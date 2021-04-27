Новая неделя на межбанке началась с резкого обвала доллара

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

26 апреля курс безналичного доллара просел на 10 копеек, и торговля завершилась в диапазоне 27,82-27,84 грн/$. В кассах курсы валют опустились не так сильно: на 2-5 копеек на продаже и на 5 копеек на покупке:

• до 27,90-28,05 грн/$ - на продаже;

• до 27,65-27,80 грн/$ - на покупке.

Сильно упал спрос на валюту со стороны населения, люди снова пошли сдавать доллар. Оптовый курс наличного доллара опустился с 27,89-27,94 грн/$ до 27,82-27,85 грн/$.

Межбанковский рынок торговался очень спокойно и даже вяло, очень сильно упал объем сделок на площадке Bloomberg: с $118 млн до $86 млн.

"Экспортеры ждут дальнейших выплат Госказначейства в рамках возмещения НДС, потому не торопятся с крупными валютными продажами. Потому валютного предложения сегодня было мало. Впрочем, спрос на доллар оказался еще меньше, потому курс доллара так скатился вниз. Иностранных покупателей не было, а импортеры сейчас не сильно активничают", - прокомментировал настроения финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Безналичная торговля с утра начиналась с 27,88-27,90 грн/$, и сразу скатилась на 27,865-27,88 грн/$ на минимальном спросе, а уже после полудня оказалась на 27,85-27,86 грн/$. К минимальным ценам межбанк пришел уже под занавес рынка, когда было понятно, что сегодня валютных покупателей уже не будет.

"Рынок реагирует на ослабление напряженности продажами валюты. Полагаю, что многие экспортеры продавали валюту вдогонку, после ее удержания. Нерезиденты все еще на паузе, но они хотя бы не выходят с покупкой валюты, в результате чего баланс сил сместился, и гривна получает поддержку", - отметил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Еврооблигациями заменят МВФ

Главной темой дня сегодня стало размещение Украиной 8-летних еврооблигаций, о котором стало известно в районе обеда. Выход на внешний рынок заимствований предвкушали уже несколько месяцев, и теперь он состоялся. Источники сообщили, что Минфин открыл книгу заявок и собирает предложения покупателей. Организаторами этого выпуска стали BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International и JP Morgan.

Предварительная информация появилась в обед, и не было известны окончательные условия. Только около 20 часов стало известно, что наша страна продала бондов на $1,25 млрд под 6,875% годовых. Спрос превысил объемы продажи в 2,9 раза.

Ценник оказался лучше предыдущих привлечений. В июле 2020 года Минфин разместил еврооблигации с погашением в марте 2033 года на $2 млрд под 7,25% годовых, а 11 декабря того же года провел доразмещение этих бумаг еще на $600 млн под 7,253% годовых.

Финансисты сегодня целый день старались угадать, сколько Украина сможет одолжить и сразу предсказывали, какую ставку назовут успешной.

"Наверное привлечем около $1,5 млрд. Если удастся выйти на ставку в районе 7,0-7,1% годовых - это будет отличный результат", - говорил днем руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

До сих пор мало кто верил, что наше правительство решится на размещение внешних облигаций до заключения нового кредитного соглашения с МВФ. Считалось, что без него стране придется переплачивать по новым долгам. Однако финансисты были настроены на привычные цены, и говорили о том, что евробонды станут альтернативой кредитования в Международном валютном фонде.

"Поскольку ситуация с МВФ шаткая, еврооблигации являются альтернативой его кредита. Успешное размещение бондов улучшит ситуацию Украины и снизит риски для будущих выплат и обслуживания долга", - считает Андрей Шевчишин.

Пик выплат по внешнему госдолгу Украины в 2021 году приходится на сентябрь, потому правительство надеется к этому времени договориться с МВФ по новому кредитному траншу. Нужно будет платить очень крупную сумму по старым еврооблигациям. А в следующем месяце наша страна гасит платеж по ВВП-варрантам, которые Минфин выпустил по результатам реструктуризации долгов в 2015 года, когда согласился отдавать кредиторам премию с роста ВВП свыше 3%.

"По внешним облигациям почти все погашения в сентябре - около $2,5 млрд. В мае из внешних выплат идет только платеж по варрантам - около $45 млн", - уточнил Александр Паращий.

Минфин будет нуждаться в долларе не только под выплаты по еврооблигации. В 2021 году ему еще нужно будет заплатить МВФ порядка $910,4 млн, а также пачку крупных долларовых платежей по ОВГЗ (облигациям внутренним гособлигациям) - на $2,4 млрд:

• 3 июня - $806,2 млн;

• 29 июля - $349,7 млн;

• 21 октября - $661,3 млн;

• 16 декабря - $572,6 млн.

Это только погашения бумаг, без процентов. О жестком графике долговых платежей известно нашим кредиторам и участникам валютного рынка, и он морально давит на межбанк и гривну. Потому эксперты считают, что новости о размещении Украиной еврооблигаций положительно скажутся на нашем валютном рынке и на курсе нацвалюты.

Что будет с курсом

Завтра финансисты ждут спокойной торговли на валютном межбанке, особенно если Минфин заявит об успешном размещении Украиной еврооблигаций.

Открытие безналичных торгов ждут в рамках 27,80-27,83 грн/$ с возможным движением вниз на фоне заявления об успешной продаже бондов.

Сдерживать укрепление гривны могут дальнейшие выплаты возмещений по НДС. Сегодня Госказначейство перечислило бизнесу 839,7 млн грн, то есть всего 2,4 млрд грн. с учетом предыдущих выплат.