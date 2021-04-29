Госдеп США указал на нарушение принципов корпоративного управления в связи с кадровыми перестановками в «Нафтогазе»

Уважение корпоративного управления, прозрачности и добросовестности при назначении персонала в энергетическом секторе является ключом к поддержанию уверенности в приверженности Украины реформам, заявил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.

"Уважение корпоративного управления, прозрачности и добросовестности при назначении персонала в энергетическом секторе - будь то правительственные или государственные предприятия - является ключом к поддержанию уверенности в приверженности Украины реформам", - написал Прайс в Twitter в четверг.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины обнародовал принятые в среду решения о кадровых перестановках в НАК "Нафтогаз Украины" в рамках общего собрания акционеров компании.

Согласно распоряжению, правительство досрочно прекратило полномочия главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, уволив его с должности с 28 апреля, избрало и назначило главой компании Юрия Витренко с 29 апреля.