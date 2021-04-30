Витренко предложил Коломойскому создать нефтяного гиганта

Новый глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко предлагает рассмотреть объединение ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) с последующим получением контрольной доли новой вертикально-интегрированной компании государством.

"С одной стороны, "Укрнафта" фактически добывает нефть, а перерабатывать в Украине ее может только Кременчугский НПЗ. С другой стороны Кременчугский НПЗ может в Украине взять большие объемы нефти только в "Укрнафте". С экономической точки зрения есть определенная экономическая целесообразность в так называемой вертикальной интеграции, когда есть интеграция между добычей и переработкой", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Витренко, действующая власть, включая президента страны, в отличие от прошлой, не приемлет управление и контроль над государственными активами со стороны олигархов.

"Так вот, возникает вопрос: а, возможно, государство должно объединить добычу и переработку в эту вертикальную интеграцию? Возможно, господин Коломойский (акционер обеих компаний - ИФ) удовлетворится статусом миноритарного акционера, и просто будет получать дивиденды от этой вертикальной интеграции, не влияя, не контролируя эти активы?", - отметил Витренко.

В этой связи глава "Нафтогаза" не исключил отказа от разделения активов ПАО "Укрнафта" между государством и миноритарными акционерами.

По его словам, изначально вариант разделения активов рассматривался для решения вопроса с налоговым долгом нефтедобывающей компании, когда акционеры заплатят за них и направят полученные средства на его погашение, но возникли сложности с их справедливой оценкой и множеством технических нюансов.

"Поэтому проблема с налоговым долгом была (в конце 2020 года- ИФ) решена другим, более реалистичный способом - это вариант с закупкой газа - и налоговый долг погашен. У "Укрнафты" сейчас нет долга. Возникает вопрос: а зачем тогда делать разделение активов, с этой точки зрения?", - отметил глава НАК.

"Общий лейтмотив заключается в том, чтобы не уступать что-то господину Коломойскому, а наоборот занимать более жесткую позицию ко всем олигархам, в частности, к Коломойскому относительно той же "Укрнафты" и "Укртатнафты". И таким путем обеспечивать как экономическую эффективность работы активов, так и национальные интересы", - резюмировал он.

Как сообщалось, в феврале 2021 года "Нафтогаз" направил наблюдательному совету "Укрнафты" уведомление о необходимости начать изучение и рассмотрение вопроса разделения ее активов по бизнес-направлениям с миноритарными акционерами.

"Нафтогаз" просил на ближайшем заседании наблюдательного совета "Укрнафты" рассмотреть этот вопрос с дальнейшим утверждением календарного плана и мероприятий по его реализации. Должен был быть утвержден состав рабочей группы, проведен отбор компании из "большой четверки" для оценки активов, утвержден юридический советник для сопровождения процесса.

В настоящее время переговоры "Нафтогаза" с миноритарными акционерами "Укрнафты" по разделению активов компании ведутся на нескольких уровнях, и на одном из них экс-глава правления НАК Андрей Коболев общается напрямую с бизнесменом Игорем Коломойским, сообщил сам Коболев в начале марта.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, - порядка 42% акций.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 43,05% акций "Укртатнафты", еще по 28% контролируют структуры экс-владельцев ПриватБанка" и бизнесмена Александра Ярославского.