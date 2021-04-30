Кукиш Вашингтону. Почему Галущенко стал министром энергетики

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Кукиш Вашингтону. Почему Галущенко стал министром энергетики

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Сейчас резко возросла опасность политических решений в сфере энергетики. И что наша энергетическая независимость и безопасность будет выставлена на торги с Москвой.

Верховная Рада 305 голосами назначила Германа Галущенко министром энергетики. Это весьма высокий уровень доверия. Именно поэтому очень важны мотивы голосования народных депутатов.

Антиамериканское большинство

Зачастую голосования по министрам отображают отношение депутатских фракций и групп к правящему большинству. Фракции и группы, не участвующие в правящем большинстве, обычно отказывают в поддержке «чужим» министрам, чтобы не нести политической ответственности за их деятельность.

Однако на этот раз при голосовании за нового министра энергетики сессионный зал разделился не по критерию отношения к Зе-власти, а по критерию отношения к США. И 305 голосов за Галущенко были поданы именно в качестве кукиша Вашингтону.

Весьма откровенно эту позицию сформулировала предводительница «Батьківщини» Юлия Тимошенко. Утром 29 апреля она произнесла две речи.

В первом выступлении она пообещала, что Владимир Зеленский «будет отвечать по уголовному кодексу за все, что он сделал в стране вместе со своей бандой». «Мы не спустим вам ничего. То, что у вас сегодня огромное большинство и абсолютная власть, вас не спасет!» - предупредила она Зеленского и «слуг народа».

Но уже через час, выступая по кандидатуре Галущенко, Тимошенко рассказала, что фракция решила поддержать его на пост министра. И ее совсем не смутило то, что он выдвиженец той самой политической силы, которую сама Тимошенко называет бандой. Ибо у него есть главное достоинство, которое затмевает недостатки. Оказывается, Галущенко встретился с фракцией «Батьківщини», и на той встрече Тимошенко спросила его, готов ли он покончить с внешним управлением в сфере энергетики, которое установилось с 2014 года. И Галущенко, по словам Тимошенко, ответил, что готов. Вот потому-то «Батьківщина» и решила его поддержать. Вряд ли нужно подробно объяснять, что под «внешним управлением» Тимошенко и ее единомышленники имеют в виду отнюдь не управление из Москвы, которое было при Януковиче, а управление из Вашингтона.

Так что голосование за Галущенко фактически очертило контуры антиамериканского большинства. 305 голосов - это 227 «слуг народа», 20 представителей ОПЗЖ, 19 членов группы «Доверие», 17 членов фракции «Батьківщини», 14 членов группы «За майбутнє» и 8 внефракционных (в том числе спикер и оба его зама).

Фактор Деркача

И только две фракции категорически отказались поддержать Галущенко: «Европейская солидарность» и «Голос». Петр Порошенко озвучил позицию «ЕС» еще 26 апреля, выступая на согласительном совете парламента. Он подчеркнул, что его партия не поддерживает назначение на должность министра энергетики кандидата, которого связывают с народным депутатом Андреем Деркачом. Как известно, правительство США еще в прошлом году официально признало Деркача агентом Кремля и ввело против него санкции за вмешательство в американские выборы. «Безусловно, очень важно назначить руководителя Министерства энергетики. Но очень печально, когда вместо того, чтобы против Деркача вводить санкции, как это сделали США, его представителя назначают министром энергетики», - заявил Порошенко. На партийном сайте тогда же высказали версию, что Зеленский решил этим кадровым назначением рассчитаться с Деркачом за обнародование фальшивых «пленок Байдена - Порошенко».

Утром 29 апреля, перед голосованием по кандидатуре министра энергетики, от имени «Европейской солидарности» выступила София Федына. «Известно, что Галущенко - это человек Деркача. Того самого, которого США считают агентом Кремля. Это таким образом вы, возможно, хотите развалить хорошие отношения с США? Я напомню, что это уже третье пришествие команды Деркача к рулю "Энергоатома". Но каждый раз последствия были критическими - возвращение в сторону Москвы», - заявила Федына.

