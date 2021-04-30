Новая «семья»? Как Банковая берет под контроль энергетику и почему это напоминает времена Януковича

Ігор Петренко / Depo.ua

И нового главу "Нафтогаза" Юрия Витренко, и нового руководителя Минэнерго Германа Галущенко считают креатурами именно Банковой. Но можно ли утверждать, что энергетическая сфера начинает отходить под контроль Зе-ОП?

Не факт, что идея с назначением Витренко и Галущенко и профит от нее должны принадлежать лично Владимиру Зеленскому. Инициаторами этих кадровых решений могли стать, скажем, глава президентского офиса Андрей Ермак или первый помощник главы государства Сергей Шефир. Фамилия не имеет принципиального значения в данном контексте. Важно то, что, на взгляд внешнего наблюдателя, не происходит деолигархизация стратегически важной энергетической сферы, скорее речь идет о перераспределении влияний в ней в пользу нынешней властной команды. Таким образом, мы не двигаемся в классическом и единственно верном направлении - прочь от Москвы, а только имеем основания ожидать появления нового олигарха, который вырастет на известных "энергетиках".

Похоже, такую опасность видят и за океаном, откуда устами представителя Госдепа Неда Прайса в уши высших лиц нашего государства донесли глубокую обеспокоенность "недавними манипуляциями, которые украинский Кабинет Министров сделал в вопросах регулирования, чтобы уволить наблюдательный совет и сменить руководство лидирующей энергетической компании (речь идет о" Нафтогазе", - ред.)". Относительно Галущенко наши партнеры пока молчат. Впрочем, учитывая привязку нового министра к фигуре Андрея Деркача (сам министр такую связь отвергает), скоро оценят и это назначение.

Галущенко, выступая в Раде, пообещал не увеличивать тарифы на электроэнергию и газ, "а искать пути, как их уменьшить для уязвимых слоев населения". Здесь кроется важный момент для понимания обстоятельств его назначения. Это обещание выполнить одно из ключевых обещаний (извиняемся за тавтологию) Зеленского - не повышать коммунальные тарифы. Однако интересно, как министр справится с тем, что наобещал, ведь рост цен на газ и электричество уже стал стабильным украинским трендом последнего времени.

Но оставим свежеиспеченному министру выполнять данные им с парламентской трибуны обещания. Акцентируем на другом, а именно на вероятной попытке ближайшего окружения Владимира Зеленского овладеть командными высотами в топливно-энергетический отрасли и, соответственно, втиснуть интересы кого-то из важных бизнесменов, которые потенциально подпадают под действие до сих пор не написанного Банковой "закона об олигархах".

Сделаем краткий экскурс в новейшую историю и напомним, что стало началом конца одного из предшественников Зеленского, а именно Виктора Януковича. А таким стало намерение четвертого по счету президента Украины переделить в пользу своей семьи ряд хлебных сфер экономики, в том числе лакомые взгляды в энергетическом направлении. Янукович расставлял на ключевые посты близких к себе и своему окружению людей, несмотря на их деловые качества и репутацию. Так в нашей истории возникли имена Арбузова, Курченко, Саши-"стоматолога", то есть старшего сына экс-президента. До поры до времени Виктор Федорович усиливал влияние "семьи", но когда начался Майдан, олигархи, крупные и небольшие, начали играть в свои игры. А когда Янукович убежал на Россию, не слишком за ним жалели.

Учитывая отсутствие предварительного серьезного экспертного обсуждения назначенных фигур в энергетическом секторе, можно спрогнозировать, что мы можем стать свидетелями очередного этапа хождение по старым граблям. Разве что функцию печально известной донецкой "семьи" у Владимира Александровича будут выполнять друзья по "Кварталу". Если это так, то вопрос лишь в том, когда завершится "олигархический консенсус", сложившийся в последнее время вокруг власти, и классические группы влияния, которые увидят опасность для себя от наделенных властью лиц, договорятся между собой, что время Зеленского на должности арбитра нации истек. Подставят ли в таком случае плечо наши западные партнеры? Видимо, кому-то стоит хорошо вчитаться в заявление американского Госдепа.