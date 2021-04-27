Бойко или Порошенко? Кто победит во втором туре

Юрий Вишневский / Деловая столица

Половина избирателей Зеленского голосовала за него потому, что он обещал мир. И если Зеленский это свое обещание не выполнит, то разочарованные перейдут к Бойко.

На прошлой неделе народ отметил вторую годовщину своей электоральной революции. Два года со дня второго тура, в котором Владимир Зеленский триумфально победил Петра Порошенко. Правда, за эти два года ряды сторонников Зеленского изрядно поредели. А сейчас в войне телевизора и холодильника вообще заметен перелом в пользу холодильника. Послушав, как Зеленский рассказывает о выполнении своих обещаний, украинцы смотрят в холодильник - и в большинстве своем не верят телевизору.

Зеленский не имеет ресурсов для масштабных подачек народу. Более того, нехватка ресурсов будет вынуждать его на непопулярные шаги, такие как дальнейшее повышение тарифов. Поэтому его рейтинг ждет новое падение. Конечно, возможны попытки отвлечь внимание от холодильника новыми телешоу типа заседаний СНБО. Будут торжества и куча пиара, приуроченные к 30-летию Независимости. Но это не переломит тенденцию, а лишь затормозит.

Поэтому актуальным становится вопрос: кто победит на следующих президентских выборах, если Зеленский не пробьется во второй тур? Похоже, все идет к тому, что победителем окажется лидер ОПЗЖ Юрий Бойко, а не Петр Порошенко. И случится это не потому, что Бойко лучше, а потому, что ему помогут.

О чем говорят социологи

Пока что Зеленский сохраняет лидерство в президентских рейтингах. Но его ближайшие соперники - это именно Порошенко и Бойко. Возьмем самый свежий соцопрос, о котором рассказал Украинский институт будущего 26 апреля. Зеленский - 28%, за ним идут Порошенко - 15%, Бойко - 14%, Юлия Тимошенко - 11%.

Этот опрос дает также очень интересные цифры по перетеканию электората. Если бы Зеленский не баллотировался, то его электорат перешел бы скорее к Тимошенко и Бойко, а не к Порошенко. Если бы не баллотировалась Тимошенко, то ее электорат перешел бы скорее к Бойко и Зеленскому, чем к Порошенко. То есть в обоих случаях Порошенко в проигрыше. Избиратели Зеленского, Бойко и Тимошенко заметно ближе друг к другу, чем к избирателям Порошенко. Поэтому можно предположить, что если во второй тур выйдут Бойко и Порошенко, то избиратели Зеленского и Тимошенко перетекут скорее к Бойко, чем к Порошенко.

Можно посмотреть также на результаты соцопросов, где моделировались результаты второго тура в случае поединка между Бойко и Порошенко. Так, опрос КМИС, проведенный 22 января, дал перевес Бойко над Порошенко со счетом 53 против 47%. Совместный опрос КМИС и СОЦИС (11-16 февраля) дал перевес Порошенко над Бойко - 52,7 против 47,3%. Опрос Центра Разумкова (5-9 марта) предрек победу Порошенко над Бойко со счетом 58 против 42%. Опрос группы «Рейтинг» (6-7 апреля) показал 51% у Бойко и 49% у Порошенко.

Можно сделать вывод, что сейчас шансы Бойко и Порошенко приблизительно одинаковы. Это весьма удивительно на фоне того, что пророссийский электорат в Украине (без учета оккупированных территорий) заметно уступает по численности патриотичному электорату.

Три подпорки для Бойко

Если попытаться объяснить, почему соцопросы показывают такие настроения, то главными факторами оказываются три: телеканалы олигархов, Зеленский и Кремль. Поскольку эти же факторы будут действовать и в дальнейшем, то они смогут привести к еще большему усилению позиций Бойко. Как раз под президентские выборы.

Что касается первого фактора, крупнейших олигархических телеканалов, то он уже сыграл ключевую роль на предыдущих президентских выборах. Медиаресурсы Коломойского, Пинчука, Фирташа, Ахметова в едином порыве превозносили во втором туре Зеленского и топили Порошенко. И своей политики они не переменили. На следующих выборах они могут поддерживать разных кандидатов в первом туре, но будут совместно бить по Порошенко и изображать его главным врагом народа. А если во второй тур выйдут Порошенко и Бойко, то олигархи-медиамагнаты, очевидно, скорее договорятся с Бойко. И тогда их телеканалы попросту сделают ремейк старой песни «Лишь бы не Порошенко».

Насчет второго фактора много говорить не надо. Понятно, что Зеленский будет постоянно винить во всех бедах того же, кого и раньше. А о Бойко он как молчал, так и будет молчать. Для Зеленского Порошенко - предшественник, на которого можно списывать все собственные провалы, и главный конкурент на патриотическом поле. Все время до выборов Зеленский будет бить по Порошенко, надеясь утопить его настолько, чтобы тот не смог пробиться во второй тур. И если после всего этого Порошенко все же выйдет во второй тур с Бойко, то невозможно себе представить, чтобы Зеленский поддержал Порошенко. (Хотя представить себе, чтобы Порошенко поддержал Зеленского против Бойко, очень даже можно.)

Наконец, третий фактор - Кремль. Его главное влияние - не в том, чтобы за кого-то агитировать или помогать кому-то медиаресурсами. А в том, чтобы подыграть своему фавориту иллюзией надежды на прекращение войны.

Это принципиально важный момент. Два года назад половина избирателей Зеленского голосовала за него не потому, что он пророссийский, а потому, что он обещал мир. И если Зеленский это свое обещание не выполнит, то разочарованные перейдут к Бойко.

Кремлю не нужно будет подчеркивать, что Бойко - пророссийский, тем более это общеизвестно. Информационно-психологическая операция Кремля будет заключаться в том, чтобы сделать для украинских избирателей вопрос войны и мира главным, даже единственно важным в аккурат перед президентскими выборами. Для этого нужно не так уж много: обострить обстановку на фронте и, главное, возбудить истерику в соцсетях. Не исключено, что так называемые учения у нашей границы были как раз репетицией подобного сюжета.

Если Путину удастся задуманное, то многие украинские юноши и молодые мужчины будут озабочены прежде всего тем, как избежать мобилизации. Они и их семьи проголосуют за Бойко именно по этим мотивам. И даже если солдаты на фронте будут категорически против Бойко, у многих из них ближайшие родственники проголосуют за Бойко именно потому, что Путин пугает войной.

Что надеется исправить Зеленский

Ввиду таких перспектив становятся понятными нынешние заботы Зеленского. Он побоялся дать жесткий ответ Путину на приглашение в Москву. И заявил о намерении найти «взаимопонимание, сроки, место или город, где мы можем встретиться».

Судя по всему, Зеленский сейчас намерен выторговать себе у Путина не просто какие-то подвижки в мирном процессе. А что-то посерьезнее. Даже если это будет «мир любой ценой».

Зеленский очень не хочет, чтобы статус главного миролюбца перешел к Бойко. И вот этой его боязнью Кремль сейчас постарается воспользоваться по максимуму. Добавим: при этом Путин все равно постарается Зеленского по максимуму обмануть.