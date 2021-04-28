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АНАЛИТИКА

Доллар подешевел на межбанке 27 апреля, но банкиры допускают рост его курса из-за выплат по НДС

23:53 27.04.2021 |

Финансы

Безналичный доллар второй день к ряду активно дешевеет: 27 апреля его курс потерял еще 7 копеек (17 копеек за два дня), и межбанк закрылся на 27,73-27,77 грн/$. Цены обменников просели сильнее.

Средние курсы продажи/покупки опустились на 10 копеек:

* до 27,80-28,95 грн/$ - на продаже;
* до 27,55-27,70 грн/$ - на покупке.

Банкиры отмечают более активные валютные продажи доллара населением, особенно в регионах: Харьковская, Днепропетровская, Одесская области.

На валютном межбанке сохранилась небольшая активность. Объем торгов на площадке Bloomberg подрос, но несущественно - с $86 млн до $93 млн.

Валютных продаж было больше, чем спроса, Нацбанк же не вышел перекупать излишек из-за того, что он был небольшим.

"Объем валютных продаж по-прежнему ограничен. Видно, что экспортеры ждут крупных поступлений по НДС, и не торопятся конвертировать выручку. Спрос же на доллар небольшой, потому его курс планомерно снижается. К тому же рынок положительно отреагировал на вчерашнее размещение Минфином еврооблигаций на $1,25 млрд", - прокомментировал ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Госказначейство сегодня перечислило бизнесу самую крупную в апреле порцию возмещения НДС - на 4,6 млрд грн. Совокупный объем выплаты с учетом прошлых платежей этого месяца достиг 7 млрд грн.

Курс межбанка провалился на старте торгов на 4 копейки - до 27,78-27,80 грн/$, после чего планомерно шел вниз. Сначала на 27,76-27,78 грн/$, а позже и на 27.740-27,75 грн/$, лишь к вечеру отошел немного наверх - к итоговым 27,73-27,77 грн/$.

Что объясняли покупками чуть больше минимального объема. Из числа валютных продавцов выделяли госбанки, а на покупке в основном были заметны импортеры. Иностранцы понемногу подкупали доллар, но очень аккуратно. Выделялся Альфа-Банк. Значительную часть сделок составляли спекуляции.

"Рынок в позитиве и от вчерашнего размещения евробондов, и от сегодняшнего размещения ОВГЗ на 10 млрд грн. Кризис опасений отходит, возвращаются продавцы валюты. Все выглядит достаточно позитивно. Завтра еще посмотрим на статистику по портфелям облигаций внутреннего госзаймов нерезидентов для полноты картины", - прокомментировал ситуацию руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Минфин смог сегодня увеличить совокупный объем размещений ОВГЗ до 10,4 млрд грн. Это самое крупное привлечение за этот месяц, до этого динамика была крайне слабой:

* 6 апреля - на 1,1 млрд грн;
* 13 апреля - на 1,59 млрд грн;
* 20 апреля - на 4,59 млрд грн;
* 27 апреля - на 10,4 млрд грн.

По рынку ходит упорный слух, что чиновники договорились с госбанками, чтобы те переложили на новый срок выплату по старым гособлигациям, которую получат завтра. Не всю, а часть. 28 апреля правительство гасит ОВГЗ на 11,6 млрд грн и платит по ним процентов на 895 млн грн.

А гривневых бумаг разместило сегодня на 8,4 млрд грн, почти все покупки - это перевложения.

Валютных ОВГЗ правительство сегодня продало на гривневый эквивалент 2 млрд грн. В долларе и евро структура размещения такая:

* на €42 млн - на 1 год в евро под 2,5% годовых;
* на $21 млн - на 1 год в долларе под 3,7% годовых.

Гривневые гособлигации размещали пятью выпусками, наибольшим спросом пользовались среднесрочные бумаги:

* на 5,7 млрд грн - на 1 год под 11,2% годовых;
* на 1,2 млрд грн - на 1,5 года под 11,3% годовых;
* на 860 млн грн - на 3 года под 12,28% годовых;
* на 436 млн грн - на 2 года под 11,96% годовых;
* на 120 млн грн - на 6 месяцев под 9% годовых.

Госбанки не просто так уговорили на покупки новых облигаций, по ряду выпусков Минфин согласился на повышение ставки. По одному вообще почти на 1%: доходность 6 месячных ОВГЗ (погашение 29 сентября 2021 года) подскочила с 8,07% годовых, которые были зафиксированы две недели назад, до 9% годовых сегодня.

По прочим гривневым бумагам проценты подросли на 0,16-0,23% годовых. Большим успехом сегодняшнее размещение гособлигаций казначеи не назвали, но признали, что оно было лучше двух провальных в начале апреля.

При этом они продолжали переваривать результаты вчерашнего размещение еврооблигаций на $1,25 млрд под 6,875% годовых.

"Много было разговоров о том, что бонды крепко дороже кредита МВФ, который таким образом заменили: МВФ нам одалживает под 2,4-2,6% годовых, а ставка по внешним бумагам почти втрое выше. В самом Минфине вроде тоже не сильно довольны ситуацией. Ведь в Украине доллар при помощи ОВГЗ одалживают под 3,7-3,9%, а держателям евробондов отвалили сразу 6,875% годовых. Дороговато. Слышал, что изначально чиновники рассчитывали на 5,5-6%. Если бы не эскалация конфликта с РФ, то может и вышли бы на этот ценник. А на практике вышло дороже, причем размещение проводили впопыхах, как только напряженность на границе с РФ спала. Очень деньги нужны", - рассказал источник "Страны".

На завтра финансисты дают разные прогнозы по курсовому движению. Многие настроены позитивно и ждут дальнейшего укрепления гривны - до 27,70 грн/$, а потом и ниже.

"На волне позитива можем вернуться вообще к 28,55 грн/$. Хотя не думаю, что сразу. С одной стороны иностранцы могут активизироваться с покупками доллара и выплаты по НДС идут, а с другой идет подорожание руды и зерна - наших экспортных составляющих. Например, фьючерсы на кукурузу подорожали на 17%, а на пшеницу на 20%. От чего, наши экспортеры должны выиграть - получат больше экспортной выручки", - отметил Андрей Шевчишин.

Однако есть и те, кто ждет завтра сокращения на межбанке валютных продаж из-за крупных выплат по НДС, и допускают его подорожание в рамках 27,78-27,85 грн/$.
 

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