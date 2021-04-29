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Энергетическое эмбарго, отключение от SWIFT: Европарламент предлагает наказания для РФ за новую агрессию
18:46 29.04.2021 |
Европейский парламент принял жесткую антироссийскую резолюцию, в которой призвал в случае прямого вторжения России в Украину остановить импорт российских нефти и газа в ЕС, отключить РФ от SWIFT и ввести санкции против приближенных к российской власти олигархов.
Как сообщает "Европейская правда", соответствующий документ члены Европейского парламента одобрили в четверг.
Европарламентарии убеждены, что ЕС должен сделать выводы из крайне тревожного наращивания российского военного присутствия на границе с Украиной.
"Если такое наращивание военной мощи в будущем превратится во вторжение в Украину со стороны Российской Федерации, ЕС должен ясно дать понять, что цена за такое нарушение международного права и норм будет высокой", - говорится в тексте документа.
При условии российского вторжения евродепутаты настаивают, что импорт нефти и газа из России в ЕС должен быть немедленно остановлен, в то время как Россия должна быть исключена из платежной системы SWIFT, а против приближенных к российской власти олигархов и их семей должны быть введены персональные санкции.
Европарламент подтвердил свою прежнюю позицию о необходимости остановить строительство газопровода "Северный поток-2". Кроме того, депутаты выступают за остановку строительства спорных атомных электростанций "Росатомом".
В отдельном пункте евродепутаты подчеркивают, что на фоне угрожающего наращивания военного присутствия России "дружественные страны должны усилить свою военную поддержку Украины и предоставить ей оборонительное оружие", что соответствует статье 51 Устава ООН, которая позволяет индивидуальную и коллективную самооборону.
Европарламент призывает Россию вывести свои войска с временно оккупированных территорий Донбасса и вернуть Украине контроль над Крымом и Севастополем.
Европарламентарии заявили, что незаконная блокада РФ в Черном и Азовском морях должна быть завершена, и предложили ЕС разработать постоянный мониторинг прохода судов в Керченском проливе.
Отдельно в резолюции упоминается ситуация вокруг оппозиционера Алексея Навального. Депутаты призывают к его немедленному освобождению и напоминают российским властям и лично президенту Путину как главе российского государства, что "они несут полную ответственность за заботу о жизни Навального".
Депутаты подчеркивают, что все лица, причастные к судебному преследованию и жестокому обращению с Навальным, должны попасть под санкции в соответствии с Глобальным режимом санкций ЕС в области прав человека.
Еще одной темой для осуждения действий РФ евродепутатами стала ситуация вокруг взрывов на складах в Чехии в 2014 году. Парламент призвал Россию прекратить любую деятельность, направленную на дестабилизацию и угрозу государствам-членам ЕС.
Европарламент призвал государства-члены ЕС, следуя примеру дела Скрипаля, провести скоординированную высылку российских дипломатов из всех стран Евросоюза.
В завершение Европарламент призвал главу дипломатии ЕС и Совет Евросоюза разработать новый стратегический подход к отношениям ЕС с Россией, который бы демонстрировал солидарность с восточными партнерами ЕС, в том числе по вопросам безопасности и мирного разрешения конфликтов.
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