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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Земельный референдум. Как Тимошенко сделает из Зеленского «врага народа»

21:31 30.04.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Делвоая столица

Продавив через парламент закон о референдуме, Зеленский создал себе большую проблему. Первой воспользуется этим механизмом Тимошенко, которая уже анонсировала грандиозную пиар-акцию.

Разумеется, Владимир Зеленский создавал референдумный механизм для собственных нужд. Он хотел пользоваться им для хвастовства - мол, обеспечил народовластие. То есть это была прежде всего популистская затея. Заодно это надежный способ отвлечения внимания общества от внутренних проблем. Напомним, закон «О всеукраинском референдуме» был подписан Зеленским 8 апреля. И тем же вечером его представитель в Верховной Раде, первый вице-спикер Руслан Стефанчук в эфире телепрограммы «ТСН» заявил, что на референдуме должны быть рассмотрены вопросы о вхождении Украины в ЕС и НАТО.

Также известно о планах Банковой вынести на референдум поправки к Конституции. Правда, это неконституционно, но ЦИК, конечно же, исполнит волю Банковой, а Конституционный суд, вероятно, будет не способен принять никакого решения - ни за, ни против такого референдума. Однако эти планы если и будут запущены в реализацию, то уже после Дня Независимости 24 августа.

Пока же со стороны «слуг народа» не видно никакой референдумной активности. Закон вступил в силу - и простаивает без пользы.

"Народная инициатива" Тимошенко

И вот, пока на Банковой тормозят, решила поторопиться Юлия Тимошенко. Она намерена воспользоваться механизмом референдума, чтобы поднять народ против продажи земли. Ну и вообще против Зеленского, поскольку земельная реформа - это его детище. Как известно, рынок земли должен заработать с 1 июля. Так что тема эта для селян более чем горячая.

Неделю назад лидер «Батьківщини» заявила о создании инициативной группы численностью более 12 тыс. человек. Собрание для инициации референдума назначено на 22 мая.

Ввиду пандемии COVID-19 инициаторы хотели провести собрание онлайн, но ЦИК ответила отказом. Это дало Тимошенко лишний повод для издевательств над Зеленским: «В ЦИК абсолютное большинство президента. Знают ли они о цифровизации, о диджитализации, о референдуме по новейшим технологиям, о которых говорится в программе Зеленского?» Теперь решено, что собрание будет проведено в Киеве (возможно, на каком-то стадионе). «Мы будем идти дальше. Мы проведем этот референдум и защитим людей», - уверяет лидер «Батьківщини».

Повышению градуса селянского недовольства, по мнению Тимошенко, будет способствовать принятый 28 апреля закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений». Как известно, «Батьківщина» была самым активным противником этого закона. Но теперь, когда он принят, Тимошенко уже использует его для прокачки темы референдума.

29 апреля, выступая в парламенте, она стала пугать селян грядущими бедами: «Всем понятно, что вчера были приняты такие изменения в Земельный кодекс, по которым Украина больше не будет влиять на свою сельскохозяйственную землю. Теперь иностранные корпорации и банки смогут покупать наши черноземы, разрешается снимать верхний слой плодородных земель и продавать ценные земли, а у людей будут по-хамски забирать землю и заставлять покупать ее по рыночной цене».

И она тут же перешла к референдуму. «Мы поможем людям провести референдум, который отменит все земельные законы. Мы знаем, что нам будут препятствовать, но нам известны все технологии, которые готовятся для того, чтобы слить референдум, и мы не позволим это сделать», - пообещала лидер «Батьківщини».

Селянский бунт "Батьківщини"

Однако это только часть сценария. Разные источники утверждают, что после 10 мая в Киев приедут на акции протеста большие массы селян. Свое возмущение они направят напрямую на «слуг народа», обвиняя их в рейдерстве земли.

Информационная подготовка к этому уже началась. На брифинге 26 апреля Тимошенко рассказала о схеме, жертвами которой стали 425 владельцев паев в Киевской области. Селяне объединились в кооператив «Новоселицкий», но заработанные ими деньги и даже зерно из зернохранилищ отобрали рейдеры, которые зарегистрировали через «черного регистратора» компанию с аналогичным названием и оформили все паи и активы на себя.

«За этой преступной компанией стоит председатель аграрного комитета Верховной Рады Николай Сольский, который в парламенте проталкивает законы о распродаже земли, и его сообщники. Выяснилось, что по всей стране рейдеры охотятся на крестьянские кооперативы. Таким образом, у людей только эта группа сейчас забирает 300 тыс. га земли. Поэтому эти дельцы ждут, когда с 1 июля начнет действовать закон о распродаже земли, чтобы за коррупционные средства выкупить эту землю в свою собственность», - рассказала Тимошенко журналистам. И резюмировала: «Вот так рейдерит всю страну действующая власть».