В подтверждение своих слов она напомнила, что во времена Януковича Галущенко работал в команде Деркача в «Энергоатоме». Результатом работы этой команды стало то, что Украина отказалась от атомного топлива американской компании Westinghouse и вновь вернула полную зависимость украинских АЭС от Москвы. Также Федына напомнила события после возвращения Галущенко в «Энергоатом»: этой зимой Украина перешла на импорт больших объемов энергии с новой Белорусской АЭС. «Мы ставим под удар нашего ближайшего партнера - Литовскую республику, - отметила Федына. - Именно в этом зале президент Литвы просил нас не покупать электроэнергию с Белорусской АЭС. Таким образом вы хотите развалить наши добрые отношения с Литвой?»

Своеобразно выразила свое отношение к кандидатуре Галущенко фракция партии «Голос». Она передала слово для выступления внефракционному народному депутату Гео Леросу, который накануне обнародовал целый видеоролик с фактажом против Галущенко. В своем выступлении Лерос сообщил, что, по его сведениям, сейчас есть несколько уголовных дел, в которых фигурируют руководители «Энергоатома», в том числе и Галущенко.


Крыша на Банковой

Впрочем, это как раз тот случай, когда уместна сакраментальная фраза «не все так однозначно». Было бы преувеличением утверждать, что Банковая, протолкнув через Верховную Раду кандидатуру Галущенко, тем самым уже передала Москве (прямо или косвенно, через Деркача) контроль над нашим Минэнерго. Скорее можно говорить, что Банковая взяла контроль над Минэнерго в свои руки. А как она этим контролем воспользуется и в какую сторону повернет - Вашингтона или Москвы - это остается под вопросом. Ответ дадут реальные дела.

Пока же упомянем некоторые факты из биографии нового министра энергетики. В 2013-2014 гг., во времена Януковича, Галущенко работал в «Энергоатоме» на должности исполнительного директора по правовому обеспечению. В мае 2020 г. нынешняя власть вернула его в «Энергоатом» на должность вице-президента.

Зачем Зе-команде понадобилось «новое лицо», которое было соучастником режима Януковича, никто народу не объяснил. Поскольку во главе Минэнерго тогда стояла Ольга Буславец, пошли слухи, что за этим назначением стоят интересы Рината Ахметова. Однако действительность оказалась интереснее этой плоской схемы.

Неделю назад издание LegalHub со ссылкой на источник во фракции «слуг народа» сообщило, что Галущенко близок к первому помощнику Зеленского Сергею Шефиру. «Сначала его кандидатуру предложил экс-глава "Энергоатома" Андрей Деркач. Но сейчас его деятельность курирует Шефир. Галущенко не состоит в отношениях с Коломойским и Ахметовым, но прекрасно ладит с окружением президента Владимира Зеленского. Он часто бывает в Офисе президента», - пояснил собеседник издания.

Еще один интересный вопрос - почему на должность министра решили двигать человека, который занимал в «Энергоатоме» всего лишь должность вице-президента? Почему не пригласили, например, и.о. президента «Энергоатома» Петра Котина?

В связи с этим приведем информацию, которую сообщил бывший глава дирекции по предотвращению и противодействию коррупции «Энергоатома» Олег Полищук. Он был уволен в январе этого года и вскоре после увольнения дал большое интервью украинскому специализированному сайту kosatka.media, который освещает события в энергетике. По словам Полищука, когда Котин приступил к исполнению обязанностей (его назначили на должность и.о. президента «Энергоатома» 29 марта прошлого года), он очень много распоряжений давал в присутствии Галущенко, хотя тот тогда не занимал в компании никакой должности. Ожидалось, что Галущенко назначат вице-президентом едва ли не на следующий день после назначения Котина, но почти месяц тогдашняя и.о. министра энергетики Ольга Буславец не вносила кандидатуру Галущенко для рассмотрения на заседание правительства. «Но потом все-таки внесла. Есть информация, что это произошло после вмешательства кого-то из Офиса президента Украины», - сообщил Полищук.

Короче, можно резюмировать, что реальным руководителем «Энергоатома» с апреля прошлого года был Галущенко. Став министром, он, по-видимому, сохранит контроль над компанией. И вся эта структура, Минэнерго плюс «Энергоатом», будет напрямую подчиняться Банковой.

