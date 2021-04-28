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Виталий Кулик: Увольнение Степанова не поможет Зеленскому, нужны срочные антикризисные меры
09:34 28.04.2021 |
Есть ли у Зе-власти возможность и дальше делать вид, что борьба с коронавирусом под контролем, - «ДС» обсудила с политологом Виталием Куликом.
«ДС» В коридорах Рады ходят слухи об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова. Поможет ли этот шаг Офиса Зеленского в какой-то мере уменьшить негатив за провалы в борьбе с коронавирусом?
В.К. Им нужно не только менять руководителя министерства, но и срочно вводить какие-то антикризисные меры. После решения Европейского Союза о том, что только вакцинированные определенными вакцинами граждане смогут попадать по безвизу в ЕС, фактически разгромлены предыдущая деятельность и заявления Степанова и Банковой в этом направлении. Поэтому, кроме замены самого Степанова, надо срочно реализовать антикризисную программу, потратить энное количество денег для покрытия этого провала, искать другие средства получения лицензированной Европейским Союзом вакцины для вакцинации значительной части тех, кто в этом нуждается. В частности, мигрантов, студентов, людей с повышенной мобильностью и других.
Отставка Степанова негатива не уменьшит, потому что ответственность возлагается не только на Степанова. Несмотря на попытки Банковой повесить на него всех собак, это ответственность и Офиса президента, и лично Ермака и его заместителей, и всех тех, кто был причастен к разнообразным «мегабольшим поставкам» вакцин в Украину. Хуже того, ответственность лежит в первую очередь на самом Зеленском. Поэтому им не удастся легко переложить ответственность в общественном сознании. Так что придется искать какие-то антикризисные механизмы.
«ДС» С политтехнологической точки зрения увольнять Степанова именно сейчас правильно? Или это надо было делать раньше, или подождать еще?
В.К. Его раньше надо было снимать, так как он уже стал очень токсичным, вобрал в себя весь негатив от провала по борьбе с ковидом и вакцинации, а как фигура, которая может давать какие-то разъяснения или инсайды, он уже не интересен. Даже там, где Степанов якобы не причастен, на него это вешается. Поэтому власти стоит от него избавиться.
«ДС» Говорят, место Степанова может занять Виктор Ляшко. Если на Банковой ценят этого чиновника, целесообразно ли «сжигать» его на этой должности, учитывая, что проваленная кампания по вакцинации будет убивать рейтинг власти как минимум до конца года? Нужна ли эта должность сейчас самому Ляшко?
В.К. А больше некому идти на это место. Только Ляшко и может провести какую-то антикризисную стратегию Банковой по вакцинации, исправить ситуацию. Для главного санитарного врача должность министра - это существенное усиление. А если антикризисные меры будут успешными, можно думать о должности премьер-министра. Хотя у меня есть сомнения, согласится ли Ляшко возглавить Минздрав.
«ДС» В случае несогласия Ляшко какова вероятность, что министерством поставят управлять условного козла отпущения, чьей главной функцией будет собирать на себя негатив?
В.К. Это также может быть. Если не будет стратегии антикризисного реагирования, только таким образом удастся блокировать риски. То есть берут технаря, которого назначают министром или исполняющим обязанности, и используют для сбора негатива. Это возможно, если у Банковой нет другой стратегии и если она смирилась с имиджевыми убытками для Зеленского от провала Степанова.
«ДС» Дефицит врачей и медработников продолжает усиливаться, есть регионы, где ковидные кровати заполнены не на 100%, но лечить больных уже почти некому. Почему в Раде нет проектов от ОП или Кабмина об увеличении зарплат медикам?
В.К. Знаю, что были законопроекты об увеличении средств для медиков, и знаю, что были проблемы с выплатами «ковидных» средств. То есть подобные законопроекты в работе, но я не знаю, на какой они стадии. Насколько я слышал, в социальном блоке правительства это обсуждали и было дано поручение найти средства, в Раде тоже над этим работают. То есть на Банковой понимают важность этой темы.
«ДС» Не надеется ли власть кейсом «Большого строительства» перебить кейс провалов по борьбе с ковидом? Это может произойти?
В.К. Это основная фишка Зеленского. Я уже говорил несколько раз, что он войдет в историю как строитель дорог. Эти дороги ощутимы, мы по ним ездим, это однозначный позитив. Перебивка кейса провалов в медицине возможна, но для определенного сегмента, для определенного количества людей. Это не является массовым 100-%ным джокером, который перебьет любой негатив.
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