Позитив недели. Наш «Булат» будет мощнее и надежнее российского танка Т-90А

Кроме того: в Украине начат выпуск систем управления оружием боевого вертолета, в войсках осваивают грозу артиллерии - РЛС "Зоопарк-3", а завод "Маяк" вскоре начнет испытания пехотной версии крупнокалиберного пулемета.

Как отмечает Defense Express, разместивший видео испытаний, главной особенностью Т-64БМ2 "Булат" является установка нового моторно-трансмиссионного отдела с двигателем и трансмиссией. То есть вместо штатного 5ТДФМ с мощностью 850 л.с. устанавливается 1000-сильный 6ТД-1. Это позволяет значительно повысить подвижность и другие ходовые и эксплуатационные характеристики. В частности, удельная мощность 45-тонной машины увеличивается с 18,9 л.с./т до 22,2 л.с./т. А у российского Т-90А этот показатель составляет 21,5 л.с./т.

Эта модернизация "Булатов", подчеркивает издание, является крайне важной и потому, что позволит унифицировать двигатели на отечественных танках, учитывая параллельные работы с модернизацией Т-64БВ по программе "Краб". В то же время технологические решения с Т-64БМ2 "Булат" могут вполне перенестись и на "Краб", что позволяет ускорить эту разработку.

Кроме того, использование 6ТД нивелирует риски, с которыми встретились российские танки. Они продолжают ездить на моторе, разработанном еще для Т-34. Это приводит к постоянным проблемам в танковых подразделениях армии РФ с уменьшением ресурса двигателей и их надежности.

Напомним, в октябре прошлого года в ВСУ передали партию модернизированных "Булатов". После прохождения модернизации танки стали более современными с улучшенной координацией связи, приборами прицеливания и системой наблюдения.

Украинские военные осваивают новейший комплекс разведки "Зоопарк-3"

Как рассказал АрміяInform главный конструктор контрбатарейных и многофункциональных радаров КП НПК "Искра" Алексей Залевский, разработку этого образца начали в 2016 г., в 2019-м были проведены успешные государственные испытания и комплекс был принят на вооружение ВСУ. Он позволяет определять координаты стреляющих позиций минометов, артиллерии, координаты точек старта ракетных комплексов залпового огня и оперативно-тактических ракет.

Сейчас проходит практическое испытание станции с ее максимальным тестированием в полевых условиях. Как отмечает издание, "Зоопарк-3" более автоматизирован, он превышает имеющиеся иностранные образцы по дальности разведки. Это позволит использовать станцию не на линии соприкосновения, а подальше в тылу.

Еще одной особенностью комплекса является то, что машина управления может находиться на значительном расстоянии от самой РЛС. Таким образом, увеличивается живучесть личного состава, работающего на станции.

Как ранее писала "ДС", благодаря мощной РЛС цифровая система по первому выстрелу строит с нуля траекторию полета снаряда (или ракеты), определяя таким образом место размещения вражеской артиллерии. Использование цифровой фазированной активной решетки позволяет размещать станцию за несколько десятков километров от линии фронта (дальность обнаружения работы артиллерии - до 29 км, РСЗО - до 59 км) и мониторить поле боя в секторе 180 градусов.

"Маяк" начнет испытания пехотной версии крупнокалиберного пулемета

Завод "Маяк" создал переносной пехотный вариант известного "зенитного" танкового пулемета КТ-12,7 под патрон 12,7х108мм. Как сообщает Defense Express, уже летом украинские оружейники начнут испытания этого образца оружия на полигоне.

В мире существует три производства пулеметов этого семейства: первое было создано в советские времена в Казахстане, второе находится в России, а боевые показатели украинского КМ-12,7 значительно превысят возможности конкурентов и западных аналогов. В отличие от советского образца, модель производства завода "Маяк" создана по современным западным стандартам в партнерстве с компаниями Bartlein Barrels Inc. (США) и ARS Ballistics (Великобритания).

Кроме того, киевские оружейники работают над созданием собственного варианта крупнокалиберного пулемета калибра 14,5 мм (аналог советского КПВ / КПВТ). С завершением этих разработок и постановкой их на вооружение на "Маяке" фактически овладеют полным циклом производства пулеметов всех калибров, использующихся в Вооруженных силах Украины.

Напомним, в январе этого года завод "Маяк" представил мультикалиберную платформу "КалашНаш".

В Сенате США предварительно согласовали увеличение помощи Украине

Комитет Сената США одобрил принятие законопроекта о "Партнерстве с Украиной по безопасности", предусматривающего, в частности, увеличение американской военной помощи нашей стране. Представляя законопроект, председатель Комитета сенатор Роберт Менендес назвал инициативу «своевременным сигналом» в поддержку Украины.

"Уже семь лет после российского вторжения, украинские военные продолжают самоотверженно защищать свою Родину от российских сухопутных, морских и кибератак, которые нарушают украинский суверенитет и безопасность... Как мы все знаем, ситуация с безопасностью ухудшается, ведь тысячи российских войск накапливаются на границе Украины. Этот законопроект не мог быть более своевременным, чтобы послать миру месседж, что мы поддерживаем Украину", - заявил Менендес.

В Украине начато производство систем управления оружием вертолета

Компания "Рамзай" начала выпуск систем управления оружием боевого вертолета, что позволит использовать вертолеты армейской авиации Украины в ночном бою. Как отмечает ИО "ОПК", такая оптико-прицельная станция наведения создана для управления ракетами "Барьер-2В", их производит ГосККБ "Луч". Она позволит вертолету поражать наземные цели на дальности до 7,5 км, а в перспективе, и до 12 км.

В производстве системы управления участвуют как частное предприятие "Рамзай", так и два государственных предприятия - некоторые узлы и агрегаты поставляются черкасским заводом "Фотоприбор" и ГП "Изюмский приборостроительный завод".

На предприятии "Рамзай" также сообщили, что намерены установить на вертолет и ракету воздушного боя ("воздух-воздух") Р-73, которая в условиях интеграции системы нашлемного указания "Сура" (производства завода "Арсенал") позволит вертолету сбивать воздушные цели, чего раньше не было.