Бесславный конец коалиции

Судя по риторике лидера «Батьківщини», коалиция ее партии со «слугами народа» умерла, не родившись. Напомним, что переговоры о таком объединении шли с декабря прошлого года.

Неделю назад Тимошенко еще надеялась на возможность союза с Зеленским. «Мы сейчас пытаемся убедить президента и его команду, что выбранный ими курс на сдачу национальных интересов - это тупиковый путь и для Украины, и для них лично, ведь рано или поздно за это придется отвечать. Сейчас надо объединиться, собрать профессиональную правительственную команду, которая знает, как поднять страну и будет независимой от внешних сил и местной олигархии. Если мы увидим, что убедить президента нет шанса, мы будем обращаться к людям о необходимости переизбирать власть», - предупредила она.

Но на Банковой ее призыв к объединению проигнорировали. И она приступила к реализации своей угрозы.

Подчеркнем, что «Батьківщина» действует не одна. Своими союзниками в организации земельного референдума она называет Ассоциацию фермеров и землевладельцев Украины, Украинскую аграрную конфедерацию, Центр аграрных реформ, селянские профсоюзы.

Для «Батьківщини» это не просто пиар-кампания. Тимошенко вцепилась в тему земельного референдума мертвой хваткой, поскольку село - это ее ядерный электорат. И она хочет его мобилизовать. Она знает, что уступает в президентских рейтингах Зеленскому, Порошенко, Бойко. И сейчас она видит шанс пробиться вперед.

Тимошенко понимает, что Зеленский может сорвать ей референдум, но ей важна сама битва. Важна, во-первых, для того, чтобы продемонстрировать народу свои бойцовские качества и свою способность бороться за его интересы. А во-вторых, чтобы превратить Зеленского во «врага народа». Именно поэтому после 9 мая будут параллельно раскручиваться протесты селян и организация референдума.

Вилка Зеленского

Реально закон о референдуме прописан так, что реализовать его без админресурса власти и без доброй воли ЦИК весьма трудно. Прежде всего, ЦИК может не признать само собрание по инициации референдума или же отказаться зарегистрировать инициативную группу. Конституция говорит, что всеукраинский референдум провозглашается по народной инициативе по требованию не менее 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса, при условии, что подписи о назначении референдума собраны не менее чем в 16 областях и не менее чем по 100 тысяч подписей в каждой области. Закон о референдуме отводит на это 40 дней, причем собирать подписи имеют право только члены инициативной группы. Потому-то и понадобились Тимошенко 12 тысяч членов. Но и то не факт, что они успеют собрать нужное число подписей. К тому же возможны нападения на палатки сборщиков подписей, кража и порча подписных листов, запугивание членов инициативной группы и т.д. После сбора подписей ЦИК может под разными предлогами забраковать часть подписных листов - и в результате получится, что инициаторы не уложились в нормы закона.

Однако тут вот какое дело. Даже если инициативная группа сама провалит сбор подписей, в глазах народа виновата будет власть. Ибо власть уже показала, на что он способна, например, во время недавних выборов в 87-м округе на Ивано-Франковщине. Короче, Тимошенко использует кампанию по сбору подписей еще и для того, чтобы народ увидел «антинародное лицо власти».

Зеленский попал в вилку, которую создал себе сам. Если он будет срывать инициацию референдума, препятствовать сбору подписей и т.д. - он перечеркнет свой имидж защитника народовластия. Если же он позволит провести референдум против рынка земли - он перечеркнет свой имидж отца земельной реформы.

По-честному Зеленский должен был бы не мешать Тимошенко с ее референдумом, а просто каждый день записывать видосики для селян с пропагандой земельной реформ, опровержениями мифов, реагированием на опасения селян и т.д. Если Тимошенко обвиняет какого-то «слугу народа» в рейдерстве - Зеленский должен или доказать народу его невиновность, или посадить его, чтобы народ увидел, что власть на стороне селян, а не рейдеров.

Но такое развитие событий маловероятно. Скорее всего, Зеленский побоится допустить земельный референдум, ибо он знает, что на нем обязательно выиграет популизм. Теоретически он мог бы придумать собственную популистскую сказку - например, о том, как все украинцы разбогатеют после запуска рынка земли. Но в это мало кто поверит, скорее люди поверят в то, что озолотится кучка магнатов.

Поэтому грядет большая пиар-битва между Тимошенко и Зеленским. По большому счету, это борьба за рейтинги. Но она может выплеснуться из телеэфира в реальную жизнь.

Тем более что земельное рейдерство и «черные регистраторы» - это не страшилки и не шутки. Это то, что в самом деле может вызвать социальный взрыв. Особенно если «Батьківщина» будет поджигать, а власть своими мудрыми действиями - подливать бензина в огонь.
 

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