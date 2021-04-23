Экспортеры вроде старались продавать доллар на межбанке 23 апреля, но их сдерживали возмещения НДС

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

В пятницу, 23 апреля, курс безналичного доллара приподнялся на 1 копейку, и неделя на межбанке завершилась на уровне 27,92-27,94 грн/$. В обменниках банков цены активно падали. Средний наличный курс доллара на продаже просел на 5-8 копеек, а на покупке - на 5-10:

* до 27,95-28,07 грн/$ - на продаже;

* до 27,65-27,85 грн/$ - на покупке.

Спрос на "американца" со стороны населения заметно снизился. Поэтому оптовые наличные курсы рухнули на 11 копеек и сравнялись с межбанком: 27,89-27,94 грн/$.

Торговля на межбанке была беспокойной, хотя и на небольших объемах: сумма сделок на площадке Bloomberg подросла с $110 млн до $118 млн. Нацбанку выходить на рынок не пришлось, но крупные игроки там орудовали.

"Начинался день спокойно, но затем пошли валютные продажи - рынок продолжал отыгрывать новость об отходе войск РФ от украинской границы. Курс проваливался аж до 27,85-27,88 грн/$. Но эти уровни не удержали. Банки стали закрывать валютные позиции, и котировки отошли немного наверх", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Открывался межбанк в широком диапазоне - 27,88-27,94 грн/$, и котировки очень быстро провалились сначала на 27,86-27,90 грн/$, а затем на 27,85-27,88 грн/$. Это почти на 20 копеек меньше официального курса Нацбанка. Поэтому как только казначеи завидели эти цены, почти сразу вышли покупать доллар. Из числа скупщиков выделяли иностранцев: "Ситибанк" и "Альфа-Банк". К вечеру к ним присоединились еще и наши банки, которые пополняли свои валютные запасы, как говорится, на всякий случай.

"Обстановка на Донбассе и на границе нервная. Сегодня отвели войска - завтра снова вернули или другое ЧП устроили. Банки сейчас не рискуют перед выходными сидеть в гривне. Обязательно подкупают в пятницу доллар на всякий случай, вдруг военные или политики в субботу-воскресенье что-то кризисное заявят, и утром в понедельник доллар снова подскочит. Такие риски никому не нужны, поэтому валюту, как говорится, под подушкой придерживаем", - рассказал на правах анонимности директор казначейства крупного банка.

Эксперты связывают раскачку валютного рынка в первую очередь с неопределенными настроениями бизнеса и разными ожиданиями по военно-политическим новостям.

"Силы продавцов и покупателей разрознены, и не все уверены в стабильности нового движения после заявления об отводе войск. Экспортеры же вроде старались продавать доллар, но их сдерживали возмещения НДС", - отметил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Сегодня Госказначейство выплатило в рамках возмещения по НДС 488,7 млн грн, а совокупно за три последних дня получается 1,6 млрд грн. Это, конечно, еще не основной объем, а первые перечисления. Еще поступит 6-7 млрд грн.

Кроме того, валютный рынок переваривал пятничный инфляционный отчет от Нацбанка, в котором регулятор детально расписал, как ушел выше своей же инфляционной цели в 5% ± 1%. Госстат зафиксировал по факту инфляцию на уровне 8,5%.

"Нацбанк констатировал ускорение инфляции с выходом на максимумы в III квартале. Сильно выросла цена газа, а потому подорожали отопление, горячая вода и пр. Что чревато. Ведь инфляция - это обесценивание гривны, которое рано или поздно выльется в девальвационные движения. Долларовая инфляция меньше, и существенно", - прокомментировал Шевчишин.

На будущей неделе финансисты ждут активную раскачку курса доллара. На рынок будут влиять по меньшей мере пять разных факторов:

* Дальнейшие выплаты Госказначейства по НДС.

* Вывод компаниями дивидендов.

* Крупная выплата Минфина по старым выпускам ОВГЗ (облигациям внутреннего госзайма): 11,6 млрд грн погашение + 895 млн грн проценты. Это краткосрочные бумаги, размещенные в сентябре 2020 года, и большая их часть находится в портфелях госбанков, но небольшие пакеты иностранцев тоже могут быть.

* Уплата налогов: на землю и недвижимость, транспортного налога (за І квартал 2021 года), НДС.

* Любые политические или военные заявления, касающиеся эскалации конфликта на Донбассе или ухудшения отношений с РФ.

Считается, что размещение Минфином новых выпусков ОВГЗ не скажется на валютных торгах. Потому что никто не верит, что иностранцы вернутся к покупкам наших гособлигаций. Чиновники заявили на продажу 27 апреля сразу семь видов облигаций. Два из них валютных на 1 год - в евро и в долларе. А также пять гривневых:

* 6 месяцев с лимитом на 500 млн грн;

* 1 год, безлимит;

* 1,5 года, безлимит;

* 2 года, безлимит;

* 3 года, безлимит.

"Скорее всего, наибольший спрос будет наблюдаться на среднесрочные гособлигации, сроком на 1-1,5 года. Могут брать и валютные ОВГЗ. Скорее всего, ключевыми покупателями бумаг останутся банки. Заинтересованность Минфина в размещении валютных бумаг понятна: нужно готовиться к будущим погашениям. 13 мая ему предстоит погашение бумаг в евро на €427,7 млн", - отметил финансовый эксперт Владислав Кравец.

Открытие межбанка в понедельник, 26 апреля, ожидается в рамках 27,90-27,95 грн/$. А раскачку курса в течение недели допускают в диапазоне 27,90-28,10 грн/$.