Муж-нардеп, Ляшко и земельный скандал: Что известно о новом председателе Киевоблсовета Наталье Гунько

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Муж-нардеп, Ляшко и земельный скандал: Что известно о новом председателе Киевоблсовета Наталье Гунько

08:03 28.04.2021 |

Политика, Киев

 Сергей Фоменко / Depo.ua

Председателем Киевского областного совета избрали депутата от "Слуги народа" Наталью Гунько, которая ранее избиралась от "Радикальной партии Олега Ляшко". Ее муж и нардеп от правящей партии был фигурантом земельного скандала, а сама Гунько может похвастаться очень богатой декларацией.

Депутаты Киевского областного совета уволили председателя Александра Склярова и всех его заместителей на заседании 27 апреля. Отставку действующего председателя облсовета поддержали 59 депутатов из 60 присутствующих. Новым председателем избрали депутата от "Слуги народа" Наталью Гунько, которую поддержали 58 из 84 избранников.

Мы собрали информацию и расскажем, что известно о новоиспеченном председателе областного совета Киевской области.

Биография, семья и образование

Наталия Гунько родилась 15 февраля 1979 года в Броварах Киевской области. Среднее образование получила в родном городе, а уже потом переехала в столицу, где поступила на юридическое отделение Национальной академии внутренних дел, которую окончила в 2012 году.

Наталья замужем за Анатолием Гунько, который также имеет юридическое образование и возглавлял компанию "Гильдия Права". Также он имеет долю в строительных организациях "Интер-Профит" и "Финтехинвест", которые занимаются продажей строительных материалов.

В 2015 году Анатолий пытался пройти в Киевский областной совет от партии "Наш край", но потерпел поражение. Следующая неудачная попытка Гунько была в 2019 году, когда он баллотировался от "Батькивщины".

В 2020 году Гунько баллотировался в народные депутаты на мажоритарном округе №208 в Черниговской области от "Слуги народа", где победил экс-нардепа-"радикала" Олега Ляшко, которого считали фаворитом. По сообщениям движения "Честно", Гунько во время предвыборной кампании был замечен в раздаче гречки.

Анатолий и Анастасия Гунько воспитывают дочь Екатерину и сына Константина.

Бизнес и политическая карьера

С 2003 года Наталья Гунько занимала должность секретаря в Шевченковском районном суде Киева. В 2008 году получила должность юридического консультанта в компании "Гильдия права". На сегодняшний день она является владелицей компании.

Также новоиспеченная председатель Киевоблсовета владеет компанией "Гранит Трейд", которая занимается изготовлением строительных материалов, в частности - кирпича и черепицы. Гунько декларировала права на компанию "Эксперт Круиз", которая занимается розничной торговлей деталями для автомобилей.

В 2015 году Гунько избирается депутатом Киевоблсовета от "Радикальной партии Ляшко", которого, как было отмечено выше, ее муж победил на выборах в Раду в 2020 году. Тогда она победила на выборах по 15 округу. В облсовете Гунько входила в комиссию по вопросам экологии, водных ресурсов и природопользования.

На местных выборах 2020 года Гунько во второй раз избирается в Киевоблсовет, но уже от правящей партии "Слуга народа". Она была №3 в избирательном списке политсилы Зеленского.

Земельный дерибан с родственником экс-премьера России Медведева в Броварах

Муж Натальи Гунько Анатолий, по информации СМИ, является фигурантом одной из земельных афер на территории Броваров. Так перед майданом местная власть раздерибанила бывшие земли госпредприятия "Радиопередающий центр".

На сессии общине разъяснили, что на этой земле якобы должны построить завод представители немецкой фармкомпании, которая на запрос СМИ и активистов такую версию впоследствии опровергла.

Через несколько дней люди, которым "повезло" получить участок, перепродают его трем лицам, среди которых и Анатолий Гунько. В его собственности, согласно журналистским расследованием, оказались участки, которые на карте обозначены с 1 по 22. Это 18 и 26 гектаров. В целом весь участок, которые оформили на себя еще два человека вместе с мужем новоизбранного депутата, по подсчетам "Наших денег" приравнивается к годовому бюджету Броваров.

