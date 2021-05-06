Финансовые новости
- |
- 06.05.21
- |
- 11:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Валютный рынок не очнулся после Пасхи. Курс доллара скатывается все ниже
23:02 05.05.2021 |
Новый месяц начался на межбанке с удешевления доллара: 5 мая его безналичный курс обвалился на 10 копеек, и остановился на 27,72-27,74 грн/$. В тоже время наличные курсы изменились совсем незначительно:
* 27,75-27,90 грн/$ - на продаже;
* 27,45-27,65 грн/$ - на покупке.
Люди продолжали активно сдавать доллар, потому банки старались при возможности опустить курс его выкупа, чтобы побольше заработать. Межбанк медленно раскачивался после 4-дневных выходных.
Объем торгов был небольшим: сократился с $109 млн до $90 млн. Это сильно ниже средних уровней, которые обычно находятся в рамках $150-180 млн.
"Была надежда на то, что на рынок поступит валютная выручка экспортеров, накопленная 3-4 мая, пока в Украине был выходной, а мир работал. Однако мы сегодня не увидели этого доллара на межбанке. Может быть он и поступил на счета бизнеса, но его не торопились продавать. Не думаю, что компании старались что-то придержать.
Скорее всего, там руководство взяло отгулы/отпуска и эти решения перенесли на потом. На рынке еще низкая деловая активность", - прокомментировал настроения финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Утренняя торговля на межбанке началась высоко - в районе 27,8-27,80 грн/$, после чего котировки быстро спустились, и торговля шла на уровне 27,74-27,75 грн/$.
Крупных покупателей/продавцов не наблюдалось. Доминировали банки, активно выкупавшие доллар у населения во время выходных - им нужно было сбросить валютный излишек, а также некоторые импортеры и банки-спекулянты. Когда валютный спрос падал, курс снижался даже ниже 27,70 грн/$, но ненадолго.
К вечеру произошла коррекция к 27,72-27,74 грн/$.
"Утренние покупатели доллара забрали все что надо, и достаточно быстро ушли. В результате чего котировки быстро откатились вниз. В целом все нейтрально, как и сопутствующий новостной фон", - заверил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
Финансисты продолжали обсуждать две новости, которые появились еще в конце апреля. Это скандал, возникший после увольнения председателя правления НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева, а также завершение размещения еврооблигаций Украины на $1,25 млрд.
По части "Нафтогаза" банкиров интересует реакция МВФ на это событие. Международный валютный фонд давно настаивал на повышении в Украине коммунальных тарифов, и если там посчитают, что его притормозят с уходом Коболева, то откажут нашей стране в выделении нового кредитного транша.
"Пока Украина перебьется без денег МВФ. У нас есть где-то 2-2,5 месяца, чтобы новый руководитель "Нафтогаза" проявил себя и успокоил кредиторов. Понятно, что сейчас кредитного транша не будет, и его получение после размещения еврооблигаций уже не так критично. Но уже в сентябре нам средства могут потребоваться", - заметил Шевчишин.
В сентябре Украине предстоит крупный платеж по старым выпускам еврооблигаций - на $2,5 млрд. Потому если власти не договорятся о кредитном транше с МВФ, то аналитики не исключают новый выпуск еврооблигаций Минфином.
Правда пока об этом в серьез не думают. Сегодня эксперты подводили итоги апрельского размещения 8-летних евробондов на $1,25 млрд. Их продали 26 апреля, а расчет по бумагам прошел 30-го числа. В этот понедельник, 3 мая, они были включены в официальный список и допущены к торгам на главном рынке биржи London Stock Exchange.
"Это первое размещение суверенных еврооблигаций Украины на Лондонской фондовой бирже. Доходность бумаг была установлена на уровне 6,875% годовых. Заявки получены от 223 инвесторов на сумму более $3,3 млрд. Инвесторская база преимущественно состоит из фондов, управляющих активами (84%), хедж-фондов (9%), страховых и пенсионных фондов (5%) и банков (2%)", - отметил старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.
Названия инвестфондов-покупателей не раскрываются. Но известны страны, которые представляют покупатели украинских еврооблигаций:
* 42% - Великобритания;
* 34% - США;
* 21% - страны Европы;
* 3% - страны Азии, Ближнего Востока и Северной Африки.
Как известно, кредиты МВФ стоят Украине около 2,6% годовых. Размещение еврооблигаций дороже - 6,875% годовых, потому этот вариант долгов продолжит оставаться запасным.
Пока казначеи не делают большой трагедии из-за затягивания переговоров по кредиту с МВФ. Считается, что у властей еще есть время до пиковых выплат по госдолгу.
Потому обсуждение проблемы не выливается в панические скупки доллара и рост курса. Завтра, 6 мая, на межбанке ждут небольшой активности. Старт торгов ожидается в диапазоне 27,70-27,73 грн/$.
"В целом же на день закладывается более курсовой прогноз - 27,70-27,80 грн/$. Из-за низкой ликвидности рынка в праздники могут быть ситуативные дергания. Хотя в целом они не должны повлиять на общее состояние межбанка", - считает Шевчишин.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Валютный рынок не очнулся после Пасхи. Курс доллара скатывается все ниже
ТОП-НОВОСТИ
|Венецианская комиссия обнародовала срочный вывод в отношении законопроекта о ВСП
|ЦИК отказала Вирастюку в регистрации народным депутатом Украины
|«Дом», в котором будет жить Ринат: Для чего Ахметову новый политический проект
|Экс-глава «Нафтогаза» Коболев связывает его увольнение с $2 млрд на счетах компании
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Члены наблюдательного совета Нафтогаза досрочно слагают полномочия
|Александр Черненко: После решения Верховного суда по Вирастюку самыми логичными будут перевыборы
|Верховный суд признал противоправными действия ЦИК по установлению результатов промежуточных выборов на 87 округе
|Доллар резко подорожал на межбанке перед Пасхой
|Без мира и Пасхи: Как Россия продемонстрировала, что идея «кластеров» обречена
|Земельный референдум. Как Тимошенко сделает из Зеленского «врага народа»
|ЕС, ЕБРР, ЕИБ, Всемирный банк и IFC обеспокоены последними событиями в НАК «Нафтогаз Украины» - заявление
Это интересно
|Пять федеральных агентств США были взломаны через уязвимости в Pulse Connect Secure
|Мем о «девочке-катастрофе» продали за 180 ETH
|Игровой смартфон Redmi сразу же стал бестселлером: продано 100 000 телефонов за минуту
|Власти Китая оштрафуют Tencent на $1,5 млрд за монопольные практики
|Устройство с интерфейсом «мозг-компьютер» впервые разрешили использовать для лечения в США
|Полупроводниковый кризис добрался до BMW — компания остановит конвейер
|Последним Cadillac с традиционным двигателем будет Escalade