Вова 35% Какие сейчас у Зеленского шансы пойти на второй срок

Ігор Петренко / Depo.ua

Каждый раз после выборов рейтинги избранной власти снижаются уже в первый год ее каденции. Случилось так и с Зеленским и его командой. Однако благодаря "патриотическому повороту" власти удалось на время стабилизировать свой рейтинг. Вопрос: как надолго?

В конце 2020 Центр Разумкова фиксировал 30,6% доверия к действующему президенту, тогда как его партия "Слуга народа" балансировала на уровне 26,5% тех, кто определился и будет голосовать. Уже тогда специалисты констатировали, что "слугам" следует определить для себя понятный политический курс, а не хаотично пытаться двигаться во всех идеологических направлениях одновременно. И после нового года такой выбор, кажется, команда Зеленского сделала. В середине февраля состоялся "патриотический разворот" властной команды, который вылился в блокирование телеканалов из так называемого "Пула Медведчука" и ряд последующих решений. Как на это отреагировали респонденты социологических служб? Социологические исследования выявили следующие тенденции.

Чьи рейтинги поднялись после санкции против Медведчука

Накануне "исторического разворота" сложилась следующая картина предпочтений украинцев. Согласно исследованию, проведенному Центром Разумкова в конце января - начале февраля-2021, только 14% респондентов считали, что события в Украине развиваются в правильном направлении. Логично, что на этой волне снижалось доверие к политикам. Владимиру Зеленскому доверяли 26,5%, не доверяли - 65,5%. Доверие Юрию Бойко (сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь") выразили 22% опрошенных, не доверяли ему 70%, другой сопредседатель "ОПЗЖ" Виктор Медведчук мог похвастаться 15% доверия и 77,5% недоверия. Пятому президенту Украины и председателю партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко доверяли 19,5%, не доверяли 75,5%, лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко - соответственно 19% и 75%.

Если бы тогда проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Зеленский (23% тех, кто примет участие в выборах и определился с кандидатом). Далее расположились Бойко с 20%, Порошенко с 18%, Тимошенко с 11%.

Среди партий самое высокое доверие удерживала "Слуга народа" - за нее были готовы проголосовать 22% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать. "ОПЗЖ" была второй с 14%. Далее - "ЕС" с 12% и "Батькивщина" с 7,5%.

Уже через месяц, в начале марта, то есть после введения Совбезом санкций против "каналов Медведчука" и других, в том числе - связанных с бизнесом ограничений деятельности кума Владимира Путина в Украине, сложилась такая картина (данные Центра Разумкова). Количество тех, кто считает, что события в стране развиваются правильно, выросло не слишком существенно, на 4% - до 18%. Зеленскому доверяли 31%, не доверяли 63%, еще более высоким было недоверие к Медведчуку (78%, тогда как доверяли ему 13%), Порошенко (соответственно 73% и 22%), Тимошенко (соответственно 72% и 20,5%), Бойко (соответственно 71,5% и 21,5%).

На президентских выборах больше всего голосов в первом туре получил бы Зеленский (27%). Далее расположились Порошенко - 20% и Бойко - 17%, а на расстоянии от них Тимошенко с 10%. Социологи сделали интересное предположение: если бы кандидатом от "ОПЗЖ" вместо Бойко был Медведчук, то результат Зеленского вырос бы на 1%, Порошенко и Тимошенко - остался неизменным, а Медведчук получил бы значительно меньше Бойко - 8%. Самую большую же поддержку избирателей получили бы "слуги" - 26,5% тех, кто примет участие в выборах и определился "ЕС" - 20%, "ОПЗЖ" - 18% и "Батькивщина" - 9%.

В середине марта Центр Разумкова спросил украинцев и об отношении к резонансным событиям в государстве. Санкции в отношении телеканалов "112", "ZIK" и "NewsOne" и прекращение их вещания поддержали 51% тех, кто слышал об этих санкциях. Среди критиков санкций преобладают жители Востока страны, мнения жителей Юга разделились. По партийным симпатиям поддерживают санкции большинство избирателей "Евросолидарности" (72%), "Слуги народа (соответственно 60%) и относительное большинство электората "Батькивщины" (43%). Естественно, что против санкций высказались 82% избирателей "ОПЗЖ".

Санкции в отношении Медведчука поддерживают 61% тех, кто знал об этих санкциях до проведения соцопроса. Распределение по регионам и партийным симпатиям здесь аналогичное.

Изменение настроений наших сограждан отслеживали и другие социологические службы. Результаты опроса, проведенного в феврале (уже после введения санкций) Социологической группой "Рейтинг" показали, что 68% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении. В начале марта недовольных стало больше на 1%. В пределах этих показателей количество недовольных колеблется до сих пор.