Если вспомнить, что одновременно под контроль Банковой перешла компания «Нафтогаз Украины» (после замены Андрея Коболева во главе правления НАК на Юрия Витренко), то вырисовывается весьма пугающая картина.

Раньше главные опасения заключались в том, что Минэнерго и государственные активы в энергетике пребывают под контролем олигархов. Ну и олигархи получают сверхприбыли за счет государства.

Но теперь, похоже, пришло время опасаться не только того, что вместо олигархов наживаться на государстве будет кто-то на Банковой. Сейчас резко возросла опасность политических решений в сфере энергетики. И что наша энергетическая независимость и безопасность будет выставлена на торги с Москвой. Или - уже выставлена.

 

ПО РУБРИКАМ

29.04 Курс доллара скатился, несмотря на крупные валютные покупки Укрэксимбанка «под вакцину»

29.04 Объем выполненных стройработ в Украине в I кв. сократился на 12,3% - Госстат

29.04 Банки сократили прибыль в первом квартале на 32%, – НБУ

29.04 Доллар дорожает к евро и иене 29 апреля в ожидании статистики из США

29.04 Фондовые биржи Азии 29 апреля закрылись в основном ростом

29.04 «Райффайзен Банк Аваль» сменил название

29.04 Комитет рекомендовал Раде поддержать легализацию виртуальных валют во втором чтении

29.04 Справочный курс гривны 29 апреля повышен на 2,63 коп до 27,7452 грн/$1

29.04 Мировой спрос на золото в I кв. упал на 23%, хотя рост потребительского спроса смягчил оттоки из ETF

29.04 Цены на строймонтажработы в Украине в марте возросли на 15,2% – Госстат

29.04 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 28.04.21

29.04 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 29.04.21

29.04 Остаток средств на корсчетах банков 29.04.21

29.04 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 28.04.2021

29.04 Глава Visa заявил о широких возможностях компании в сфере криптовалют

• дальше…

29.04 Кукиш Вашингтону. Почему Галущенко стал министром энергетики

29.04 В Украине появится первая легальная рулетка

29.04 Рада планирует усовершенствовать механизмы обжалования публичных закупок

29.04 Налогообложение иностранной авиатехники снова переносят - решение Рады

29.04 Рада разрешила физлицам-предпринимателям заниматься гостиничным бизнесом

29.04 Госдолг Украины в марте сократился на 38,7 млрд грн, или на $1,2 млрд - Минфин

29.04 Объем выполненных стройработ в Украине в I кв. сократился на 12,3% - Госстат

29.04 Розничный товарооборот в Украине в 2020г вырос на 12,7% в связи с ростом сегмента e-commerce - эксперт

29.04 Оператор ГТС получает необоснованные средства за услуги балансировки - участники рынка

29.04 Действия Оператора ГТС уничтожают сегмент независимых поставщиков газа - участники рынка

• дальше…

29.04 Кукиш Вашингтону. Почему Галущенко стал министром энергетики

29.04 Энергетическое эмбарго, отключение от SWIFT: Европарламент предлагает наказания для РФ за новую агрессию

29.04 ЕС финально ратифицировал соглашение о торговле с Британией после Brexit

29.04 Решение правительства по «Нафтогазу» стало "предательством и дискредитацией западных стандартов" - дипломат

29.04 «Это верхушка айсберга». Какова реальная смертность от COVID-19 в Индии?

29.04 Послы стран G7 отреагировали на увольнения главы «Нафтогаза»

29.04 Госдеп США указал на нарушение принципов корпоративного управления в связи с кадровыми перестановками в «Нафтогазе»

29.04 Байден представил Конгрессу пакет стимулов объемом $1,8 трлн, ориентированный на социальный сектор

29.04 Байден предостерег Путина от дальнейшей эскалации

29.04 ЕС обвиняет Россию в подрыве доверия к «западным» вакцинам

29.04 Боррель не надеется на скорое улучшение отношений с Россией

29.04 Президент Молдовы Майя Санду распустила парламент и назначила выборы на июль

28.04 Дело в политике или качестве? Почему Бразилия отказалась от «Спутника V»

28.04 Кипр незаконно раздал 3500 «золотых паспортов»

