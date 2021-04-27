Финансовые новости
- |
- 27.04.21
- |
- 16:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
На Алексея Гончаренко в ПАСЕ наложили санкции по жалобе РФ
15:48 27.04.2021 |
Украинского депутата Алексея Гончаренко лишили права голоса в ПАСЕ на три месяца по жалобе главы российской делегации в Ассамблее.
Об этом нардеп сообщил во вторник, 27 апреля, пишет "Европейская правда".
"Меня лишили слова в ПАСЕ на три месяца из-за доноса председателя российской делегации Толстого по ситуации на зимней сессии", - сообщил депутат в Facebook.
Жалоба главы российской делегации Петра Толстого касалась двух эпизодов, произошедших на сессии в январе 2021 года. Тогда Гончаренко раскритиковал Путина и призвал граждан РФ прекратить его правление, а также запостил на своей Facebook-странице видео с личными оскорблениями в адрес Толстого.
Дисциплинарное производство по жалобе россиянина возбуждено по поручению президента ПАСЕ Рика Дамса.
Источники ЕвроПравды свидетельствуют, что основные претензии в ПАСЕ были к видео в Facebook-постах украинского депутата.
В то же время рассмотрение жалобы от президента ПАСЕ из-за украинского флага и вопросов Гончаренко к Ангеле Меркель перенесли на начало июня.
Читайте подробнее: Месть президента: почему ПАСЕ наращивает давление на украинских депутатов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Песков: повестка возможной встречи Путина и Зеленского не должна затрагивать вопросы урегулирования на Донбассе
|Вова 35% Какие сейчас у Зеленского шансы пойти на второй срок
|Люстрация и спецконфискация: Как КСУ может снова добавить проблем Зеленскому
|Новая неделя на межбанке началась с резкого обвала доллара
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Новая угроза. Почему рано считать, что Путин отказался от эскалации
|Зеленский о возможной встрече с Путиным: мне кажется, все идет к тому, что эта встреча будет
|Три дня молчания. Почему Зеленский тянет с ответом Путину на приглашение в Москву
|Враги народа заканчиваются. Когда Зеленскому наскучит играться в санкции
|Позитив недели. Наш «Булат» будет мощнее и надежнее российского танка Т-90А
|Путин не ввел. Что будет с ОРДЛО без российских войск у границ Украины
Это интересно
|Ferrari показала новый лимитированный суперкар
|Виртуальные гонки стали олимпийским видом спорта
|Корабль SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал к МКС
|Компания Sony улучшила носимый кондиционер Reon Pocket
|ЕС предложил строгие правила регулирования искусственного интеллекта
|В Украине обвинили создателя онлайн-обменника в незаконных операциях
|Объявлен победитель конкурса «Всемирный автомобиль года»