Рейтинг доверия к политикам в феврале возглавлял Владимир Зеленский: ему доверяли 44%, не доверяли 54%. По сравнению с январем уровень доверия к президенту вырос на 7%. Юлии Тимошенко доверяли 26%, не доверяли - 72%. Петру Порошенко соответственно 25% и 74%. Юрию Бойко - 23% и 60%.

Во главе президентского рейтинга находился Зеленский, за которого проголосовали бы 23,1% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За Порошенко - 14,4%, Бойко - 11,3%, Тимошенко - 10,9%.

Лидером среди партий оставалась провластная "Слуга народа" (19,7%). За "ЕС" - 16,2%, "ОПЗЖ" - 14,2%, "Батькивщина" - 12,0%.

58% респондентов заявили, что поддерживают решение СНБО о введении санкций против телеканалов и пророссийских политиков.

Примерно такая же картина с минимальными статистически незначительными колебаниями была зафиксирована социологами "Рейтинга" в начале марта. Появление в опросе фамилии Медведчука продемонстрировало, что доверяют ему 15%, не доверяют - 70%.

В конце марта доверие к Зеленскому выросло на 2%. Юлии Тимошенко доверяли на 4% больше, чем полтора месяца назад. Показатели Порошенко, Бойко и Медведчука не изменились.

В первой декаде апреля Зеленскому доверяли 45% опрошенных, не доверяют - 52%, Тимошенко - 30% против 68%. Порошенко - 25% против 74%, Бойко - 24% против 59%. Медведчуку доверяли 16%, не доверяли 71%.

Президентский рейтинг и далее возглавляет Зеленский. Если бы выборы состоялись в апреле, его поддержали бы 24,9% тех, кто определился. За Порошенко - 13,1%, Тимошенко - 12,1%. Бойко - 11,9%. То есть мы видим медленный рост показателей действующего главы государства.

Зафиксировали социологи также сохранение лидерства партии "Слуга народа" (22,9%). За "ЕС" готовы голосовать 14,6%, за "ОПЗЖ" - 14,2%, "Батькивщину" поддержат 12,9%.

Данные СОЦИС и КМИС свидетельствуют о следующем: в феврале 66% опрошенных сказали, что события в Украине развиваются в неправильном направлении и 19% - что в правильном. В апреле оптимистов оказалось 17,4%, тогда как пессимистов - 67,1%.

Вот сравнение президентских рейтингов в февральском и апрельском опросах (среди тех, кто определился и пойдет голосовать):

* Зеленский 25,6% в феврале и 26,7% в апреле;

* Порошенко 19,4% в феврале и 19,6 в апреле;

* Тимошенко 11,7% в феврале и 10,1% в апреле;

* Бойко 11,1% в феврале и 9,7% в апреле;

* Медведчуку опрошенные отдали 3,5% голосов в феврале и 2,2% в апреле.

Интересная цифра: 57,1% респондентов в феврале не поддержали баллотирование Зеленского на второй срок в 2024 году. Однозначно за такое решение президента - 27,9%. В апреле желающих пожить в Украине при втором сроке Зеленского уменьшилось до 26,2%, но меньше стало и пессимистов - 52,1%.

В апреле социологи двух структур замеряли антирейтинги кандидатов в президенты. Так вот, среди тех, за кого украинцы не проголосуют ни при каких обстоятельствах, лидируют сопредседателя "ОПЗЖ" Медведчук с Бойко.

Сенсацию принес февральский опрос СОЦИС и КМИС в партийной части. Здесь вырвалась вперед не "Слуга народа", а "Евросолидарнисть" с 19,2%. Второй стала "ОПЗЖ" с 17,85. И только третьими - "слуги" (17,6%). Однако в апреле ситуация изменилась: "Слуга народа" рейтинг возглавила с 22,7%, за ней оказались "ЕС" (20,4%) и "ОПЗЖ" (12%).

Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины заблокировать каналы "112", "NewsOne" и "ZIK" поддержали 46,4%. Негативно отнеслись к нему 34,7%.

Очень показательно: для 58% после введения санкций отношение к Владимиру Зеленскому не изменилось. Только для каждого пятого этот показатель улучшился, а 17,8% вообще стали относиться к президенту хуже. Видимо именно последняя цифра и показывает ядро пророссийского электората в Украине.

Особое внимание в февральском опроснике обратили на повышение тарифов на коммунальные услуги. 61,5% респондентов сказали, что финансовое состояние их семей существенно ухудшилось по этой причине, еще четверть - что ухудшилось не так существенно. То есть этот фактор украинцы отмечают как достаточно болезненный для себя.

Холодильник пока побеждает телевизор

Украинский институт будущего представил результаты третьей волны всеукраинского социологического исследования социально-политических настроений украинцев. Из него можно сделать интересные выводы, важные для понимания не только нынешних процессов в стране, но и для прогнозирования наших перспектив.

