«Дом», в котором будет жить Ринат: Для чего Ахметову новый политический проект

Ігор Петренко / Depo.ua

Борис Колесников, бизнесмен и соратник Рината Ахметова, анонсировал презентацию нового политпроекта "Украина - наш дом". Будет новая Партия регионов или новый "Оппоблок"?

Борис Колесников говорит: основная идея проекта - "собрать лучших людей из всех сфер: промышленного и аграрного сектора, сферы информационных технологий, медицины, образования, социальной сферы, малого и среднего бизнеса". Идея создать такую партию у него возникла давно, потому что в украинской политике острый дефицит профессиональных селфмейд-людей, и политическая сила, над которой он работает, готова их предложить"." У нас есть специалисты и из Львова, из Ужгорода, и из Луцка, и из Винницы, и из Одессы, и из Харькова, и из Днепра. Из "Оппозиционного блока" в партии пока нет никого, а из "Партии регионов" - несколько человек. Конкретные фамилии вы сможете узнать на съезде", - отметил Колесников.

Напомним слухи о создании такой партии циркулировали в СМИ уже несколько недель, но до сих пор политики, которых связывают с Ахметовым, их не подтверждали. Теперь можно ожидать различных "сливов" о том, кто войдет в руководство политпроекта, какой будет его идеология и так далее. Впрочем, говоря об идеологии, видимо, не ошибемся, что она будет мало отличаться от предшественниц "Украина - наш дом" - Партии регионов, "Оппозиционного блока", "Оппозиционной платформы - За жизнь". Партии с другой идеологией эти ребята создать вряд ли смогут.

Зачем Ахметову партия? Во-первых, он имеет незначительное, как для такой амбициозной фигуры, представительство в парламенте. Исправить ситуацию можно на следующих парламентских выборах, приведя в ВР не отдельных мажоритарщиков, численность которых не позволяет организовать отдельную депутатскую группу, а целую собственную фракцию.

Во-вторых, сейчас довольно очевидно, что между различными олигархическими группами влияния разворачивается борьба за "ватный" электорат, который "наелся" обещаниями "слуг" и вернулся в традиционную для себя идеологическую нишу. Но при этом за избирателя будет воевать не только политическая пара Ахметов с Колесниковым, но и Левочкин с Бойко, Медведчук, Коломойский. То есть, бывший электорат Партии регионов будут растягивать между собой все крупные политические игроки, которые ориентируются на избирателя с востока, юга и частично из центра страны. Учитывая это, тот из игроков, кто первым громко заявит о новом проекте и начнет его раскрутку, имеет лучшие шансы потеснить конкурентов на электоральной ниве.

В-третьих, сейчас, кроме борьбы за "ватного" избирателя, наблюдается и зажигание новых "звезд", которые должны полыхать для этих наших сограждан. Depo.ua ранее писал о перспективах Евгения Шевченко, с которым "слуги" никак не могут окончательно расстаться. Судя по его активности в СМИ и соцсетях, этого запорожского нардепа уже раскручивают на полную катушку. Могут ли за ним стоять люди Ахметова? Вряд ли. Скорее этот господин будет конкурировать со спикерами "У-НД". Но то, что вместе с партией нужно сразу зажигать и ее "звезд" - аксиома. Иначе опередят. Но есть ли в обойме бывших "донецких" селфмейд-люди, которые не будут вызывать идиосинкразию у значительной части украинцев - вопрос, ответить на который можно будет после старта нового проекта.

В-четвертых, Ахметов, как и другие отечественные богачи, присоединился к олигархическому консенсусу, который сложился вокруг Зеленского, однако подобные консенсусы у нас долго не существуют, и поэтому всегда надо иметь, чем ответить коллегам по олигархическому цеху. Собственная партия с несколькими десятками говорящих голов - хороший ответ. Но здесь важен еще один момент: олигархи будут не только соревноваться между собой за избирателя, но и демонстрировать Зеленскому, как они могут быть ему полезны. К примеру, сейчас идет так называемый "патриотический поворот", к инициированию которого, как говорят, причастен Сергей Левочкин. Если этот "поворот" не затормозят, то в конкуренты Зеленскому могут выводить Юрия Бойко. Такой вариант вряд ли удовлетворяет Ахметова. Что же действующему президенту могут предложить у Рината?

Раскрутить собственного потенциального соперника для Зе, выгодного тому, они не смогут, - мало времени, да и на горизонте не видно адекватной фигуры. Но, похоже, "У-НД" и не планируется оппозиционной к "зеленым". Ее спикеры расскажут о мире, "сшивании" страны, о защите жителей промышленных регионов от последствий экономического кризиса и так далее. То есть, цель проекта - подобрать часть избирателей, которая разочаровалась в "зеленой" власти, и не дать подобрать ее более радикальным пророссийским силам. Это выглядит как услуга власти.

Еще один нюанс: название анонсированного политпроекта напоминает название российского политического движения "Наш дом - Россия", созданного тогдашним премьером РФ Виктором Черномырдиным в 1995 году. Это движение ставило целью объединить политические элиты вокруг политики Бориса Ельцина. Его духовной наследницей стала "Единая Россия" - партия власти для президента Владимира Путина. "Украина - наш дом" - хорошее название для провластного политического движения, но не для оппозиционного. Чувствуется что-то вроде "За единую Украину!" времен президентства Леонида Кучмы. Так не выльется ли это впоследствии в предложение Зеленскому если не баллотироваться при поддержке "У-НД", то создать коалицию с ней и "слугами" в следующем парламенте?