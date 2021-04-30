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Ободрение и предупреждение: Зачем Блинкен едет в Украину
14:47 30.04.2021 |
Визит главы Госдепа в Киев стал своеобразным первым этапом подготовки к встрече между Путиным и Байденом. Которая не факт, что произойдет. Но кроме попыток убедить Банковую, что интересы Украины в Вашингтоне пока забывать не планируют, у Блинкена будут и менее приятные темы для разговора.
Сообщение о том, что государственный секретарь США Энтони Блинкен прибудет в Украину на следующей неделе, неожиданностью не стало. Утечка про финальную стадию подготовки к подобному визиту случилась из украинского правительства и была опубликована CNN еще в начале недели.
Этот визит в США рассматривают как своеобразный первый этап подготовки к потенциальной встрече президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина, которая может случиться в начале лета.
Посещение Киева главой дипломатического ведомства США должно снять обеспокоенность Банковой о том, что Вашингтон может поступиться интересами Украины во время переговоров с Москвой. "Тот факт, что администрация Байдена направит своего наивысшего дипломата в Украину за несколько недель до потенциального саммита, дает четкий сигнал того, что Вашингтон поддерживает восточноевропейское государство и ценит его как союзника", - комментировали ситуацию западные журналисты.
При этом успокоительные разговоры, вероятно, будут сопровождаться и конкретными предложениями по улучшению способности Украины противостоять военной угрозе со стороны Кремля. Ведь вывод российских войск, задекларированный Москвой, продвигается крайне медленно - и в любой момент может обернуться новой эскалацией.
Также во время визита Блинкена, скорее всего, будет обсуждаться и возможность встречи президента Украины с его американским коллегой, во время вероятного летнего турне Байдена по Европе.
Впрочем, как встреча с Путиным, так даже и европейское турне Байдена до сих пор остаются под вопросом. Поскольку деградация отношений между Россией и США пока только набирает скорость. В ответ на решение Кремля выслать из страны десять американских дипломатов и запретить американским дипломатическим представительствам на России нанимать россиян и граждан третьих стран, в Белом доме вчера было принято решение вообще прекратить выдачу американских виз гражданам России - за исключением дипломатических и части иммиграционных. А всем гражданам США, которые находятся на России и нуждаются в обновлении визы, Госдеп настойчиво посоветовал до 15 июня вернуться домой.
При таких условиях вероятность встречи в верхах хотя и не обнуляется - но делать какие-то прогнозы относительно ее сроков и характера разговора было бы опрометчиво.
Впрочем, общение с Блинкеном в Киеве вряд ли взбодрит Банковую. Поскольку на повестке дня есть немало проблемных вопросов. Начиная с достаточно технических - вроде отсутствия в Украине посла США.
И завершая фактически философскими - о крайне медленных темпах обещанной Зеленским "деолигархизации". Которая, благодаря появлению положительной динамики в делах "Приватбанка", будто бы сделала шаг вперед. Зато после последних оригинальных решений в сфере корпоративного управления, с помощью которых правительство сумело "уйти" с должности главу "Нафтогаза" Коболева, имеет все шансы сделать два шага назад. Это не говоря уже о судебной реформе, Конституционном суде Украины и неидеальной ситуации с противодействием коррупции в сфере обороны.
Параллельно с тем обсуждения требуют и политические вопросы - вроде наполнения реальным содержанием широко разрекламированной, но пока еще немного аморфной концепции "Крымской платформы".
Поэтому разговоры украинских чиновников с Блинкеном не будут ни простыми, ни сплошь для них приятными. Остается надеяться, что на Банковой трезво оценивают стратегическую важность сотрудничества с США, не будут пренебрегать подготовкой к этой встрече, и смогут предложить Блинкену адекватные ответы на вопросы, касающиеся проблем в двусторонних отношениях.
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