Муж-нардеп, Ляшко и земельный скандал: Что известно о новом председателе Киевоблсовета Наталье Гунько

 Скандальные земельные участки в Броварах. Скриншот: Движение "Честно"

Когда на сессии представляли проект, согласно которому здесь якобы должны были строить фармацевтический завод немцы, то это делали представители "Техноэнерготрейда", владельцем которого является известный бизнесмен Владимир Полищук. По сообщениям СМИ, жена Полищука - родная племянница жены премьер-министра России Дмитрия Медведева. К бизнесу Полищуков принадлежат сеть "Эльдорадо", "Технополис", ТРЦ "Гулливер", Банк "Михайловский". По оценке Forbes, в 2013 году он занял 71 место среди самых богатых украинцев. СМИ сообщали о том, что бизнес Полищука развивается благодаря членам команды Януковича. Осенью 2015 года суд арестовал участки, которые были раздерибанены благодаря депутатам Броварского совета предыдущего созыва.

Доходы и имущество

Согласно электронной декларации Натальи Гунько за 2020 год, она и ее муж владеют жилым домом площадью 220,6 кв. м в Гоголеве Броварского района стоимостью 801 391 грн и двумя квартирами в Броварах площадью 105,5 кв. м и 68,8 кв. м, которые были приобретены в 2008 и 2000 годах соответственно.

Также супруги Гунько владеют огромным домом в Зазимье Броварского района площадью 585,5 кв. в, который в декларации значится как "садовый (дачный)".

Новоиспеченная глава Киевоблсовета и ее муж вместе владеют 16 земельными участками в Зазимье, Гоголеве, Расавке Киевской области Сальному Черниговской области общей площадью более 74 тысяч кв. м. То есть в их собственности находятся огромные объемы земельных ресурсов.

Среди ценного имущества Гунько задекларировала часы марок Breguet, Breitling, Rolex, и Longines, шубу фирмы Upstar Continental из баргузинского соболя, золотые серьги с бриллиантами, шубу Upstar Continental из меха норки и рыси, кольцо с бриллиантами Damiani и крестик из золота с вкраплениями бриллиантов.

Семья Гунько также может похвастаться серьезным автопарком. Новая глава Киевоблсовета задекларировала легковые автомобили Mercedes-Benz ML350 2009 года выпуска, Skoda Octavia A5 2012 года, BMW 730LD 2018 года выпуска стоимостью 4 684 929 грн, Range Rover 2014 года выпуска, BMW X5 2017 года стоимостью 1550265 грн и Acura MDX 2008 года.

За 2020 год Наталья Гунько заработала 189 406 грн зарплаты по основному месту работы в ООО "Гильдия Права". Ее муж Анатолий Гунько заработал в прошлом году 17 326 032 грн, а сын Константин заработал 263 431 грн. Также Анатолий Гунько держит наличными 120 тыс. евро, 500 тыс. долларов и 3 миллиона гривен.
 

ПО РУБРИКАМ

08:10 Биржи АТР в основном растут 28 апреля в ожидании новостей от Федрезерва

07:53 S&P 500 и Nasdaq снизились 27 апреля из-за падения акций технологических компаний

27.04 Доллар подешевел на межбанке 27 апреля, но банкиры допускают рост его курса из-за выплат по НДС

27.04 Минфин увеличил продажи гривневых ОВГЗ до 8,4 млрд грн, ставка 5-мес. выросла до 9%

27.04 Рада одобрила законопроект об усовершенствовании правового регулирования страхования с/х продукции с господдержкой

27.04 Депозитные ставки для физлиц 27.04.21

27.04 Доллар 27 апреля продолжает расти к евро и иене

27.04 Справочный курс гривны 26 апреля повышен на 2,88 коп до 27,8965 грн/$1

27.04 Азиатские фондовые биржи 27 апреля закрылись в основном в минусе

27.04 Депозиты перестали дешеветь, но кредиты пока не подорожают – Рожкова

27.04 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 26.04.21

27.04 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 25.04.21

27.04 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 26.04.2021

27.04 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 27.04.2021

27.04 CEO PayPal: спрос на криптовалюты превысил ожидания компании

• дальше…

27.04 Жесткий карантин в Турции не коснется туристов

27.04 На Алексея Гончаренко в ПАСЕ наложили санкции по жалобе РФ

27.04 Венгрия заблокировала более жесткое заявление «Вышеграда» с критикой России – СМИ

27.04 Переворот в Молдове: КС отменил решение парламента об отзыве судьи

27.04 Переворот в Молдове: незаконно назначенный партией Додона судья КС отказался от должности

27.04 Песков: повестка возможной встречи Путина и Зеленского не должна затрагивать вопросы урегулирования на Донбассе

27.04 Система «Купол» с дырками. Почему падают российские военные спутники

27.04 Фармрегулятор Бразилии не допустил импорт «Спутника V»

27.04 Британия пополнила санкционный список россиянами, связанными с «делом Магнитского»

