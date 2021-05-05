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Члены наблюдательного совета Нафтогаза досрочно слагают полномочия
07:42 05.05.2021 |
Члены наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» заявили о досрочном прекращении своих полномочий.
Как передает Укринформ, об этом говорится в заявлении наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины», обнародованном в Фейсбуке.
«Сегодня все члены наблюдательного совета, которые присутствовали во время внеочередного заседания, подают Компании письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий в качестве членов наблюдательного совета. В соответствии с корпоративными процедурами, действующими в настоящее время в Компании, прекращение полномочий вступит в силу 14 мая 2021 года», - говорится в заявлении.
Как отмечается, наблюдательный совет собрался для проведения внеочередного заседания, как только его полномочия были восстановлены, чтобы обеспечить непрерывность надлежащего корпоративного управления Компании.
«Мы провели встречу с новым руководителем и членами правления. Последние выразили свою озабоченность относительно возможности выполнять свои полномочия в дальнейшем. Наблюдательный совет воспользуется следующими двумя неделями с момента подачи сообщений о прекращении полномочий для оказания поддержки Компании, насколько это возможно, и чтобы обеспечить надлежащую передачу полномочий, и проинформирует акционера относительно деталей в начале следующей недели», - указывают в наблюдательном совете.
Кроме того, отмечается, что глава наблюдательного совета Клэр Споттисвуд объяснила этот шаг «тотальным уничтожением корпоративного управления».
Как сообщалось, Кабинет Министров 28 апреля освободил Андрея Коболева с должности председателя правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», назначив новым главой правления компании Юрия Витренко.
Министр Кабмина Олег Немчинов объяснил это решение отрицательными результатами Нафтогаза. При этом он указал на рекомендации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по внедрению корпоративного управления, предусматривающие разработку механизмов оценки эффективности работы наблюдательных советов. По его словам, сейчас такие критерии в Украине не разработаны, но есть случаи, когда результаты видны «невооруженным глазом».
Чистый консолидированный убыток группы компаний «Нафтогаз» в 2020 году составил 19 млрд грн, тогда как в утвержденном Кабмином финансовом плане компании предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли.
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