Пресс-операция. Почему Зеленский и Блинкен не захотели рассказывать о Джулиани и Нафтогазе

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Пресс-операция. Почему Зеленский и Блинкен не захотели рассказывать о Джулиани и Нафтогазе

17:23 06.05.2021 |

Политика

 Владислав Гирман / Деловая столица

Госсекретарь США посоветовал Банковой не только принимать законы, но и выполнять их.

Американская делегация, возглавляемая госсекретарем Энтони Блинкеном и его замом по политическим вопросам Викторией Нуланд, сегодня днем провела переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Предшествовали этим переговорам встречи Блинкена с главой ПЦУ Епифанием, украинским коллегой Дмитрием Кулебой и руководителями парламентских фракций, включая экс-президента Украины Петра Порошенко. Последнего мероприятия в графике госсекретаря еще вчера не было. Но и ничего экстраординарного или экстравагантного в такого рода встречах нет.

На самом деле протокол нарушен не был, ведь американские, да и не только американские дипломаты очень часто общаются с представителями оппозиции перед переговорами с руководством государства.

Хотя, безусловно, тонкости дипломатической деятельности многими будут проигнорированы и уступят сугубо медийной картинке. То есть тому, что пятый президент встретился с госсекретарем США раньше президента шестого. Справедливости ради, однако, нужно отметить, что хайп, устроенный вокруг этой встречи ЕС - с использованием старых фотоматериалов - не делает чести пятому президенту.

Это, впрочем, не перечеркивает того факта, что общение с носителями альтернативных мнений накануне переговоров с "первыми лицами" - обычная для США дипломатическая практика. Ненормально как раз игнорировать оппозицию, как это делают на Банковой. В том числе и во время сегодняшней пресс-конференции, состоявшейся по итогам встречи Зеленского и Блинкена, на которую Офис президента не аккредитовал нелюбимые гарантом и его окружением телеканалы "Пятый" и "Прямой".

Да и в целом саму пресс-конференцию ее участники - и Зеленский, и Блинкен - фактически "слили".

Почему?

Во-первых, Зеленский после того, как участники переговоров вышли к прессе, вмешался в процесс проведения пресс-конференции, перебив модератора, уже начавшую говорить о том, что сейчас журналисты будут задавать вопросы. Президент пожелал сказать вступительное слово - так сказать, дать свою оценку состоявшимся переговорам.

Слово это состояло из похвал в адрес высокопоставленных гостей, прекрасно ориентирующихся в украинских делах, а также из неудачной шутки о том, что такая осведомленность в "некоторых вопросах" является минусом.

Видимо, разговор был действительно очень непростой, гости поднимали темы и непонятных рокировок в энергетической сфере (в "Нафтогазе", Минэнерго).

На шутку Зеленского Блинкен, Нуланд и их коллеги отреагировали подчеркнуто вежливой улыбкой. И демонстрировали такое отношение еще не раз.

В любом случае, то, что Зеленский взял слово, - это, конечно, его право хозяина. Но есть у таких приемов и другие цели. В частности, сократить время на вопросы журналистов, которые могут быть неудобными. Тем более, что есть тому поводы - все те же отставка Андрея Коболева, назначения Юрия Витренко и Германа Галущенко, дело адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, и многое другое.

Потому в результате вопросы успели задать лишь два СМИ - телеканал "Украина" и BBC.

На том пресс-конференция и закончилась, поскольку стремительно приобрела неудобную для Зеленского тональность и тематику.

В частности, корреспондентка BBC в Госдепартаменте Барбара Плетт, обращаясь и к Зеленскому, и к Блинкену, поинтересовалась, причастен ли Джулиани к откату антикоррупционных реформ в Украине, а также спросила о ситуации в "Нафтогазе".

Опять-таки, первым у микрофона оказался президент Украины. И приложил максимум усилий для того, чтобы исключить из обсуждения вопрос, касающийся Джулиани.

Вместо этого глава государства с возмущением заявил, что на самом деле никакого отката в проведении реформ нет, и их нынешняя власть проводит намного больше, нежели предыдущая.

"Я не знаю, насколько вы ориентируетесь в том, сколько было реформ сделано до нашей команды, и сколько сейчас сделано", - сказал Зеленский, а после назвал своей заслугой запуск Антикоррупционного суда, поскольку "создать" ВАКС - это еще не перерезать ленточку во время его запланированного давно открытия.

Он также опроверг проблемы в работе антикоррупционных органов, упомянул земельную реформу, перезапуск Конституционного суда, получившего огромные полномочия от "предыдущей власти", и ряд других изменений.

Что характерно, Энтони Блинкен поступил так же, пусть и более тактично и без ненужных, грубоватых шуток. Госсекретарь вновь заговорил о российской агрессии, поддержке Украины, лишь вскользь упомянув "Нафтогаз".

Из этого можно сделать вывод, что Джулиани таки был одной из топ-тем переговоров. И темой, которая, по обоюдному согласию, пока не должна была перейти на этап обсуждения ее общественностью.

