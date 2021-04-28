Кабмин подтвердил увольнение Коболева и набсовета Нафтогаза, назначение Витренко

Кабинет министров Украины на собрании акционеров НАК "Нафтогаз Украины" в среду прекратил полномочия членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" и главы правления Андрея Коболева, говорится в сообщении на правительственном портале.

Кроме того, было принято решение о назначении с 29 апреля главой правления НАК "Нафтогаз Украины" врио министра энергетики Украины Юрия Витренко.

Вместо Витренко Кабмин назначил врио Минэнерго замминистра ведомства Юрия Бойко.

В сообщении КМУ отмечается, что на увольнение повлияли неудовлетворительные финансовые показатели "Нафтогаза" за 2020 год: 19 млрд грн чистого консолидированного убытка группы. При этом предложенный в декабре прошлого года руководством "Нафтогаза" проект финплана предусматривал получение чистой прибыли в размере 11,5 млрд грн.

"По результатам заседания общего собрания акционеров работа наблюдательного совета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году признана неудовлетворительной. Соответственно, с 28 апреля 2021 года прекращаются полномочия независимых членов НС НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в НС, а также председателя правления Коболева Андрея Владимировича", - говорится в сообщении.

Независимые члены и представители государства в наблюдательном совете компании продолжат осуществлять свои полномочия до избрания и определения новых представителей.

Кроме того, было принято решение о назначении с 29 апреля главой правления НАК "Нафтогаз Украины" врио министра энергетики Украины Юрия Витренко.

Перед Витренко поставлена задача системного увеличения добычи украинского газа, а также содействие в формировании полноценного и справедливого рынка газа в Украине.

Как сообщалось, консолидированный чистый убыток НАК "Нафтогаз Украины" за 2020 год составил 19,002 млрд грн по сравнению с чистой прибылью 63,294 млрд грн в 2019 году. Без учета компенсации от "Газпрома" в сумме 55,7 млрд грн и приостановленной деятельности (транспортировка газа) чистая прибыль "Нафтогаза" за 2019 год составила 2,6 млрд грн.

Чистый убыток НАК "Нафтогаз Украины", как отдельного юрлица, в 2020 году составил 18,002 млрд грн против 50,658 млрд грн чистой прибыли за 2019-й.