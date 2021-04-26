Враги народа заканчиваются. Когда Зеленскому наскучит играться в санкции

Последняя порция "контрабандистов", попавших под санкции, не вызвала особого энтузиазма у СМИ и общества. Да и на рейтинг президента и его партии радикальные решения СНБО влияют не так, как ожидалось.

На этой неделе президент своим указом ввел в действие санкции против 12 физических лиц и 95 компаний. Пиар-выхлоп от этого решения не идет ни в какое сравнение с началом войны с "контрабандистами", которую Зеленский начал 2 апреля. В новом списке вообще нет известных обывателю фамилий, типа Вадима Альперина, не говоря уже о компаниях.

Вот когда были заблокированы телеканалы Тараса Козака и Виктора Медведчука, а сами политики попали под санкции, это имело эффект разорвавшейся бомбы. Спикеры власти использовали такое решение в пиар-целях, делая акцент на том, что при предшественниках Медведчука не трогали и только при Зеленском серьезно взялись за кума Путина. На днях генпрокурор Ирина Венедиктова намекнула на продолжение шоу - заявила о возможности привлечь Медведчука к уголовной ответственности (ГБР начало производство по статье "государственная измена"), хотя конкретных сроков она не озвучила. Также Венедиктова сделала важную ремарку: на подозреваемых будут работать лучшие адвокаты, потому в деле все должно быть безупречно.

Добавим: не только в этом деле, но и в истории с санкциями против "контрабандистов". Часть из этих людей попытается решить свои проблемы тихо, чтобы оставить за собой влияние на схемы, а кое-кто обратится в суд. Учитывая юридическую спорность введения санкций государством против своих граждан, нельзя исключать судебных решений в пользу подсанкционных лиц. В том числе и лишенных гражданства. Что сильно испортит медиаэффект от избранного Зеленским варианта борьбы с контрабандой. Точнее, не с этим явлением, а с отдельными бизнесменами, которые только подозреваются в незаконных схемах. Ведь по ним нет ни одного вердикта суда, где было бы написано, что тот или иной фигурант из списка СНБО виновен в контрабанде.

Отсюда второй негатив: тайной для общества остается выбор жертв санкций. А где нет прозрачности, там обязательно возникнут подозрения, что здесь что-то нечисто, что просто происходит передел рынка в пользу либо новых игроков, либо старых, но наново договорившихся с властью. И чем дольше в высоких кабинетах будут избегать ответа на вопрос, почему одни попали под санкции, а другие нет, тем прочнее в общественном сознании будет укореняться мнение о выборочном правосудии вместо реальной борьбы с контрабандой.

Что-то подобное происходит и с анонсированным Зеленским законом об олигархах. Как ранее писала "ДС", это никакая не деолигархизация, а всего лишь разделение крупных бизнесменов на "правильных" и "неправильных". Лояльных и нелояльных к власти. И здесь, как и в истории с санкциями, ставка делается на кратковременный пиар-эффект: поскольку украинцы не любят олигархов и поддержат идею их "раскулачивания", рейтинги президента и его политсилы должны хоть немного подрасти.

Однако, как свидетельствуют последние замеры, рост рейтинга власти благодаря ряду радикальных решений посредством Совбеза закончился. Так, по данным исследования Центра SOCIS, если бы президентские выборы состоялись в апреле, то за Зеленского проголосовали бы 56,3% избирателей, за Порошенко - 43,7%. Разрыв между двумя политическими лидерами остается, но он сокращается. Это плохая новость для Банковой. Она, среди прочего, означает, что граждане не ощущают для себя лично никаких улучшений, связанных с санкциями против "контрабандистов".

И здесь президент попадает в ловушку: отказаться от СНБО для быстрых решений уже не получится, это сразу заметят и используют для критики власти, мол, наигрались в санкции, но эффект от таких решений с каждым разом все меньше. Контрабандистов у нас не так уж и много, олигархов еще меньше, а Медведчук вообще один. Посему поиск новых "плохих парней" с каждым разом будет идти все более натужно. Будут скачки на валютном рынке - можно попробовать записать во враги валютных спекулянтов. Или перенять опыт предшественников и усилить ответственность для злостных неплательщиков алиментов. Или пугать санкциями владельцев супермаркетов и торговых центров за ценовой сговор. Еще есть вариант - ловить "чертей" на местном уровне. Но это тупик, в том числе электоральный. Скорее всего, "черные пятницы" по-украински выйдут из политической моды так же стремительно, как и вошли.