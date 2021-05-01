Доллар резко подорожал на межбанке перед Пасхой

Елена Лысенко / СТРАНА.ua

30 апреля курс доллара подскочил на 11 копеек, и межбанк закрыл месяц в рамках 27,78- 27,84 грн/$.

Наличные курсы перед 4-дневными пасхальными выходными изменились не очень сильно: на продаже остались на вчерашнем уровне, а на покупке валюты поднялись на 5 копеек:

* до 27,78-27,90 грн/$ - на продаже;

* до 27,50-27,65 грн/$ - на покупке.

В кассах и мобильных приложениях банков доминировала продажа доллара. Людям нужна гривна перед праздниками. На оптовом наличном рынке расценки на "американца" опустились с 27,70-27,75 грн/$ до $27,66-27,71 грн/$.

Кто поднял доллар

Межбанк сегодня качали в разные стороны, а объем торгов на площадке Bloomberg немного сократился - с $128 млн до $109 млн.

"Перед затяжными выходными активизировались импортеры, которым нужно было оплатить поставку продукции впрок, ведь 3-4 мая будут в Украине выходными, а их партнеры в других странах продолжат работать. Потому покупки доллара на межбанке сегодня шли волнами, стихая время от времени", - описал ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Начиналась безналичная торговля на вчерашнем уровне - 27,70-27,73 грн/$, и поначалу была не очень интенсивной, потому котировки отходили на 27,66-27,71 грн/$.

Но как только импортеры активизировались на скупке доллара, курс взлетел на 27,745-27,775 грн/$. Хотя и ненадолго. Большинство сделок прошло до обеда, а после на рынке была небольшая активность и котировки скатились на 27,74-27,76 грн/$.

Отскок курса на итоговые 27,78- 27,84 грн/$ случился под занавес торгов, когда один банк вышел с покупкой $10 млн под закрытие импортного контракта. Потому в финальном подорожании не увидели далеко идущей тенденции.

Из числа валютных покупателей сегодня выделяли госструктуры - Укрэксимбанк и Ощадбанк.

"Конец месяца, впереди длинные выходные, новостей особых нет. Сегодня валютные покупатели были более активны. Но в целом рынок был предсказуемым, и с узким курсовым коридором. Поэтому баланс не сломлен. Но в целом межбанк уходил в спячку", - рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Бизнес сегодня получил от Госказначейства последнюю в этом месяце выплату в рамках возмещения НДС - на 1,3 млрд грн. Совокупный объем платежей в апреле достиг 10,3 млрд грн.

7 факторов для курса в мае

Майские праздники серьезно снизят активность на межбанке и финансовом рынке в целом. Первые валютные торги на следующей неделе будут в среду, 4 мая, и банкиры ждут поначалу малообъемные сделки.

"Ожидается традиционное снижение деловой активности в первой половине мая, связанное с продолжительными выходными. А также относительно невысокие объемы погашения ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма) в мае, которые вполне вероятно Минфин сможет рефинансировать на своих аукционах первичного размещения госдолга. Это будет способствовать снижению давления на курс гривны", - спрогнозировала начальник управления казначейства Forward Bank Наталия Шишацкая.

Погашения ОВГЗ в мае начнутся со второй недели, всего их два:

* 13 мая - €427,7 млн;

* 19 мая - 10,8 млрд грн + 2,2 млрд грн.

Но еще будут проценты по внутренним гособлигациям и по евробондам. Первая процентная выплата по еврооблигациям правительства должна произойти уже 1 мая - на $78 млн.

Также 1 числа Минфин проведет платеж по кредиту МВФ - на $64,8 млн. Обычно к таким проплатам готовятся заранее, и с ними проблем быть не должно. На этой неделе иностранцы купили первую, хотя и небольшую порцию ОВГЗ на аукционе Минфине, и это зарядило рынок позитивом.

Казначеи надеются на то, что нерезиденты могут вернуться к более активным покупкам наших внутренних облигаций. Что будут снова будут заводить под них доллар, хотя бы в небольших объемах, и продавать его на межбанке. Из факторов, которые будут влиять на валютный рынок и на курс гривны в первой половине мая стоит выделить 7 моментов:

1. Выплата дивидендов за 2020 год, которые будут переводиться в доллар и выводится из страны, что будет провоцировать спрос на валюту и давить на гривну. Райффайзен Банк Аваль принял решение о выплате акционерам 2 млрд грн, Ситибанк - 1,3 млрд грн, ОТП Банк - 1,2 млрд грн и пр.

2. Более активная продажа доллара экспортерами в начале месяца под зарплаты персоналу, что должно поддерживать нацвалюту.

3. Поэтапное увеличение валютных продаж со стороны агросектора под весенне-полевые работы.

4. Покупки/продажи ОВГЗ иностранцами и соответственно завод/вывод инвалюты на межбанк.

5. Развитие ситуации на Донбассе, текущие новости о переговорах с РФ.

6. Темпы вакцинации в Украине и рост/снижение заболеваемости коронавирусом.

7. Изменение ситуации на мировом финансовом рынке, которая будет влиять на решения иностранцев заводить/выводить капиталы из Украины.

"Сейчас многие инвесторы ждут коррекцию на фондовом рынке США. Если она случится, то рикошетом ударит и по развивающимся рынкам. Инвесторы будут продавать наиболее рисковые активы. Период май-октябрь, если смотреть историю за 70 лет статистически наиболее слабый месяц для рынка США. Хотя в последние годы в связи с массированным монетарным стимулированием эта закономерность не всегда работает", - прокомментировал последний фактор руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения инвестгруппы "Универ капитал" Андрей Верников.

Он также считает, что на настроения мирового рынка в мае также будет влиять ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Индии и других странах Азии.

"Если ее не удастся купировать, спрос на нефть упадет и цены на черное золото начнут снижаться. В данный момент инвесторы обеспокоены ростом инфляции и неравномерным глобальным прогрессом в борьбе с пандемией", - отметил Верников.

У финансистов разные курсовые прогнозы для гривны на май, но все находятся ниже уровне 28,0 грн/$.

"Замедлившийся выход нерезидентов из ОВГЗ на фоне позитивных геополитических новостей, дают нам основания предполагать, что курс гривны будет стабилен. С прогнозом на незначительное укрепление в границах 27,60-27,85 грн/tiny_mce_markerquot;, - полагает Наталия Шишацкая.

Не исключается и более существенное валютное удешевление - до 27,3 грн/$, но все равно не исключается отход курса доллара наверх.

"В мае ожидаем продолжение умеренного снижения доллара к гривне с одновременным удорожанием евро за счет того, что европейская валюта может продолжить расти на мировом рынке. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 27,3-27,9 гривен, евро - в диапазоне 34,2-34,9 гривен", - спрогнозировал старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.