Послы стран G7 отреагировали на увольнения главы «Нафтогаза»

Послы стран "Большой семерки" (G7) приняли к сведению решение Кабинета министров Украины об увольнении председателя правления и наблюдательного совета НАК "Нафтогаз".

Об этом говорится в их заявлении на странице в Twitter.

"Послы G7 принимают к сведению решение Кабинета министров Украины об увольнении председателя правления и наблюдательного совета НАК "Нафтогаз". Эффективное управление госпредприятиями, свободное от политического вмешательства, имеет решающее значение для конкурентоспособности, процветания и исполнения международных обязательств Украины", - отметили дипломаты.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 28 апреля назначил Юрия Витренко главой НАК "Нафтогаз Украины" сроком на один год, предварительно уволив с этой должности Андрея Коболева без соответствующего представления набсовета компании.

Впоследствии в пресс-службе Кабмина уточнили подробности юридической схемы, которая позволила сменить главу "Нафтогаза" без решения наблюдательного совета. В частности, Кабмин с 28 апреля прекратил полномочия независимых членов набсовета, сменил главу компании, а затем переизбрал действующий состав набсовета "Нафтогаза" в том же составе, но уже с 30 апреля и на срок не более полугода.

Кроме того, с 5 апреля объявлен конкурсный отбор кандидатов на занятие должностей четырех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза". В Кабмине уточнили, что действующий состав набсовета продолжит осуществлять свои полномочия до избрания и определения новых представителей.