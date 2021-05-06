Валютный рынок не очнулся после Пасхи. Курс доллара скатывается все ниже

Елена Лысенко / СТРАНА.ua

Новый месяц начался на межбанке с удешевления доллара: 5 мая его безналичный курс обвалился на 10 копеек, и остановился на 27,72-27,74 грн/$. В тоже время наличные курсы изменились совсем незначительно:

* 27,75-27,90 грн/$ - на продаже;

* 27,45-27,65 грн/$ - на покупке.

Люди продолжали активно сдавать доллар, потому банки старались при возможности опустить курс его выкупа, чтобы побольше заработать. Межбанк медленно раскачивался после 4-дневных выходных.

Объем торгов был небольшим: сократился с $109 млн до $90 млн. Это сильно ниже средних уровней, которые обычно находятся в рамках $150-180 млн.

"Была надежда на то, что на рынок поступит валютная выручка экспортеров, накопленная 3-4 мая, пока в Украине был выходной, а мир работал. Однако мы сегодня не увидели этого доллара на межбанке. Может быть он и поступил на счета бизнеса, но его не торопились продавать. Не думаю, что компании старались что-то придержать.

Скорее всего, там руководство взяло отгулы/отпуска и эти решения перенесли на потом. На рынке еще низкая деловая активность", - прокомментировал настроения финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Утренняя торговля на межбанке началась высоко - в районе 27,8-27,80 грн/$, после чего котировки быстро спустились, и торговля шла на уровне 27,74-27,75 грн/$.

Крупных покупателей/продавцов не наблюдалось. Доминировали банки, активно выкупавшие доллар у населения во время выходных - им нужно было сбросить валютный излишек, а также некоторые импортеры и банки-спекулянты. Когда валютный спрос падал, курс снижался даже ниже 27,70 грн/$, но ненадолго.

К вечеру произошла коррекция к 27,72-27,74 грн/$.

"Утренние покупатели доллара забрали все что надо, и достаточно быстро ушли. В результате чего котировки быстро откатились вниз. В целом все нейтрально, как и сопутствующий новостной фон", - заверил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Финансисты продолжали обсуждать две новости, которые появились еще в конце апреля. Это скандал, возникший после увольнения председателя правления НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева, а также завершение размещения еврооблигаций Украины на $1,25 млрд.

По части "Нафтогаза" банкиров интересует реакция МВФ на это событие. Международный валютный фонд давно настаивал на повышении в Украине коммунальных тарифов, и если там посчитают, что его притормозят с уходом Коболева, то откажут нашей стране в выделении нового кредитного транша.

"Пока Украина перебьется без денег МВФ. У нас есть где-то 2-2,5 месяца, чтобы новый руководитель "Нафтогаза" проявил себя и успокоил кредиторов. Понятно, что сейчас кредитного транша не будет, и его получение после размещения еврооблигаций уже не так критично. Но уже в сентябре нам средства могут потребоваться", - заметил Шевчишин.

В сентябре Украине предстоит крупный платеж по старым выпускам еврооблигаций - на $2,5 млрд. Потому если власти не договорятся о кредитном транше с МВФ, то аналитики не исключают новый выпуск еврооблигаций Минфином.

Правда пока об этом в серьез не думают. Сегодня эксперты подводили итоги апрельского размещения 8-летних евробондов на $1,25 млрд. Их продали 26 апреля, а расчет по бумагам прошел 30-го числа. В этот понедельник, 3 мая, они были включены в официальный список и допущены к торгам на главном рынке биржи London Stock Exchange.

"Это первое размещение суверенных еврооблигаций Украины на Лондонской фондовой бирже. Доходность бумаг была установлена на уровне 6,875% годовых. Заявки получены от 223 инвесторов на сумму более $3,3 млрд. Инвесторская база преимущественно состоит из фондов, управляющих активами (84%), хедж-фондов (9%), страховых и пенсионных фондов (5%) и банков (2%)", - отметил старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Названия инвестфондов-покупателей не раскрываются. Но известны страны, которые представляют покупатели украинских еврооблигаций:

* 42% - Великобритания;

* 34% - США;

* 21% - страны Европы;

* 3% - страны Азии, Ближнего Востока и Северной Африки.

Как известно, кредиты МВФ стоят Украине около 2,6% годовых. Размещение еврооблигаций дороже - 6,875% годовых, потому этот вариант долгов продолжит оставаться запасным.

Пока казначеи не делают большой трагедии из-за затягивания переговоров по кредиту с МВФ. Считается, что у властей еще есть время до пиковых выплат по госдолгу.

Потому обсуждение проблемы не выливается в панические скупки доллара и рост курса. Завтра, 6 мая, на межбанке ждут небольшой активности. Старт торгов ожидается в диапазоне 27,70-27,73 грн/$.

"В целом же на день закладывается более курсовой прогноз - 27,70-27,80 грн/$. Из-за низкой ликвидности рынка в праздники могут быть ситуативные дергания. Хотя в целом они не должны повлиять на общее состояние межбанка", - считает Шевчишин.