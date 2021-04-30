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Без мира и Пасхи: Как Россия продемонстрировала, что идея «кластеров» обречена
21:42 30.04.2021 |
Отказавшись от прекращения огня даже на три дня из-за желания заставить Украину сесть за стол переговоров с сепаратистами, в Кремле показали, что "кластерный" план примирения, который предложили Германия и Франция, на данном этапе обречен на поражение.
О том, что договоренность относительно согласования пасхального перемирия на Донбассе находится "на финальной стадии" переговоров в рамках ТКГ, президент Украины Владимир Зеленский сообщил еще 26 апреля. Через три дня, 29 апреля, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович уже менее уверенно сообщал, что никто ни о чем не договорился, но "продолжаются консультации на уровне политических советников и наше общение с ОБСЕ, поэтому шансы на установление" пасхального перемирия еще не потеряны".
А чуть больше, чем через 24 часа, тот же Арестович уже сообщал, что шансы на перемирие практически отсутствуют, поскольку российская сторона в ТКГ вместо того, чтобы согласовать режим "тишины", пытается легитимизировать террористов "ЛДНР".
В этом месте можно сказать немало неприятных, но заслуженных слов о реалистичности обещаний украинской власти. И по Донбассу, и в целом. Но интереснее сосредоточиться на причине неудачи. Момент относительно пожеланий России легитимизировать сепаратистов объяснил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук
"В целом, сторонами было поддержано предложение не только о прекращении огня в связи с Пасхой, но и о получении режима полного прекращения огня на всей линии соприкосновения... Но нам не удалось согласовать единый текст заявления, так как не были точно определены субъекты этого процесса и субъекты выполнения предложений, отраженных в тексте", - рассказал политик.
Проще говоря, Россия отказалась подписывать документ о перемирии, требуя, чтобы Киев заключал эту сделку с представителями ОРДЛО в качестве "равноправных" партнеров.
Конечно, ничего уникального в этой истории нет. Россия срывала заключение "пасхального мира" уже неоднократно.
Но на фоне отвода части российских войск от украинской границы, визита Блинкена в Украину и подготовки к встрече Путина с Байденом, рассказов Ермака относительно "кластерных" предложений Германии и Франции, которые были сформулированы в прошлом году - но озвучены и оговорены украинскими должностными лицами только сейчас, определенную популярность приобрела гипотеза о том, что готовится какая-то масштабная сделка относительно Донбасса.
Та ситуация, при которой даже согласование трехдневного перемирия по случаю большого праздника превращается в попытку России заставить Украину к ведению переговоров с "Л-ДНР", демонстрирует, что даже выполнение первого "кластера", который касается исключительно вопросов безопасности и прекращения огня, намертво остановится на том же препятствии, где потерпела крах идея о пасхальном перемирии. А стороны, которые не смогли договориться о прекращении насилия на три дня, вряд ли смогут договориться о постоянном мире.
И изменить эту ситуацию, кажется, могут или договоренности Москвы с Вашингтоном или радикальное изменение внутриполитической ситуации на России. А переговоры в ТКГ, равно как и нормандский формат, превратились в фигуры сложного, но довольно-таки бессмысленного дипломатического танца.
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