26.04 Новая угроза. Почему рано считать, что Путин отказался от эскалации

26.04 Крупнейшая фракция Европарламента выступила за расширение санкций против РФ

26.04 Для китайского космодрома Вэньчан построят суперкомпьютер с рекордной стоимостью более $3 млрд

26.04 Россия высылает итальянского дипломата

26.04 Глава МИД Ирана признал, что Тегеран лгал о сбитом самолете МАУ - NYT

26.04 Глава МИД Ирана рассказал, как разговаривал с Лавровым «грубым и недипломатичным языком»

• дальше…

08:30 В Украине запустят рынок земли с 1 июля: кто и как сможет купить

08:03 Муж-нардеп, Ляшко и земельный скандал: Что известно о новом председателе Киевоблсовета Наталье Гунько

27.04 Восемь украинских гостиниц получили категорию

23.04 Турция переносит турсезон из-за закрытого неба с РФ: это повлияло и на украинских туристов

22.04 В Киевской области продлено действие ужесточенного карантина до 30 апреля - ОГА

22.04 Аренда жилья в Киеве опять дорожает

21.04 Украина стал полноправным членом Международной организации метрологии

21.04 Кабмин Украины продлил карантин до 30 июня - премьер

20.04 Украина опустилась на одну позицию в Индексе свободы прессы и заняла 97 место - СМИ

20.04 В начале мая у украинцев будет два длинных уикенда

14.04 Комиссия ТЭБ и ЧС продлила карантин в Киеве до 30 апреля - Кличко

14.04 Фальшивые справки: как в Украине подделывают тесты на коронавирус

12.04 Коронавирусный шантаж: Как Кличко и центральная власть борются за рейтинги

12.04 Горнолыжный курорт «Буковель» возобновил работу

12.04 В Китае признали низкую эффективность закупленных для украинцев вакцин

• дальше…

08:03 Муж-нардеп, Ляшко и земельный скандал: Что известно о новом председателе Киевоблсовета Наталье Гунько

27.04 Очередная ссора или кастинг на соперника Зеленскому: Почему в «Голосе» снова воюют

27.04 Руководители «Слуги народа» не ставили вопрос об исключении Тищенко из фракции – нардеп Верещук

27.04 На Алексея Гончаренко в ПАСЕ наложили санкции по жалобе РФ

27.04 Песков: повестка возможной встречи Путина и Зеленского не должна затрагивать вопросы урегулирования на Донбассе

27.04 Доверие бизнеса к судебной системе за год снизилось - опрос ЕБА

27.04 Вова 35% Какие сейчас у Зеленского шансы пойти на второй срок

27.04 Люстрация и спецконфискация: Как КСУ может снова добавить проблем Зеленскому

27.04 Игорь Уманский: Инициативы власти по борьбе с олигархами – это как пчелы против меда

26.04 Бойко или Порошенко? Кто победит во втором туре

26.04 Новая угроза. Почему рано считать, что Путин отказался от эскалации

26.04 Крупнейшая фракция Европарламента выступила за расширение санкций против РФ

26.04 Фракция «Слуга народа» собирает подписи за назначение Галущенко Министром энергетики

26.04 Зеленский о возможной встрече с Путиным: мне кажется, все идет к тому, что эта встреча будет

26.04 Три дня молчания. Почему Зеленский тянет с ответом Путину на приглашение в Москву

• дальше…

27.04 Первый пикап Hyundai представили официально

27.04 Honda показала дизайн интерьера будущих моделей

27.04 Участников видеоконференций Zoom теперь можно рассадить в виртуальном помещении с помощью Immersive View

26.04 В приложениях Facebook появится мини-плеер для прослушивания подкастов и музыки из Spotify

26.04 Представлен гибридный кроссовер Huawei

26.04 Для китайского космодрома Вэньчан построят суперкомпьютер с рекордной стоимостью более $3 млрд

26.04 Новый Mercedes-Maybach S-Class: теперь и с шестью цилиндрами

26.04 Автомобили Renault не смогут разогнаться быстрее 180 км/ч

23.04 Ferrari показала новый лимитированный суперкар

23.04 Корабль SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал к МКС

23.04 Компания Sony улучшила носимый кондиционер Reon Pocket

23.04 ЕС предложил строгие правила регулирования искусственного интеллекта

23.04 В Украине обвинили создателя онлайн-обменника в незаконных операциях

22.04 Объявлен победитель конкурса «Всемирный автомобиль года»

22.04 Cadillac представил серийную версию электрического кроссовера Lyriq

• дальше…

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно