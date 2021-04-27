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АНАЛИТИКА

Очередная ссора или кастинг на соперника Зеленскому: Почему в «Голосе» снова воюют

17:24 27.04.2021 |

Политика

 Юрий Васильченко / Depo.ua

Можно вечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как бежит вода, и как между собой ссорятся новые лица. Правда есть важная ремарка: за них потом все равно голосуют.

Вчера шоумен Сергей Притула заявил, что хочет возглавить партию "Голос". А сегодня нынешняя глава партии Кира Рудык дала ему отпор: "... партийная работа - это не выступления в клубах и на стадионах". Итак, в политическом проекте, который зашел в парламент на внеочередных выборах 2019 года во многом благодаря харизме Святослава Вакарчука, очередные внутренние распри. Которые обещают еще много скандалов и демаршей.

"Голос" часто сравнивают с "Самопомиччю", которая стала сюрпризом выборов 2014 года, получив довольно многочисленную фракцию и затем в течение каденции прошлого парламента теряла депутатов из-за ссор. Однако между этими политическими проектами есть существенная разница: в "Самопомочи" никто не ставил под сомнение лидерство Андрея Садового. Во фракции была многочисленная группа, которая ориентировалась непосредственно на мэра Львова, а те, кто попал в списки по другим квотам, либо не проявляли лишних амбиций, либо неблагонадежных понемногу исключали. В "Голосе" же собрались настолько амбициозные фигуры, что, похоже, определиться, кто же из них будет первым, они не способны. И в отличие от "Самопомочи", внутреннюю оппозицию исключать из фракции нельзя, потому что там не так много "штыков". А в случае потери фракцией субъектности в парламенте, в одиночку "голосливые" никому не нужны. Поэтому им приходится уже как-то уживаться.

А получается не очень. Последний раз крупная ссора в "Голосе" была совсем недавно, месяц назад. Тогда половина депутатов фракции обнародовала заявление, в котором обвинила руководство в ведении кулуарных переговоров со "слугами народа", поддержке мемориального проекта Бабьего Яра, который курируется и финансируется российскими олигархами, а также в нарушении принципов внутрипартийной демократии и прозрачности. Заявление подписали Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Ольга Стефанышина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараськин и Ярослав Юрчишин. Этому предшествовал скандал с попыткой выгнать из фракции Юрчишина и предупреждения еще шести депутатам. В другой части фракции, которая ориентируется на Киру Рудык, объяснили: никого выгонять не хотели, но "неправильное" голосование коллег за закон о НАБУ/ГБР обсуждали.

И ссора завершилась мировой. Но, как видим, не надолго. Сейчас у фрондеров появился лидер, который прямо заявляет о необходимости смены руководства партии. Сергей Притула хочет добиться проведения партийного съезда, где будет обсуждаться вопрос смены руководителя. Он рассчитывает, что съезд удастся провести "гораздо раньше" лета или осени. В ответ Кира Рудык отметила, что съезд должен состояться в середине лета и напомнила, что на предыдущем съезде она получила 90% поддержки партийцев. То есть, дала понять, что оппонентам не удастся так просто отобрать у нее лидерство в партии. "За последние полтора года Сергей Притула хотел быть и главой киевской ячейки, и работать в Киевсовете, и быть мэром, а теперь он хочет быть председателем партии" Голос "... Так он снова возвращается к своим выступлениям ... Теперь он говорит, что будет возвращаться к выступлениям, но все еще будет председателем партии", - возмутилась она.

Что будет с "Голосом": три возможных сценария

Можно предположить, что ситуация в этой политсиле будет развиваться по плохим и очень плохим сценариям. Плохой сценарий - это когда Притуле и противникам Рудык удастся собрать достаточное количество сторонников и сбросить ее с должности. Не факт, что произойдет это до запланированной даты съезда, ведь у председателя есть возможности тормозить процедурные моменты. При таком развитии событий во внутренней оппозиции уже окажется и часть фракции, которая сейчас поддерживает Рудык. То есть, в плане единства партийных рядов ничего не изменится, только произойдет рокировка фрондеров.

Очень плохой сценарий - когда Притула и те люди, которые за ним последуют, покинут партию и создадут новую. В таком случае "отщепенцев" придется исключать из фракции, после чего она просто исчезнет. Самому же Притуле это не пойдет на пользу, ему постоянно будут напоминать о раскольничестве. Плюс к этому - нет гарантий, что те, кто последует за ним, уже через короткий период снова не начнут ссориться.

Существует ли условно хороший сценарий для "Голоса"? Только теоретически. Если те, кто могут стоять за Притулой (Пинчук?), убедят его противников в перспективности проекта перезагрузки руководства партии. Что за перспектива? Раскрутка "Сергея тернопольского серого" в качестве кандидата в президенты.

"Еще один шоумен уже не будет иметь шансов", - скажут скептики. Однако попробуем взглянуть на эту ситуацию с другой стороны. Как показывают соцопросы, сейчас одновременно есть две тенденции. Первая - никуда не делась потребность части избирателей в новых лицах в политике. Можно всячески критиковать это желание, называть его инфантильным поиском того, кто придет и быстро все решит, однако у украинцев от выборов к выборам есть привычка ходить по тем же граблям. До следующих выборов Зеленский уже будет старым лицом, и поэтому, не исключено, что сейчас начался кастинг на поиск фигур, которые смогут конкурировать с ним за часть электората. Притула выглядит как одна из таких фигур. Для национал-патриотического избирателя.

Вторая тенденция - на рынке пока доминируют политики с именем: вслед за Зеленским в рейтинге идут Петр Порошенко, Юрий Бойко, Юлия Тимошенко. При этом хорошо видно, как в общественное сознание внедряется мысль, что старые политики не смогут конкурировать с Зеленским. Поэтому не исключено, что сейчас начнется апробация различных вариантов новых политиков для разного избирателя. Электоральная ниша для Притулы очевидна.

В СМИ пишут о якобы новом политпроекте Ахметова. Если это правда, то скоро можем стать свидетелями раскрутки нового лица не из политиков и для избирателей востока. При этом остается подозрение, что эти потенциальные проекты так или иначе развиваются с ведома Банковой, где также заинтересованы в выгодном конкуренте для Зеленского.
 

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