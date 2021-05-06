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Венецианская комиссия обнародовала срочный вывод в отношении законопроекта о ВСП
Венецианская комиссия обнародовала срочный вывод на президентский законопроект №5068 относительно конкурсного отбора и проверок на добропорядочность членов Высшего совета правосудия (ВСП).
Пресс-релиз выводов Венецианской комиссии обнародован в среду вечером.
Эксперты Комиссии отметили, что международные эксперты должны быть наделены решающей ролью в процессе отбора будущих членов ВРП и проверки на добропорядочность действующего состава.
Подчеркивается, что законопроект №5068, поданный президентом Украины Владимиром Зеленским в феврале текущего года во исполнение соглашения с МВФ, предусматривает создание Этического совета, трех членов которой имеет номинировать Совет судей Украины, а еще трех - международные и иностранные организации, оказывающие Украине помощь в судебной реформе и борьбе с коррупцией.
"Задача Этического совета - предварительный отбор кандидатов в ВСП и проверка на добропорядочность действующего состава органа. Ранее общественность критиковала этот проект, поскольку он не обеспечивал главного - решающего участия международных экспертов в процессе обновления ВРУ. Ее представители высказывали мнение, что делегированные судьи не дадут голосов за назначение в ВСП независимых и честных специалистов, поэтому сомнительный состав органа останется неизменным", - отмечается в выводе Комиссии.
Также подчеркивается, что именно независимые эксперты, номинированные международными партнерами Украины, а не судьи, должны иметь определяющее влияние на решения по Этического совета.
"Решения должны приниматься большинством голосов, при этом, поддержка как минимум двух международных экспертов является обязательным. Кроме этого, в случаях, когда голоса будут распределяться три на три, преимущество должно быть за той позицией, которую поддерживают по меньшей мере два международных эксперта", - уточнили в Венецианской комиссии.
"Такая позиция Венецианской комиссии, которая обычно отстаивает идею судейского самоуправления, является реакцией на многочисленные факты недостойного поведения представителей судебной власти Украины. Только в марте съезд судей избрал четырех новых членов Высшего совета правосудия без каких-либо конкурсов или проверок на доброчесность. Трое из четырех избранных были включены в так называемый список заранее согласованных кандидатов, о чем стало известно накануне судейского голосования. Это еще раз показало зависимость украинских судей и неспособность к честному самоуправлению", - комментирует экспертка "Центра противодействия коррупции" Галина Чижик.
Как сообщалось, 17 февраля Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №5068 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия (ВСП) и деятельность дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия", который предполагает создание Этического совета по профоцениванию и добропорядочности членов ВСП, а также Службы дисциплинарных инспекторов.
В пояснительной записке к документу, в частности, указано, что его целью является усовершенствование порядка избрания членов ВСП, обеспечение соответствия кандидатов на должность члена совета критериям профессиональной этики и добропорядочности, повышение доверия общества к судебной власти.
Указанные законопроекты входят в число проектов законов Зеленского, которые связаны с реформированием судебной системы Украины. В него также входит законопроект, которым планируется сократить полномочия Окружного административного суда Киева (ОАСК).
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