Муж-нардеп, Ляшко и земельный скандал: Что известно о новом председателе Киевоблсовета Наталье Гунько

Сергей Фоменко / Depo.ua

Председателем Киевского областного совета избрали депутата от "Слуги народа" Наталью Гунько, которая ранее избиралась от "Радикальной партии Олега Ляшко". Ее муж и нардеп от правящей партии был фигурантом земельного скандала, а сама Гунько может похвастаться очень богатой декларацией.

Депутаты Киевского областного совета уволили председателя Александра Склярова и всех его заместителей на заседании 27 апреля. Отставку действующего председателя облсовета поддержали 59 депутатов из 60 присутствующих. Новым председателем избрали депутата от "Слуги народа" Наталью Гунько, которую поддержали 58 из 84 избранников.

Мы собрали информацию и расскажем, что известно о новоиспеченном председателе областного совета Киевской области.

Биография, семья и образование

Наталия Гунько родилась 15 февраля 1979 года в Броварах Киевской области. Среднее образование получила в родном городе, а уже потом переехала в столицу, где поступила на юридическое отделение Национальной академии внутренних дел, которую окончила в 2012 году.

Наталья замужем за Анатолием Гунько, который также имеет юридическое образование и возглавлял компанию "Гильдия Права". Также он имеет долю в строительных организациях "Интер-Профит" и "Финтехинвест", которые занимаются продажей строительных материалов.

В 2015 году Анатолий пытался пройти в Киевский областной совет от партии "Наш край", но потерпел поражение. Следующая неудачная попытка Гунько была в 2019 году, когда он баллотировался от "Батькивщины".

В 2020 году Гунько баллотировался в народные депутаты на мажоритарном округе №208 в Черниговской области от "Слуги народа", где победил экс-нардепа-"радикала" Олега Ляшко, которого считали фаворитом. По сообщениям движения "Честно", Гунько во время предвыборной кампании был замечен в раздаче гречки.

Анатолий и Анастасия Гунько воспитывают дочь Екатерину и сына Константина.

Бизнес и политическая карьера

С 2003 года Наталья Гунько занимала должность секретаря в Шевченковском районном суде Киева. В 2008 году получила должность юридического консультанта в компании "Гильдия права". На сегодняшний день она является владелицей компании.

Также новоиспеченная председатель Киевоблсовета владеет компанией "Гранит Трейд", которая занимается изготовлением строительных материалов, в частности - кирпича и черепицы. Гунько декларировала права на компанию "Эксперт Круиз", которая занимается розничной торговлей деталями для автомобилей.

В 2015 году Гунько избирается депутатом Киевоблсовета от "Радикальной партии Ляшко", которого, как было отмечено выше, ее муж победил на выборах в Раду в 2020 году. Тогда она победила на выборах по 15 округу. В облсовете Гунько входила в комиссию по вопросам экологии, водных ресурсов и природопользования.

На местных выборах 2020 года Гунько во второй раз избирается в Киевоблсовет, но уже от правящей партии "Слуга народа". Она была №3 в избирательном списке политсилы Зеленского.

Земельный дерибан с родственником экс-премьера России Медведева в Броварах

Муж Натальи Гунько Анатолий, по информации СМИ, является фигурантом одной из земельных афер на территории Броваров. Так перед майданом местная власть раздерибанила бывшие земли госпредприятия "Радиопередающий центр".

На сессии общине разъяснили, что на этой земле якобы должны построить завод представители немецкой фармкомпании, которая на запрос СМИ и активистов такую версию впоследствии опровергла.

Через несколько дней люди, которым "повезло" получить участок, перепродают его трем лицам, среди которых и Анатолий Гунько. В его собственности, согласно журналистским расследованием, оказались участки, которые на карте обозначены с 1 по 22. Это 18 и 26 гектаров. В целом весь участок, которые оформили на себя еще два человека вместе с мужем новоизбранного депутата, по подсчетам "Наших денег" приравнивается к годовому бюджету Броваров.

Скандальные земельные участки в Броварах. Скриншот: Движение "Честно"

Когда на сессии представляли проект, согласно которому здесь якобы должны были строить фармацевтический завод немцы, то это делали представители "Техноэнерготрейда", владельцем которого является известный бизнесмен Владимир Полищук. По сообщениям СМИ, жена Полищука - родная племянница жены премьер-министра России Дмитрия Медведева. К бизнесу Полищуков принадлежат сеть "Эльдорадо", "Технополис", ТРЦ "Гулливер", Банк "Михайловский". По оценке Forbes, в 2013 году он занял 71 место среди самых богатых украинцев. СМИ сообщали о том, что бизнес Полищука развивается благодаря членам команды Януковича. Осенью 2015 года суд арестовал участки, которые были раздерибанены благодаря депутатам Броварского совета предыдущего созыва.

Доходы и имущество

Согласно электронной декларации Натальи Гунько за 2020 год, она и ее муж владеют жилым домом площадью 220,6 кв. м в Гоголеве Броварского района стоимостью 801 391 грн и двумя квартирами в Броварах площадью 105,5 кв. м и 68,8 кв. м, которые были приобретены в 2008 и 2000 годах соответственно.

Также супруги Гунько владеют огромным домом в Зазимье Броварского района площадью 585,5 кв. в, который в декларации значится как "садовый (дачный)".

Новоиспеченная глава Киевоблсовета и ее муж вместе владеют 16 земельными участками в Зазимье, Гоголеве, Расавке Киевской области Сальному Черниговской области общей площадью более 74 тысяч кв. м. То есть в их собственности находятся огромные объемы земельных ресурсов.

Среди ценного имущества Гунько задекларировала часы марок Breguet, Breitling, Rolex, и Longines, шубу фирмы Upstar Continental из баргузинского соболя, золотые серьги с бриллиантами, шубу Upstar Continental из меха норки и рыси, кольцо с бриллиантами Damiani и крестик из золота с вкраплениями бриллиантов.

Семья Гунько также может похвастаться серьезным автопарком. Новая глава Киевоблсовета задекларировала легковые автомобили Mercedes-Benz ML350 2009 года выпуска, Skoda Octavia A5 2012 года, BMW 730LD 2018 года выпуска стоимостью 4 684 929 грн, Range Rover 2014 года выпуска, BMW X5 2017 года стоимостью 1550265 грн и Acura MDX 2008 года.

За 2020 год Наталья Гунько заработала 189 406 грн зарплаты по основному месту работы в ООО "Гильдия Права". Ее муж Анатолий Гунько заработал в прошлом году 17 326 032 грн, а сын Константин заработал 263 431 грн. Также Анатолий Гунько держит наличными 120 тыс. евро, 500 тыс. долларов и 3 миллиона гривен.