Вторая топ-тема - это реформы и обещанная деолигархизация. Блинкен несколько раз подчеркнул необходимость борьбы с коррупцией, которая наряду с олигархами, по его словам, является одним из двух вызовов для Украины.

Данный нарратив в течение пресс-конференции Блинкен артикулировал дважды.

Два вызова: внешний и внутренний. Внешний - это угроза со стороны России. Внутренний - это коррупция и влияние олигархов. И эти угрозы, отметил госсекретарь, взаимосвязаны, поскольку Москва также использует коррупцию и олигархов, преследующих личные цели, в своих интересах.

Этот намек, адресованный Зеленскому, в первую очередь касался Игоря Коломойского, поскольку один из аффилированных с ним депутатов - Александр Дубинский - участвовал в медийной кампании Андрея Деркача, признанного Вашингтоном агентом спецслужб РФ, направленной против Джо Байдена.

Второй месседж касался проведения реформ и доведения их до конца. Блинкен сказал: "Украинский народ хочет не принятия законов, а их выполнения и борьбы с коррупцией".

Это такая тонкая шпилька со стороны госсекретаря, совет Зеленскому не хвастать обилием принятых законов, а заниматься реальными делами.

В остальном же заявления обеих сторон были ожидаемыми. Соединенные Штаты, как и прежде, будут оказывать поддержку Украине и рады "возобновлению" диалога между странами.

Киев и Вашингтон прорабатывают новые дипломатические механизмы, касающиеся и минского процесса, и "Крымской платформы", и обеспечения безопасности в Черном и Азовском морях.

Дал Блинкен Зеленскому надежду и на личную встречу с Джо Байденом. Но, как и в случае с администрацией Трампа, конкретные сроки не озвучивались. Госсекретарь объяснил это проблемами, связанными с пандемией Covid-19, пообещав, что, как только ситуация несколько улучшится, Байден "вернется" в Украину.

В общем, прямо эту возможность он не отмел и даже поддержал ее. Но при этом оставил пространство для маневра на тот случай, если из Киева продолжат поступать тревожные новости, касающиеся антикоррупционных органов или нарушения принципов корпоративного управления.

С другой стороны, пока Банковой хватит и этого, чтобы позиционировать обещание Блинкена как великое достижение президентской команды.

А там, глядишь, либо встреча таки состоится, либо подоспеет новый скандал, который позволит Офису президента отвлечь избирателей от неудачи.

 

ПО РУБРИКАМ

19:05 Средние цены на квартиры в новостройках Киева, в апреле 2021 года составили 33 684 грн/кв.м

18:45 В апреле средняя стоимость квартиры в Киеве отмечена на уровне 1 619 долл. США/кв.м

18:18 Стоимость золота 6 мая превысила $1800 за унцию впервые с февраля

17:53 Объем ипотечного кредитования в I кв. удвоился – опрос НБУ

17:33 Депозитные ставки для физлиц 06.05.21

12:57 Фондовые индексы Азии 6 мая закрылись разнонаправленно

12:54 Справочный курс гривны 6 мая повышен на 4,62 коп до 27,7055 грн/$1

12:25 Евро 6 мая дорожает к доллару на статистике из Германии

12:10 Активность на рынке недвижимости Украины в I кв. выросла на 6,7% - эксперт

11:26 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 05.05.21

11:04 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 6.05.21

10:57 Остаток средств на корсчетах банков 06.05.21

10:46 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 05.05.2021

10:02 Ощадбанк выплатит в госбюджет рекордную сумму дивидендов

09:28 Доллар США 6 мая стабилен в паре с евро, дорожает к иене

• дальше…

18:18 Стоимость золота 6 мая превысила $1800 за унцию впервые с февраля

17:57 МВФ по-прежнему ожидает больше прогресса от Украины для выделения транша

16:57 Посол ЕС надеется, что Украина выполнит рекомендации Венецианской комиссии по законопроекту о ВСП

15:53 Член наблюдательного совета «Нафтогаза» пожаловался на недопуск к заседаниям

15:48 Мировые цены на продовольствие за год выросли на 30%

14:48 Устойчивость становится конкурентным преимуществом в индустрии гостеприимства – итоги форума АЛУР

13:46 Розничные сети АЗС 6 мая подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 10–70 коп./л

13:41 Цены на нефть снижаются 6 мая в рамках коррекции

12:10 Активность на рынке недвижимости Украины в I кв. выросла на 6,7% - эксперт

11:51 МЭА: «Спрос на ключевые полезные ископаемые вырастет в 6 раз к 2040 году»

• дальше…

17:04 Китайское киберподразделение закупает зарубежные антивирусы

13:56 Россия оставила значительные военные силы на границе с Украиной - Блинкен

13:51 ЕС впервые допустил третьи страны к общему оборонному проекту

11:46 Пентагон расширил свою программу раскрытия уязвимостей

09:20 КНР останавливает деятельность в рамках экономического диалога с Австралией

09:03 США хотели бы производить на своей территории до 30 % передовых чипов

08:36 Сформировать правительство Израиля поручено лидеру оппозиции

08:21 От кого и как Евросоюз намерен защищать свой бизнес?