28.04 Виталий Портников: Лавров создаёт миф об «агрессивной Украине»

• дальше…

29.04 В Украине появится первая легальная рулетка

28.04 С 1 мая в Киеве ослабят карантинные ограничения - Кличко

28.04 В Украине запустят рынок земли с 1 июля: кто и как сможет купить

28.04 Муж-нардеп, Ляшко и земельный скандал: Что известно о новом председателе Киевоблсовета Наталье Гунько

27.04 Восемь украинских гостиниц получили категорию

23.04 Турция переносит турсезон из-за закрытого неба с РФ: это повлияло и на украинских туристов

22.04 В Киевской области продлено действие ужесточенного карантина до 30 апреля - ОГА

22.04 Аренда жилья в Киеве опять дорожает

21.04 Украина стал полноправным членом Международной организации метрологии

21.04 Кабмин Украины продлил карантин до 30 июня - премьер

20.04 Украина опустилась на одну позицию в Индексе свободы прессы и заняла 97 место - СМИ

20.04 В начале мая у украинцев будет два длинных уикенда

14.04 Комиссия ТЭБ и ЧС продлила карантин в Киеве до 30 апреля - Кличко

14.04 Фальшивые справки: как в Украине подделывают тесты на коронавирус

12.04 Коронавирусный шантаж: Как Кличко и центральная власть борются за рейтинги

• дальше…

29.04 Кукиш Вашингтону. Почему Галущенко стал министром энергетики

29.04 Энергетическое эмбарго, отключение от SWIFT: Европарламент предлагает наказания для РФ за новую агрессию

29.04 Решение правительства по «Нафтогазу» стало "предательством и дискредитацией западных стандартов" - дипломат

29.04 Почти случайное совпадение: Почему после увольнения Коболева к Джулиани пришли с обыском

29.04 Послы стран G7 отреагировали на увольнения главы «Нафтогаза»

29.04 Госдеп США указал на нарушение принципов корпоративного управления в связи с кадровыми перестановками в «Нафтогазе»

28.04 Коболева уволили? По закону не могли. Но что нам закон. Незаконно, но уволили. Почему? Просто так. Потому что хочу

28.04 Предложение возглавить «Нафтогаз» поступило от президента и премьера – Витренко

28.04 Нафтогаз назвал решение Кабмина об увольнении Коболева юридической манипуляцией

28.04 Экс-министра финансов Данилюка лишили должности в набсовете Нацдепозитария

28.04 Энергокомитет Рады поддерживает назначение Галущенко на пост министра энергетики

28.04 Кабмин подтвердил увольнение Коболева и набсовета Нафтогаза, назначение Витренко

28.04 Виталий Портников: Лавров создаёт миф об «агрессивной Украине»

28.04 Виталий Кулик: Увольнение Степанова не поможет Зеленскому, нужны срочные антикризисные меры

28.04 Глава комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов: Надо брать пример с Китая

• дальше…

29.04 Власти Китая оштрафуют Tencent на $1,5 млрд за монопольные практики

29.04 Устройство с интерфейсом «мозг-компьютер» впервые разрешили использовать для лечения в США

29.04 Полупроводниковый кризис добрался до BMW — компания остановит конвейер

29.04 Последним Cadillac с традиционным двигателем будет Escalade

28.04 Китай вывел на орбиту прототип уборщика космического мусора

28.04 Opel возродил модель Manta в виде электрокара

28.04 В Великобритании скоро разрешат беспилотные автомобили на автодорогах

28.04 Компания Renault остановила разработку новых дизельных моторов

28.04 Microsoft и Intel усовершенствовали поиск скрытых майнеров

27.04 Первый пикап Hyundai представили официально

27.04 Honda показала дизайн интерьера будущих моделей

27.04 Участников видеоконференций Zoom теперь можно рассадить в виртуальном помещении с помощью Immersive View

26.04 В приложениях Facebook появится мини-плеер для прослушивания подкастов и музыки из Spotify

26.04 Представлен гибридный кроссовер Huawei

26.04 Для китайского космодрома Вэньчан построят суперкомпьютер с рекордной стоимостью более $3 млрд

• дальше…

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно