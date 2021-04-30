Кукиш Вашингтону. Почему Галущенко стал министром энергетики

Юрий Вишневский / Деловая столица

Сейчас резко возросла опасность политических решений в сфере энергетики. И что наша энергетическая независимость и безопасность будет выставлена на торги с Москвой.

Верховная Рада 305 голосами назначила Германа Галущенко министром энергетики. Это весьма высокий уровень доверия. Именно поэтому очень важны мотивы голосования народных депутатов.

Антиамериканское большинство

Зачастую голосования по министрам отображают отношение депутатских фракций и групп к правящему большинству. Фракции и группы, не участвующие в правящем большинстве, обычно отказывают в поддержке «чужим» министрам, чтобы не нести политической ответственности за их деятельность.

Однако на этот раз при голосовании за нового министра энергетики сессионный зал разделился не по критерию отношения к Зе-власти, а по критерию отношения к США. И 305 голосов за Галущенко были поданы именно в качестве кукиша Вашингтону.

Весьма откровенно эту позицию сформулировала предводительница «Батьківщини» Юлия Тимошенко. Утром 29 апреля она произнесла две речи.

В первом выступлении она пообещала, что Владимир Зеленский «будет отвечать по уголовному кодексу за все, что он сделал в стране вместе со своей бандой». «Мы не спустим вам ничего. То, что у вас сегодня огромное большинство и абсолютная власть, вас не спасет!» - предупредила она Зеленского и «слуг народа».

Но уже через час, выступая по кандидатуре Галущенко, Тимошенко рассказала, что фракция решила поддержать его на пост министра. И ее совсем не смутило то, что он выдвиженец той самой политической силы, которую сама Тимошенко называет бандой. Ибо у него есть главное достоинство, которое затмевает недостатки. Оказывается, Галущенко встретился с фракцией «Батьківщини», и на той встрече Тимошенко спросила его, готов ли он покончить с внешним управлением в сфере энергетики, которое установилось с 2014 года. И Галущенко, по словам Тимошенко, ответил, что готов. Вот потому-то «Батьківщина» и решила его поддержать. Вряд ли нужно подробно объяснять, что под «внешним управлением» Тимошенко и ее единомышленники имеют в виду отнюдь не управление из Москвы, которое было при Януковиче, а управление из Вашингтона.

Так что голосование за Галущенко фактически очертило контуры антиамериканского большинства. 305 голосов - это 227 «слуг народа», 20 представителей ОПЗЖ, 19 членов группы «Доверие», 17 членов фракции «Батьківщини», 14 членов группы «За майбутнє» и 8 внефракционных (в том числе спикер и оба его зама).

Фактор Деркача

И только две фракции категорически отказались поддержать Галущенко: «Европейская солидарность» и «Голос». Петр Порошенко озвучил позицию «ЕС» еще 26 апреля, выступая на согласительном совете парламента. Он подчеркнул, что его партия не поддерживает назначение на должность министра энергетики кандидата, которого связывают с народным депутатом Андреем Деркачом. Как известно, правительство США еще в прошлом году официально признало Деркача агентом Кремля и ввело против него санкции за вмешательство в американские выборы. «Безусловно, очень важно назначить руководителя Министерства энергетики. Но очень печально, когда вместо того, чтобы против Деркача вводить санкции, как это сделали США, его представителя назначают министром энергетики», - заявил Порошенко. На партийном сайте тогда же высказали версию, что Зеленский решил этим кадровым назначением рассчитаться с Деркачом за обнародование фальшивых «пленок Байдена - Порошенко».

Утром 29 апреля, перед голосованием по кандидатуре министра энергетики, от имени «Европейской солидарности» выступила София Федына. «Известно, что Галущенко - это человек Деркача. Того самого, которого США считают агентом Кремля. Это таким образом вы, возможно, хотите развалить хорошие отношения с США? Я напомню, что это уже третье пришествие команды Деркача к рулю "Энергоатома". Но каждый раз последствия были критическими - возвращение в сторону Москвы», - заявила Федына.

В подтверждение своих слов она напомнила, что во времена Януковича Галущенко работал в команде Деркача в «Энергоатоме». Результатом работы этой команды стало то, что Украина отказалась от атомного топлива американской компании Westinghouse и вновь вернула полную зависимость украинских АЭС от Москвы. Также Федына напомнила события после возвращения Галущенко в «Энергоатом»: этой зимой Украина перешла на импорт больших объемов энергии с новой Белорусской АЭС. «Мы ставим под удар нашего ближайшего партнера - Литовскую республику, - отметила Федына. - Именно в этом зале президент Литвы просил нас не покупать электроэнергию с Белорусской АЭС. Таким образом вы хотите развалить наши добрые отношения с Литвой?»

Своеобразно выразила свое отношение к кандидатуре Галущенко фракция партии «Голос». Она передала слово для выступления внефракционному народному депутату Гео Леросу, который накануне обнародовал целый видеоролик с фактажом против Галущенко. В своем выступлении Лерос сообщил, что, по его сведениям, сейчас есть несколько уголовных дел, в которых фигурируют руководители «Энергоатома», в том числе и Галущенко.





Крыша на Банковой

Впрочем, это как раз тот случай, когда уместна сакраментальная фраза «не все так однозначно». Было бы преувеличением утверждать, что Банковая, протолкнув через Верховную Раду кандидатуру Галущенко, тем самым уже передала Москве (прямо или косвенно, через Деркача) контроль над нашим Минэнерго. Скорее можно говорить, что Банковая взяла контроль над Минэнерго в свои руки. А как она этим контролем воспользуется и в какую сторону повернет - Вашингтона или Москвы - это остается под вопросом. Ответ дадут реальные дела.

Пока же упомянем некоторые факты из биографии нового министра энергетики. В 2013-2014 гг., во времена Януковича, Галущенко работал в «Энергоатоме» на должности исполнительного директора по правовому обеспечению. В мае 2020 г. нынешняя власть вернула его в «Энергоатом» на должность вице-президента.

Зачем Зе-команде понадобилось «новое лицо», которое было соучастником режима Януковича, никто народу не объяснил. Поскольку во главе Минэнерго тогда стояла Ольга Буславец, пошли слухи, что за этим назначением стоят интересы Рината Ахметова. Однако действительность оказалась интереснее этой плоской схемы.

Неделю назад издание LegalHub со ссылкой на источник во фракции «слуг народа» сообщило, что Галущенко близок к первому помощнику Зеленского Сергею Шефиру. «Сначала его кандидатуру предложил экс-глава "Энергоатома" Андрей Деркач. Но сейчас его деятельность курирует Шефир. Галущенко не состоит в отношениях с Коломойским и Ахметовым, но прекрасно ладит с окружением президента Владимира Зеленского. Он часто бывает в Офисе президента», - пояснил собеседник издания.

Еще один интересный вопрос - почему на должность министра решили двигать человека, который занимал в «Энергоатоме» всего лишь должность вице-президента? Почему не пригласили, например, и.о. президента «Энергоатома» Петра Котина?

В связи с этим приведем информацию, которую сообщил бывший глава дирекции по предотвращению и противодействию коррупции «Энергоатома» Олег Полищук. Он был уволен в январе этого года и вскоре после увольнения дал большое интервью украинскому специализированному сайту kosatka.media, который освещает события в энергетике. По словам Полищука, когда Котин приступил к исполнению обязанностей (его назначили на должность и.о. президента «Энергоатома» 29 марта прошлого года), он очень много распоряжений давал в присутствии Галущенко, хотя тот тогда не занимал в компании никакой должности. Ожидалось, что Галущенко назначат вице-президентом едва ли не на следующий день после назначения Котина, но почти месяц тогдашняя и.о. министра энергетики Ольга Буславец не вносила кандидатуру Галущенко для рассмотрения на заседание правительства. «Но потом все-таки внесла. Есть информация, что это произошло после вмешательства кого-то из Офиса президента Украины», - сообщил Полищук.

Короче, можно резюмировать, что реальным руководителем «Энергоатома» с апреля прошлого года был Галущенко. Став министром, он, по-видимому, сохранит контроль над компанией. И вся эта структура, Минэнерго плюс «Энергоатом», будет напрямую подчиняться Банковой.

Если вспомнить, что одновременно под контроль Банковой перешла компания «Нафтогаз Украины» (после замены Андрея Коболева во главе правления НАК на Юрия Витренко), то вырисовывается весьма пугающая картина.

Раньше главные опасения заключались в том, что Минэнерго и государственные активы в энергетике пребывают под контролем олигархов. Ну и олигархи получают сверхприбыли за счет государства.

Но теперь, похоже, пришло время опасаться не только того, что вместо олигархов наживаться на государстве будет кто-то на Банковой. Сейчас резко возросла опасность политических решений в сфере энергетики. И что наша энергетическая независимость и безопасность будет выставлена на торги с Москвой. Или - уже выставлена.