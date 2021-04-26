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АНАЛИТИКА

Три дня молчания. Почему Зеленский тянет с ответом Путину на приглашение в Москву

13:33 26.04.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Возможно, на Банковой готовят нечто грандиозное. Конкурс сценариев, заучивание текста, бесконечные дубли - наверное, все это съело уйму времени...

Владимира Зеленского подменили. Наверное, сейчас у нас какой-то клон, а настоящего спрятали и мучают в застенках. Ибо мы все помним, как Зеленский играл в КВН и как он прославился своей находчивостью. А сейчас мы видим кого-то другого, который способен прославиться разве что своей потерянностью.

Потерялся он во время очень важного для Украины поединка, пусть и словесного. Поединка с Путиным. Зеленский сам публично обратился к нему с предложением. Путин, не прошло и двух суток, дал публичный ответ. С того момента прошли сутки, двое, трое суток - а Зеленский все молчит.

Наверное, мы все же услышим какой-то ответ. Но это не отменит и не исправит того факта, что Зеленский подставил себя и всю Украину, когда начал диалог с Путиным и вдруг, услышав ответ, где-то потерялся. Где он, что с ним, почему молчит - об этом он в течение трех суток не дал никакой информации ни на своем официальном сайте, ни на своей персональной страничке в Facebook.

Хотя, по идее, Зеленский должен был заранее все просчитать. И если он публично бросил Путину вызов, пригласив его на Донбасс, то он должен был быть готов ко всем возможным вариантам ответа противника. В том числе и к тому варианту, что Путин примет вызов и ответит приглашением в Москву.

Однако Зеленский оказался не готов. И теперь это выльется для нас в неприятные последствия.

На что рассчитывал Зеленский

Напомним, что совершил Зеленский 20 апреля. Вечером, в 21:46, на его президентском сайте появилось видеообращение к гражданам Украины, в конце которого он рассказал о состоявшемся накануне заседании советников лидеров стран «Нормандской четверки». Как известно, на таких встречах в статусе советника Зеленского выступает руководитель его офиса Андрей Ермак, а в качестве советника Путина - замруководителя его администрации Дмитрий Козак. Так вот, по словам Зеленского, на заседании советников 19 апреля «прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию». «А что мне понимать? - продолжил Зеленский. - Я каждый месяц там бываю. Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

На следующий день глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук пояснил, на что рассчитывал Зеленский. В эфире телеканала «Украина 24» Кравчук подтвердил, что на заседании советников 19 апреля Козак выдвинул предложение встретиться на линии разграничения на Донбассе и увидеть ситуацию непосредственно там. «И тут Владимир Зеленский использовал именно этот факт и предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса... Таким образом, Путин поставлен в очень тяжелую ситуацию. Если отказаться, это означает, что он не поддерживает свое же российское предложение», - пояснил Кравчук задумку Зеленского.

Итак, Зеленский решил, что он придумал, как поставить Путина «в очень тяжелую ситуацию». Ну как же, с его-то, Зеленского, грандиозным опытом побед в конкурсах капитанов в КВН, ну как ему не победить Путина, который в КВН вообще ни разу не играл.

На самом деле, начиная эту игру с врагом, Зеленский очень рисковал. Имелось два крупных риска.

Во-первых, рискованной была уже сама затея начинать разговор с Путиным один-на-один, без участия Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. Известно, что Путин всегда врет, по украинскому вопросу - особенно. «Нормандская четверка» для того и нужна, чтобы Меркель и Макрон говорили Путину: ну ты лги-лги, но не завирайся.

Во-вторых, идея приглашать врага на украинскую землю - это последнее, что должно было бы прийти в голову украинскому президенту. Тем более что изначально предложение о проведении переговоров непосредственно на Донбассе было озвучено именно Кремлем.

И если уж Зеленский пошел на эти риски, то это могло бы быть оправданным в единственном случае - если бы у Банковой были заранее заготовлены ответы на любые встречные предложения Кремля.