08:15 Госсекретарь США в интервью Би-би-си: мы ответим на агрессивные действия России

05.05 Министры G7 договорились о сдерживании РФ на фоне ее действий в отношении Украины - Bloomberg

05.05 ООН подозревает российских наемников в преступлениях в ЦАР

05.05 ЕС защитится от недобросовестной конкуренции со стороны Китая

05.05 Напряженная ситуация в мире может привести к новому «железному занавесу» - эксперт

05.05 Уоррен Баффет выбрал преемника для своей бизнес-империи

05.05 Венесуэла перевела пособия в цифровую валюту El Petro

• дальше…

05.05 Критически ситуацию в Украине оценивают почти 80% граждан - соцопрос

05.05 Степанов: «Спутника» в Украине не будет, кампания по дискредитации других вакцин от Covid-19 инспирирована РФ

30.04 Госстат обнародовал рейтинг богатства регионов Украины

29.04 В Украине появится первая легальная рулетка

28.04 С 1 мая в Киеве ослабят карантинные ограничения - Кличко

28.04 В Украине запустят рынок земли с 1 июля: кто и как сможет купить

28.04 Муж-нардеп, Ляшко и земельный скандал: Что известно о новом председателе Киевоблсовета Наталье Гунько

27.04 Восемь украинских гостиниц получили категорию

23.04 Турция переносит турсезон из-за закрытого неба с РФ: это повлияло и на украинских туристов

22.04 В Киевской области продлено действие ужесточенного карантина до 30 апреля - ОГА

22.04 Аренда жилья в Киеве опять дорожает

21.04 Украина стал полноправным членом Международной организации метрологии

21.04 Кабмин Украины продлил карантин до 30 июня - премьер

20.04 Украина опустилась на одну позицию в Индексе свободы прессы и заняла 97 место - СМИ

20.04 В начале мая у украинцев будет два длинных уикенда

• дальше…

17:30 Понять, чем дышит Зеленский: Как изменятся отношения Украины и США после визита Блинкена

17:23 Пресс-операция. Почему Зеленский и Блинкен не захотели рассказывать о Джулиани и Нафтогазе

16:57 Посол ЕС надеется, что Украина выполнит рекомендации Венецианской комиссии по законопроекту о ВСП

13:56 Россия оставила значительные военные силы на границе с Украиной - Блинкен

11:33 В Раду проходят пять партий – опрос Центра Разумкова

08:15 Госсекретарь США в интервью Би-би-си: мы ответим на агрессивные действия России

05.05 Венецианская комиссия обнародовала срочный вывод в отношении законопроекта о ВСП

05.05 Министры G7 договорились о сдерживании РФ на фоне ее действий в отношении Украины - Bloomberg

05.05 ЦИК отказала Вирастюку в регистрации народным депутатом Украины

05.05 Зеленский возглавляет президентский рейтинг с 31,4% поддержки, у Порошенко 18,1% - соцопрос КМИС

05.05 «Дом», в котором будет жить Ринат: Для чего Ахметову новый политический проект

05.05 Критически ситуацию в Украине оценивают почти 80% граждан - соцопрос

05.05 Байден заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным во время визита в Европу в июне

05.05 Нуланд приедет в Киев вместе с госсекретарем США

05.05 Экс-глава «Нафтогаза» Коболев связывает его увольнение с $2 млрд на счетах компании

• дальше…

17:04 Китайское киберподразделение закупает зарубежные антивирусы

15:59 Британские королевские морские пехотинцы успешно испытали реактивный ранец в море

15:44 У IBM готова первая в мире 2-нанометровая технология производства микросхем

11:59 Bentley полностью перейдёт на выпуск электромобилей к 2025 году

11:46 Пентагон расширил свою программу раскрытия уязвимостей

09:03 США хотели бы производить на своей территории до 30 % передовых чипов

08:47 SpaceX успешно испытала прототип космического корабля Starship SN15: ничего не взорвалось

05.05 Японские компании и госорганизации объединятся для разработки квантовых технологий

05.05 Мошенники копируют голоса руководителей компаний для обмана жертв

30.04 К 2030 году количество электромобилей в мире достигнет 145 млн - МЭА

30.04 Microsoft Store более чем в два раза уменьшил комиссию с продаж игр для ПК

30.04 Honda представила новый Civic-седан

30.04 Пять федеральных агентств США были взломаны через уязвимости в Pulse Connect Secure

30.04 Мем о «девочке-катастрофе» продали за 180 ETH

30.04 Игровой смартфон Redmi сразу же стал бестселлером: продано 100 000 телефонов за минуту

• дальше…

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно