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Госдеп США указал на нарушение принципов корпоративного управления в связи с кадровыми перестановками в «Нафтогазе»
10:04 29.04.2021 |
Уважение корпоративного управления, прозрачности и добросовестности при назначении персонала в энергетическом секторе является ключом к поддержанию уверенности в приверженности Украины реформам, заявил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.
"Уважение корпоративного управления, прозрачности и добросовестности при назначении персонала в энергетическом секторе - будь то правительственные или государственные предприятия - является ключом к поддержанию уверенности в приверженности Украины реформам", - написал Прайс в Twitter в четверг.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины обнародовал принятые в среду решения о кадровых перестановках в НАК "Нафтогаз Украины" в рамках общего собрания акционеров компании.
Согласно распоряжению, правительство досрочно прекратило полномочия главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, уволив его с должности с 28 апреля, избрало и назначило главой компании Юрия Витренко с 29 апреля.
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