (в "Нафтогазе", Минэнерго).

На шутку Зеленского Блинкен, Нуланд и их коллеги отреагировали подчеркнуто вежливой улыбкой. И демонстрировали такое отношение еще не раз.

В любом случае, то, что Зеленский взял слово, - это, конечно, его право хозяина. Но есть у таких приемов и другие цели. В частности, сократить время на вопросы журналистов, которые могут быть неудобными. Тем более, что есть тому поводы - все те же отставка Андрея Коболева, назначения Юрия Витренко и Германа Галущенко, дело адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, и многое другое.

Потому в результате вопросы успели задать лишь два СМИ - телеканал "Украина" и BBC.

На том пресс-конференция и закончилась, поскольку стремительно приобрела неудобную для Зеленского тональность и тематику.

В частности, корреспондентка BBC в Госдепартаменте Барбара Плетт, обращаясь и к Зеленскому, и к Блинкену, поинтересовалась, причастен ли Джулиани к откату антикоррупционных реформ в Украине, а также спросила о ситуации в "Нафтогазе".

Опять-таки, первым у микрофона оказался президент Украины. И приложил максимум усилий для того, чтобы исключить из обсуждения вопрос, касающийся Джулиани.

Вместо этого глава государства с возмущением заявил, что на самом деле никакого отката в проведении реформ нет, и их нынешняя власть проводит намного больше, нежели предыдущая.

"Я не знаю, насколько вы ориентируетесь в том, сколько было реформ сделано до нашей команды, и сколько сейчас сделано", - сказал Зеленский, а после назвал своей заслугой запуск Антикоррупционного суда, поскольку "создать" ВАКС - это еще не перерезать ленточку во время его запланированного давно открытия.

Он также опроверг проблемы в работе антикоррупционных органов, упомянул земельную реформу, перезапуск Конституционного суда, получившего огромные полномочия от "предыдущей власти", и ряд других изменений.

Что характерно, Энтони Блинкен поступил так же, пусть и более тактично и без ненужных, грубоватых шуток. Госсекретарь вновь заговорил о российской агрессии, поддержке Украины, лишь вскользь упомянув "Нафтогаз".

Из этого можно сделать вывод, что Джулиани таки был одной из топ-тем переговоров. И темой, которая, по обоюдному согласию, пока не должна была перейти на этап обсуждения ее общественностью.

Вторая топ-тема - это реформы и обещанная деолигархизация. Блинкен несколько раз подчеркнул необходимость борьбы с коррупцией, которая наряду с олигархами, по его словам, является одним из двух вызовов для Украины.

Данный нарратив в течение пресс-конференции Блинкен артикулировал дважды.

Два вызова: внешний и внутренний. Внешний - это угроза со стороны России. Внутренний - это коррупция и влияние олигархов. И эти угрозы, отметил госсекретарь, взаимосвязаны, поскольку Москва также использует коррупцию и олигархов, преследующих личные цели, в своих интересах.

Этот намек, адресованный Зеленскому, в первую очередь касался Игоря Коломойского, поскольку один из аффилированных с ним депутатов - Александр Дубинский - участвовал в медийной кампании Андрея Деркача, признанного Вашингтоном агентом спецслужб РФ, направленной против Джо Байдена.

Второй месседж касался проведения реформ и доведения их до конца. Блинкен сказал: "Украинский народ хочет не принятия законов, а их выполнения и борьбы с коррупцией".

Это такая тонкая шпилька со стороны госсекретаря, совет Зеленскому не хвастать обилием принятых законов, а заниматься реальными делами.

В остальном же заявления обеих сторон были ожидаемыми. Соединенные Штаты, как и прежде, будут оказывать поддержку Украине и рады "возобновлению" диалога между странами.

Киев и Вашингтон прорабатывают новые дипломатические механизмы, касающиеся и минского процесса, и "Крымской платформы", и обеспечения безопасности в Черном и Азовском морях.

Дал Блинкен Зеленскому надежду и на личную встречу с Джо Байденом. Но, как и в случае с администрацией Трампа, конкретные сроки не озвучивались. Госсекретарь объяснил это проблемами, связанными с пандемией Covid-19, пообещав, что, как только ситуация несколько улучшится, Байден "вернется" в Украину.

В общем, прямо эту возможность он не отмел и даже поддержал ее. Но при этом оставил пространство для маневра на тот случай, если из Киева продолжат поступать тревожные новости, касающиеся антикоррупционных органов или нарушения принципов корпоративного управления.

С другой стороны, пока Банковой хватит и этого, чтобы позиционировать обещание Блинкена как великое достижение президентской команды.

А там, глядишь, либо встреча таки состоится, либо подоспеет новый скандал, который позволит Офису президента отвлечь избирателей от неудачи.