"Владимир Зеленский подошел к одной из главных точек своей жизни. От его поведения в последующие несколько месяцев будет зависеть все его политическое будущее. Он может либо укрепиться и стать недосягаемым для всех политических оппонентов, либо проиграть все, продолжая надувать воздушные замки", - резюмируют исследователи.

Какие основания для такого вывода? По данным УИБ, большинство украинцев (68%) в течение трех последних месяцев считает, что страна движется в неправильном направлении. О серьезных протестных настроениях говорить пока не приходится, но не замечать тревожные сигналы было бы ошибкой нынешней власти. По сравнению с февралем, Владимир Зеленский сделал рывок вперед относительно доверия к себе и сейчас имеет лучший среди политиков баланс доверия (-26%), который улучшился со времени первой волны опроса (тогда баланс был -39%). Полностью или частично доверяют президенту 35% граждан, что можно считать его электоральной гранью возможного.

Второе место делят спикер ВР Дмитрий Разумков (-33%) и секретарь СНБО Алексей Данилов (-34%). За ними расположился Юрий Бойко с -42%. Худшие показатели доверия демонстрируют Петр Порошенко (-59%), к которому присоединился Виктор Медведчук (-58%), и Юлия Тимошенко (-56%).

"Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" на двух удерживают первенство в рейтинге партий: правящая партия имеет 19% среди тех, кто определился и пойдет на выборы, а оппозиционная - 18%. Отличия от мартовского опроса незначительны. "Европейская солидарность" и "Батькивщина" показывают близкие результаты к первой и второй волнам исследования и соответственно с 16% и 14% занимают третье и четвертое места. Все остальные партии не преодолевают 5-процентный барьер.

Наконец, Банковой не удалось переключить внимание избирателей с экономических вопросов на санкции против ряда телеканалов или "борьбу с олигархами". Мнения населения относительно мотивов санкций СНБО против Виктора Медведчука и Тараса Козака разделились.

Семь выводов о будущем

Владимир Зеленский достиг своего электорального потолка

Количество готовых проголосовать за него во второй раз, существенно сократившись относительно триумфального для всей "зеленой" команды 2019 года, колеблется на уровне, чуть выше 25%. Этого пока достаточно для победы над всеми оппонентами, тем более что новых лиц среди ближайших преследователей Зеленского нет.

На популярность президента почти не повлиял "патриотический разворот"

Не повлияли и введенные санкции против пророссийских политиков, телеканалов или, скажем, отдельных групп контрабандистов (что почему-то представляется как системная борьба с контрабандой).

Рейтинг "слуг" до сих пор держится исключительно на личном рейтинге Зеленского

По большинству опросов они все еще лидируют, но это явление может оказаться еще более неустойчивым, чем популярность самого их лидера. При этом в стране так и не появилась политическая сила, способная составить конкуренцию "большой четверке": "Слуге народа", "ЕС", "ОПЗЖ" и "Батькивщине".

Центризмом недовольны и патриотические, и ватные избиратели

В мощном недовольстве граждан направлением движения страны слились негативные видения как патриотического, так и пророссийского спектра избирателей: каждый находит в центристской политике власти какие-то свои минусы.

Спрос на "еще более новые" лица в украинской политике есть, но самих лиц нет

Нет также заинтересованности крупных игроков лелеять новых лидеров. При этом ядерные избиратели наиболее заметных лидеров уже вернулись с временной прогулки к Зеленскому на места своей постоянной дислокации.

Кристаллизовались три политические силы с устойчивым ядром

Искать неиспользованные резервы команде президента остается только в среде электорального "болота" - избирателей, не имеющих постоянных идеологических предпочтений. Таких у нас - от трети до половины взрослого населения. И политик, который сможет расширить влияние на этих людей или создаст соответствующую их интересам (преимущественно экономическим) новую политическую силу, будет иметь высокие шансы стать лидером предстоящих президентских и парламентских выборов.

Олигархи начали договариваться за второй срок для Зеленского

Оказать давление на рейтинг президента могут социально-экономические проблемы, такие как повышение цен на продукты или подорожание газа, электроэнергии и новый этап роста коммунальных тарифов. Но бремя новой коммуналки граждане почувствуют не раньше середины осени. До тех пор команда Зеленского может попытаться придумать какие-то новые пиарные шаги, которые будут подаваться как успехи хозяина Банковой. Возможно, это будет что-то вроде новых глав триллера "Борьба Зеленского с олигархами". Также планируются большие имиджевые мероприятия ко Дню Независимости.

Между тем вокруг сохранения действующего президента на посту начинает формироваться олигархический консенсус, о чем свидетельствует молчание ведущих телеканалов не о мелких скандалах, а о системных провалах политики, которую проводит Владимир Зеленский и его окружение.