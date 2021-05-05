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В Набсовете «Нафтогаза» заявили о конфликте интересов у главы НАК Витренко
07:50 05.05.2021 |
Независимые члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" перед сложением полномочий в письме премьер-министру Украины Денису Шмыгалю указали на нарушение стандартов корпоративного управления при увольнении главы правления компании Андрея Коболева.
"Мы не можем поддерживать советские методы, которыми наблюдательный совет лишают компетенции на небольшое время для того, чтобы сменить председателя правления. И все это произошло на основании одного и того же решения общего собрания акционеров в день, когда наблюдательный совет не имел полномочий. Это просто издевательство над основополагающими практиками корпоративного управления", - говорится в письме за подписью независимых членов НС "Нафтогаза", текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".
В набсовете также напомнили ранее озвученное пояснение полученного по итогам 2020 года убытка, который был указан причиной увольнения Коболева, согласно которому без учета списанного резерва сомнительных долгов и компенсации за выполнение возложенных КМУ на компанию специальных обязанностей (ПСО) нормализованная прибыль "Нафтогаза" составляет 3,2 млрд грн. При этом компания по итогам года направила в бюджет 141 млрд грн, что составляет около 13% общих поступлений.
"Сомнительные долги преимущественно включают задолженность, во-первых, региональных газоснабжающих компаний, которые не платят за газ, полученный до отмены режима ПСО для бытовых потребителей; и, во-вторых, от теплокоммунэнерго, подвергшихся воздействию неблагоприятных экономических условий, в результате чего медленно платят свои долги", - пояснили члены НС.
Независимые директора "Нафтогаза" также указали на наличие конфликта интересов у новоназначенного главы компании Юрия Витренко, поскольку он перед назначением занимал должность министра энергетики, тогда как существующее законодательство запрещает трудоустройство лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, в компаниях, на которые они имели влияние.
"Единственная наша рекомендация заключается в том, чтобы правительство и президент изучили пути оперативного устранения последствий ущерба, причиненного компании и репутации страны с точки зрения корпоративного управления. Существует риск, что цена такого вреда будет намного выше, чем финансовый ущерб 2020 года, который Нафтогаз был вынужден отразить для надлежащего применения требований МСФО", - резюмировали члены НС НАК.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины в рамках общего собрания акционеров "Нафтогаза" 28 апреля 2021 года признал неудовлетворительной работу наблюдательного совета и правления компании.
Кабмин сначала прекратил полномочия всех членов набсовета НАК - как независимых, так и представителей от государства - с их последующим переизбранием в полном составе, но с 30 апреля 2021 года.
Уволив набсовет на двое суток, правительство досрочно прекратило полномочия Андрея Коболева, освободив его с должности главы правления "Нафтогаза" с 28 апреля, избрал и назначил главой НАК Юрия Витренко с 29 апреля сроком на один год.
В Кабмине заявили, что на увольнение Коболева повлияли неудовлетворительные финансовые показатели "Нафтогаза" за 2020 год: 19 млрд грн чистого консолидированного убытка группы.
США, ЕС и МФО выразили глубокое беспокойство решением КМУ распустить наблюдательный совет и заменить главу "Нафтогаза", усомнившись в приверженности Украины курсу реформ в корпоративном управлении.
Набсовет "Нафтогаза" 30 апреля провел внеочередное заседание при участии Витренко, и в тот же день уведомил о досрочном прекращении своих полномочий с 14 мая, на что КМУ призвал совет продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.
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