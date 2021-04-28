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В Украине запустят рынок земли с 1 июля: кто и как сможет купить
08:30 28.04.2021 |
Рынок земли в Украине заработает уже с 1 июля, когда вступит в силу закон о запуске в оборот сельхозземли. С этого дня приобрести участок смогут не все желающие - а только граждане государства как физлица, и только до 100 га в одни руки.
Об этом передали в министерстве юстиции Украины на странице в Facebook.
В ведомстве назвали особенности купли-продажи сельскохозяйственной земли, объяснили нюансы, для кого рынок украинской земли будет закрыт, и когда участки смогут приобретать компании.
Отмечается, что сейчас преимущественное право на покупку предоставляют арендаторам земли с 2010 года. Цена на земельные участки до 2030 года не может быть ниже нормативной денежной оценки.
Компании смогут покупать землю только начиная с января 2024 года, но не более чем 10 тысяч га.
Банк может получить землю в собственность только как залоговое имущество и должен продать за 2 года.
Проверка покупателя
Сначала покупателя проверяет нотариус на предмет возможности осуществления сделки. Проводится она с использованием сведений Госреестра прав на недвижимое имущество, Государственного земельного кадастра, Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
В Минюсте обратили внимание, что покупателя или владельца земельного участка также будут проверять по субъектным признакам, поскольку определяется перечень лиц, которым при любых условиях запрещается приобретения права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения.
Как платить
Оплата цены сельхозземли по гражданско-правовым договорам осуществляется в безналичной форме. Для этого покупателю нужно открыть счет в банке.
Сведения о средствах
Источники происхождения средств для покупки земельного участка должны быть документально подтверждены.
Кому запрещается покупать землю
* иностранцам до решения референдума;
* государственные и коммунальные земли продавать нельзя;
* запрещается продажа земли ближе чем 50 км до госграницы;
* продавать землю россиянам и представителям террористов;
* продавать землю компаниям-оффшорам.
Ранее в Кабмине высказались о земельной реформе в Украине и заявили, что бесплатных участков на всех не хватит.
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