Как Зеленский должен ответить Путину

Один из вариантов, к которому были готовы на Банковой, это что Путин вообще не даст ответа. Тогда Зеленский мог бы сказать Меркель и Макрону (ну и всему миру), что Кремль в очередной раз отвергает миролюбивые предложения Киева.

Однако утром 22 апреля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что «Путин сам даст ответ на предложение украинского лидера Владимира Зеленского о встрече на Донбассе, если посчитает необходимым». Повод подвернулся в тот же день: Путин снимался в репортаже о его встрече с Лукашенко и заодно дал ответ Зеленскому. Уже в 18:20 в четверг, 22 апреля, этот ответ появился на сайте Путина.

Telegram-каналы, имеющие источники на Банковой, сообщили, что там готовят контрпредложение Путину. На следующее утро пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель подтвердила, что реакция Зеленского «обязательно будет».

Возможно, на Банковой готовят нечто грандиозное. Конкурс сценариев, заучивание текста, бесконечные дубли - наверное, все это съело уйму времени. Мы не будем соревноваться с мастерами жанра, но отметим, без всяких шуток, три момента в заявлении Путина, на которые непременно следовало бы дать ответ.

Во-первых, Путин воспользовался диалогом с Зеленским, чтобы продвинуть свою излюбленную ложь о России-посреднике. «Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик - ЛНР и ДНР, а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия», - сказал он.

Не далее как 18 марта министры иностранных дел стран G7 и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в совместном заявлении подчеркнули: «Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником». Такую же официальную позицию занимают Меркель и Макрон. Поэтому, напросившись на диалог с Путиным без партнеров по «Нормандской четверке», Зеленский сам поставил себя в невыгодное положение.

Впрочем, у Зеленского есть вариант ответа, который наверняка понравился бы украинцам и получил бы поддержку Меркель и Макрона. «Все знают, что сейчас в Донецке и Луганске сидят кремлевские марионетки. И предложение встречаться с ними столь же далеко от дипломатических приличий, как если бы я предложил Путину поговорить с мизинцем моей левой ноги. За оккупацию украинского Донбасса российскими войсками ответственен сам Путин, а не его марионетки. Если Путин отказывается встречаться на линии фронта, мы расцениваем это как банальное желание избежать признания своей ответственности».

Во-вторых, Путин пригласил Зеленского к себе. «Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то пожалуйста, мы примем Президента Украины в Москве в любое удобное для него время», - заявил он.

Это подлое приглашение. Ведь принять его - это все равно что признать, что у нас нормальные отношения и никакой войны нет. Поэтому ответ на это предложение должен быть жестким. «Не надо делать вид, что у нас в отношениях просто проблемы. Россия уже восьмой год ведет войну против Украины, оккупировала Крым и значительную часть Донецкой и Луганской областей. О визите президента Украины в Москву можно будет говорить только после деоккупации этих территорий и выплаты Россией репараций за нанесенный ущерб».

А в-третьих, Путин высказал Зеленскому претензию: «В последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения. Это касается ряда проблем в двусторонних отношениях напрямую. Это касается отношения к Русской православной церкви и попытки ее разрушения по сути». Известно, что филиал РПЦ в Украине очень не хочет носить такое название и вместо этого настаивает на названии «Украинская православная церковь». А тут Путин сам признал, что это РПЦ.

Грех не воспользоваться таким поводом. «РПЦ в Украине носит название, которое не соответствует ее сути. Конечно, это можно назвать попыткой разрушения РПЦ. Раз Путин просит не допускать таких попыток, в качестве жеста доброй воли Украинское государство приложит максимум усилий, чтобы РПЦ в Украине называлась так, как называет ее Путин - РПЦ».

Наверное, не так уж трудно выучить эти фразы и с подобающим выражением лица произнести. Но трое суток прошло - а видео с ответом Зеленского Путину не появилось.

 

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